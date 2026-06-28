Seděla jsem ve své útulné věštírně pod vinicí, kde vzduch vždycky voní po šalvěji a kadidlu. Plamen svíčky tiše praskal a na stole ležel můj starý, ošoupaný tarotový balíček v sametovém obalu. Byl už podvečer a pršelo, když se ozvalo tiché zaklepání.
Je o dvanáct let mladší, z Japonska a prý jiný než všichni ostatní. Jenže láska narazila na strach, který nejde umlčet
Lenka se v seznamovací aplikaci potkala s mužem, který jí po letech vrátil víru v lásku, jenže věkový rozdíl, odlišná kultura a obavy z reakce jeho rodiny ji postavily před těžké rozhodnutí. Riskovat bolest, nebo se vzdát dřív, než bude pozdě?
Seděla jsem ve své útulné věštírně pod vinicí, kde vzduch vždycky voní po šalvěji a kadidlu. Plamen svíčky tiše praskal a na stole ležel můj starý, ošoupaný tarotový balíček v sametovém obalu. Byl už podvečer a pršelo, když se ozvalo tiché zaklepání.
Otevřela jsem dveře a dovnitř vešla žena kolem čtyřiceti let. Měla elegantní kabát, ale v očích měla trochu neklid. Představila se jako Lenka, posadila se a hned spustila.
„Přišla jsem, protože jsem někoho potkala. Na Tinderu. Vím, jak to zní, ale on je jiný. Jmenuje se Haruto a je z Japonska. Je to nejlepší muž, jakého jsem za posledních pět let potkala, je laskavý, chytrý, vtipný, pozorný. Mluvíme spolu hodiny každý den. Jenže je o dvanáct let mladší a navíc Japonec. Bojím se, že až to řekne rodině, bude konec, jejich kultura je totiž úplně jiná. Ja jsem Evropanka, navíc starší… to je pro ně asi jako z jiné planety. Nevím, jak s tím naložit, mám se toho vzdát teď, nebo riskovat, že mu ublížím?“
Dlouze jsem se na ni zadívala. V jejích očích byl starý známý strach z odmítnutí, obavy, že láska nestačí.
„Dobře,“ řekla jsem tiše. „Zamíchám karty a podíváme se na to.” Míchala jsem pomalu balíček, nechala ji ho sejmout na jednu hromádku a pak jsem vyložila šest karet do kříže.
První karta byla Milenci, ale obráceně. „Vidíte? Už teď víte, že to není jednoduché rozhodnutí, ale láska tady je, ta skutečná, ne jen chemie.“
Druhá karta padla Císařovna, a to v pozici minulosti. „Jste žena, která už konečně ví, co chce, která si už prošla svými lekcemi. On je sice mladší, ale právě proto ho to k vám přitahuje, hledá zralost, kterou u vrstevnic nenašel.“
Třetí karta byla Věž, v pozici jeho rodiny. Zhluboka jsem vydechla. „Ano, bude to otřes. Pro jeho rodiče to bude jako blesk z čistého nebe. Tradiční japonská rodina má velká očekávání, jako věk, kultura, vzhled, kontinuita. Budou se bát, že ztratí syna, ale Věž neničí jen tak, ničí to, co už dávno stálo na špatných základech.“
Čtvrtá karta padla Hvězda, karta naděje. „Haruto je ochotný bojovat. Vidí ve vás světlo, ale bude to chtít čas.“
Pátá pak byla Kolo osudu. Tohle není příběh, který se dá rychle rozhodnout. Osud vás svedl dohromady přes půl světa. Teď přichází fáze, kdy se ukáže, jestli to dokážete otočit ve váš prospěch nebo ne.“
Poslední karta, rada pro ní, byla Slunce. Usmála jsem se. „Karty neříkají, abyste utekla. Říkají, abyste do toho šla s otevřenýma očima, nejdřív si ale buďte jistá sama sebou. Nejste ‚starší Evropanka‘, jste v první řadě žena, která má co nabídnout. Pokud se začnete schovávat nebo se stydět za svůj věk, on to ucítí a rodina taky. Učte se jeho kulturu. Ne abyste se stala Japonkou, ale abyste rozuměla, kde a v čem mají strach. Respekt je nejsilnější zbraň proti předsudkům.
Lenka dlouho mlčky seděla. Pak se poprvé od chvíle, co přišla, usmála. „Takže nemám odejít?“ „Ne,“ odpověděla jsem. „Láska, která přežije Věž, stojí za to.“
Když odcházela, déšť už slábnul a nad vinicí se objevila slabá duha. Věděla jsem, že ať to dopadne jakkoliv, Lenka už nebude stejná, už se tak moc nebála. A to je někdy ten nejdůležitější začátek.
Linda pro vás připravila autentické příběhy ze své praxe pod názvem „Z deníku kartářky“. Nahlédněte do světa výkladů karet, osudových rozhodnutí a nečekaných zvratů, které mění životy. Každý zápis je inspirovaný skutečnými klienty a jejich otázkami o lásce, práci, zdraví i životní cestě.
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Zdroj: autorský text