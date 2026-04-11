Jiří Procházka přiznal bolestivou pravdu: Až po dvanácti rozchodech pochopil, co pro něj partnerka znamená
Vztah plný rozchodů a návratů je minulostí. Zápasník UFC Jiří Procházka nyní otevřeně přiznal, že až po opakovaných krizích pochopil, jak moc pro něj partnerka Kamila znamená. Dnes spolu čekají narození dcery a bojovník mluví o nové životní etapě i velkých emocích.
O svých citech promluvil otevřeně v podcastu Adin Live, kde přiznal, že právě četné krize mu pomohly pochopit skutečnou hodnotu jejich vztahu. „Uvědomil jsem si to poté, co jsem se s ní mnohokrát rozešel. Uvědomil jsem si, že je přede mnou spousta práce, spousta toho, co s ní chci zažít. Protože bez ní nejsem ten muž, jakým chci být,“ vyznal se Procházka, kterého čeká zítra v duelu o titul Novozélanďan Ulberg.
To, co bylo dřív jako na houpačce, je podle všeho pryč. Dnes už se dvojice soustředí na úplně jinou životní etapu. Kamila je těhotná a pár každým dnem očekává narození dcery. Právě blížící se otcovství vneslo do Procházkova života nový rozměr i emoce, které fanoušci u obávaného bojovníka běžně nevídají.
Před důležitým turnajem na něj navíc čekalo milé překvapení i od samotné organizace UFC. Ta mu připravila několik dárků pro jeho první dítě. V balíčku našel dětské body i polštář připomínající mistrovský pás. Okamžik, kdy si věci pro svou budoucí dceru prohlížel, s ním očividně silně zamával. „Domů přinesu i ten pravý,“ slíbil se slzami v očích chlap jako hora.
Kamila v rozhovoru pro iSport.cz přiznala, že se Jiří změnil. „Myslím, že hodně. Jen v tom osobním směru. Na jeho sportovní nebo zápasnickou stránku to vliv nemělo. Určitě je teď jiný. Když nabyl zodpovědnost za tu nenarozenou dušičku, změnil se. Cítím to i na sobě. Je to jako žít v jiném vesmíru.“ smála se.