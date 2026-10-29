Celý současný svět devětatřicetileté herečky se točí kolem devítiměsíčního syna Olivera, kterého má s hercem Ondřejem Krausem, a kterému v rodině říkají Oloušek.
„Ježíš, nekoukej se na mě tak!“ Šárku Krausovou beze stínu studu balil strýc Lukáš Vaculík
Mateřství jí převrátilo život naruby a změnilo i herecké priority. Šárka Krausová, dříve Vaculíková, dnes poznává svět z úplně jiné perspektivy. Otevřeně mluví o nečekané vlně štěstí po narození syna, náročném natáčení v ledové vodě, při němž tajila těhotenství, i o pikantní herecké scéně se strýcem Lukášem Vaculíkem, při níž by nejedna jeho fanynka zbrunátněla závistí!
Celý současný svět devětatřicetileté herečky se točí kolem devítiměsíčního syna Olivera, kterého má s hercem Ondřejem Krausem, a kterému v rodině říkají Oloušek.
Jak sama přiznává, příchod potomka pro ni znamenal obrovskou vnitřní proměnu, o které do té doby jen slýchala. „Jsem překvapená, jak mateřství opravdu člověku změní život i nitro. Je to tak něžná a křehká láska, že mě to dennodenně dojímá. Zvětšilo se mi srdce a děje se mi přesně to, co říkaly kamarádky – když s malým nejsem nebo když spí, prohlížím si jeho fotky v mobilu a dojímám se,“ popisuje s úsměvem Šárka v pořadu Blízká setkání.
Mateřský „hormon štěstí“ měl nečekaný dopad i na její profesní život. Od čtvrtého měsíce těhotenství se rozhodla opustit svou životní roli Lízy Doolittlové v představení Pygmalion v Divadle na Vinohradech. Roli po ní převzala kolegyně Markéta Děrgelová.
„Běžně má v sobě člověk určité hercké ego a svoji roli si hlídá. Mě ale těhotenství tak zahltilo hormonem štěstí, že mi bylo úplně jedno, že to hraje někdo jiný. Seděla jsem v hledišti a říkala si: Ta je ale šikovná, mně je tak dobře, že sedím tady,“ vzpomíná. K roli Lízy se však v budoucnu velmi ráda vrátí.
Těsně před porodem v sobě navíc Šárka objevila novou vášeň – zpívání šansonů s autorem Alexem Andersem. Pouhé tři dny před odjezdem do porodnice ještě zkoušela nové písně přímo na rodinném statku. Těhotenství z ní totiž podle jejích slov odbouralo celoživotní trému a do hlasu přineslo novou hloubku, a tak na konci listopadu chystá velký koncert, kde vystoupí ve své ikonické buřince.
Utajené těhotenství a ledová voda
Ještě než se malý Oliver narodil, prožívala Šárka náročné období při natáčení druhé řady kriminálního seriálu Pod hladinou, kde ztvárňuje policejní důstojnici. První tři měsíce těhotenství přitom před kolegy tajila. Když ale zjistila, co všechno ji na place čeká, musela jít s pravdou ven.
Scény se totiž točily velmi časně ráno na Slapské přehradě, kde byla v jarních měsících ledová voda. Jako těhotná navíc měla přísný zákaz potápění kvůli nebezpečným změnám tlaku. Největší strach měla z toho, aby se její stav nevyzradil před zbytkem štábu, paradoxně to ale byla ona sama, kdo sladké tajemství málem provalil.
„Vzpomínám si, jak za mnou jednou přišel pan režisér, zacpal si mikrofon a pošeptal mi: Jestli nechceš, aby všichni věděli, že jsi těhotná, tak si pořád nehlaď to břicho!“ směje se Šárka, která své těhotenské bříško podvědomě neustále chránila.
Strýc Lukáš Vaculík a flirtování
Ačkoliv ji nálepka „té od Vaculíka“ provázela dlouhé roky, se svým slavným strýcem Lukášem se před kamerou potkala poprvé až při natáčení komedie Vyšehrad.
Zpočátku ani nevěřila, že Lukáš roli přijal, protože si projekty pečlivě vybírá. Skutečný šok však přišel ve chvíli, kdy zjistila, o čem má být jejich úplně první společná scéna před kamerou – scénář totiž nekompromisně předepisoval, že s ní má strýc flirtovat!
„Podíval se na mě v tu chvíli takovým pohledem, který od něj jako od strýce z rodiny vůbec neznám,“ popsala pikantní moment Šárka. Z neobvyklé situace byla extrémně nervózní a v duchu si opakovala jen jedno: „Ježíš, nekoukej se na mě tak!“
Trapas a napětí naštěstí prolomili tím, že si z celého flirtování začali dělat legraci, čímž se atmosféra okamžitě uvolnila. Při dalším natáčení už k sobě přistupovali s naprostým profesionálním odstupem. A co víc, Šárka si po čase opět vyzkoušela těhotenské bříško, tentokrát už ale pouze jako rekvizitu, zatímco její syn Oloušek spal v zákulisí.