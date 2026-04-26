Když se Natálie, dcera moderátorky a modelky Ivy Kubelkové rozhodla pro ztmavení svých dříve odbarvených blond vlasů, fanoušci to přijali s nadšením. Klidné vody internetových diskusí se však rozbouřily v momentě, kdy Natálie sdílela sérii snímků pořízených v autě. Na jedné z fotografií totiž do objektivu odvážně vyšpulila své plné rty, což se okamžitě stalo terčem nevybíravých poznámek. Někteří sledující v tom viděli jasný důkaz estetického zákroku a kritikou rozhodně nešetřili!
Je to vůbec ona? Dcera Ivy Kubelkové pod palbou kvůli plastikám: „Dříve to bylo hezčí,“ soptí fanoušci!
Po mamince Ivě Kubelkové zdědila Natálie nejen štíhlou postavu a půvab, ale i pracovní nasazení a touhu prosadit se jako modelka. Když se ale na sociálních sítích ukázala s novou barvou vlasů a účesem od kadeřníka, strhla se bouřlivá debata. Pozornost totiž nečekaně přitáhly její rty – jsou opravdu přirozené, nebo si k jejich plnosti nechala pomoci?
Ten kačer jí nesluší
„Tak to už není ona a ten kačer jí vůbec nesluší,“ napsala bez servítek jedna z diskutujících žen, která je přesvědčená, že si Natálie nechala rty uměle zvětšit. K tomuto názoru se přidala i další uživatelka, která sice uznala modelčinu krásu, ale apelovala na její přirozenost: „Jste hezká, ale dříve to bylo hezčí. Nemáte zapotřebí úpravy.“
Když jedna z komentujících souhlasně přitakala kritice rty slovy „Taky si říkám… jinak je nádherná“, Natálie jí pohotově odpověděla: „Jsem to já a jsou to moje přirozené rty.“ Ani toto přímé vyjádření však některé skeptiky neuspokojilo. „Přestaňte lhát prosím, nic na tom není,“ reagoval okamžitě další ze sledujících, čímž dal jasně najevo, že jejímu vysvětlení o přirozeném půvabu nevěří.
V soukromém životě se Natálie momentálně soustředí především na sebe. Po rozchodu se zpěvákem Adamem Mišíkem, se kterým tvořila sledovaný pár, a následném krátkém románku s hokejistou Dalimilem Mikyskou je v současné době single. Tato životní etapa jí zřejmě dává více prostoru pro pracovní projekty, které ji v poslední době zavedly i do exotiky.
Práce v exotice
Právě nedávno se totiž Natálie vrátila z ostrova Mauricius, kde rozhodně nepobývala jen kvůli odpočinku u oceánu. Společně se svou maminkou Ivou Kubelkovou tam strávily čas intenzivním focením nové plavkové kolekce. Fotografie, které z této spolupráce vznikly, vyvolaly u fanoušků naprosté nadšení. Obě dámy na nich pózují v odvážných modelech a lidé nešetřili slovy jako „bohyně“ nebo „kočky“. A vzhledem k tomu, že Iva si drží postavu snů a zapomněla stárnout, vypadaly spíše jako sestry než jako matka s dcerou.