Narození malé Libušky v prosinci roku 1941 v Kolíně bylo pro celou rodinu nečekaným šokem. Uprostřed války a napjatého rozpočtu rodiče čekali ke starší dcerce s nadějí chlapce. A ten se skutečně narodil. Když však lékař po narození syna oznámil matce, že na svět přichází ještě druhé dítě, navíc holčička, zavládlo mrazivé ticho.
Jandáka odmítla, syna vychovávala sama. Libuši Geprtovou nakonec dostihla rodinná tragédie
Mužům motala hlavy melancholickým pohledem, podmanivým hlasem a havraními vlasy. Do paměti diváků se zapsala jako šílená Viktorka od splavu z legendární filmové adaptace Babičky. Drama připomínal i její život. Hluboké jizvy z nešťastného dětství si s sebou nesla celý život, stejně jako touhu po absolutní nezávislosti. Kvůli ní se nechtěla podřídit žádnému muži. Ani otci svého jediného syna.
Narození malé Libušky v prosinci roku 1941 v Kolíně bylo pro celou rodinu nečekaným šokem. Uprostřed války a napjatého rozpočtu rodiče čekali ke starší dcerce s nadějí chlapce. A ten se skutečně narodil. Když však lékař po narození syna oznámil matce, že na svět přichází ještě druhé dítě, navíc holčička, zavládlo mrazivé ticho.
Prenatální diagnostika tehdy ještě neexistovala a maminka budoucí herečky přijímala nečekané těhotenství jen velmi těžko. „Byla jsem taková nedomazlená, nedohraná,“ svěřovala se Libuše po letech přátelům. Na odtažitém vztahu s matkou ji zřejmě nejvíc bolelo, jako by jí dávala za vinu už jen to, že se narodila.
Výchova v rodině v Kutné Hoře byla velmi přísná a chladná na citové projevy. Navíc se nad rodinou brzy zatáhla temná mračna v podobě rakoviny. Když bylo Libuši dvacet let, podlehl rakovině její otec.
O několik let později stejné nemoci podlehla i její milovaná starší sestra, o kterou Libuše obětavě pečovala až do jejího skonu. Bratr-dvojče emigroval a Libuše zůstala sama s matkou, k níž si vřelou cestu nikdy najít nedokázala.
Kráska za katedrou
Původně vystudovala Střední pedagogickou školu v Kutné Hoře a nastoupila jako učitelka na základních školách ve Zlonicích u Slaného a následně v Hořicích. Pohledná mladá kantorka okamžitě pobláznila hlavy nejen svým kolegům, ale i dospívajícím žákům. Její srdce však hořelo pro divadlo, kterému se věnovala v ochotnických spolcích.
Přestože přijímací zkoušky na akademii DAMU nakonec hodila za hlavu s tím, že nejlepší školou je přímo jevištní praxe, vypracovala se bez formálního hereckého vzdělání v osobitou hvězdu. Přes oblastní divadla v Karlových Varech (kde zažářila jako Manon Lescaut), Českém Těšíně, Jihlavě a brněnskou činohru zamířila v roce 1973 přímo do pražského Divadla Na zábradlí, kde působila více než třicet let.
Když v roce 1971 režisér Antonín Moskalyk obsadil Libuši do role Viktorky v televizní zpracování Babičky, zrodila se legenda. Diváci i kritici propadli její zemité kráse, souměrné tváři s vysokým čelem, uhrančivým tmavým očím a dlouhým černým vlasům s pěšinkou uprostřed.
V divadlech na ni chodily zástupy obdivovatelů, ale ona si udržovala odstup. „Nenechte se mýlit, ženská s tuctem chlapů může být osamělejší než ta, která má jediného,“ říkávala s vědomím své vlastní složité nátury.
Skandál kolem těhotenství a rozchod s Jandákem
Když se Libuše bláznivě zamilovala do herce Vítězslava Jandáka, brzy otěhotněla. Co však mělo být počátkem rodinné idyly, vyústilo v nečekané drama. Libuše své těhotenství do třetího měsíce tajila před okolím i samotným Jandákem a následně se s ním zcela nekompromisně rozešla.
Jandák měl přitom o kontakt s ní i se synem obrovský zájem a nabízel sňatek i společný život. Libuše však jakoukoliv nabídku ke sňatku i společnému soužití striktně odmítla. Rozhodla se být svobodnou matkou, což v tehdejší době působilo velmi neobvykle.
Synovi dala i své příjmení – Svatopluk Geprt. „Líba šla svojí, řekl bych, trošku sobeckou cestou… Nechtěla prostě někomu patřit,“ vzpomínal na její rozhodnutí kolega Oldřich Vlach. Svatopluk se stal celým jejím vesmírem.
Její pražský byt byl nedobytnou pevností, kam směl málokdo nahlédnout. Kolegové ji popisovali jako silně náladovou osobu, jeden den byla rozverná a veselá, druhý den nepřístupná a uzavřená do sebe. S Vítězslavním Jandákem si k sobě přesto v pozdějším věku našli cestu a zůstali přáteli.
Dojemný rituál pro Evalda Schorma
Jedním z nemnoha mužů, které si pustila hluboko do srdce, byl uznávaný divadelní a filmový režisér Evald Schorm. Propojovalo je silné umělecké spříznění z Divadla Na zábradlí.
Jednoho roku pozvala Libuše režiséra Schorma, aby s ní a malým synem Svatoplukem strávil Štědrý večer. Z jednoho večera se stal každoroční pevný rituál. Když v roce 1988 Evald Schorm náhle zemřel, Libuše na přítele nezapomněla – až do své vlastní smrti každé Vánoce symbolicky prostírala štědrovečerní tabuli pro tři osoby.
„Děvenka“ a osudný boj s rodinným prokletím
V 80. a 90. letech nabídky před kamerou ubývaly, ale činorodá herečka se nevzdávala. V rádiu uváděla pořad Co máš v rozhlase rád aneb Splněná přání a věnovala se dabingu. Za peníze zděděné po otci si pořídila auto, kterému něžně říkala „děvenka“, cestovala po české krajině, učila se anglicky, cvičila a věnovala se svým dvěma vnukům.
Krásný divadelní návrat zažila v roce 2004, kdy ji Karel Heřmánek obsadil do role cikánky Izergil v muzikálu Cikáni jdou do nebe v Divadle Bez zábradlí. Hrála v něm až do jara 2005. V té době už ale sváděla boj se zákeřnou rodinnou anamnézou.
Ve 62 letech u ní lékaři odhalili nádor plic metastazující do mozku. V létě 2005 podstoupila těžkou operaci mozku a pevně věřila v uzdravení. Před veřejností i kolegy svou nemoc až do konce tajila.
Svůj boj prohrála 18. listopadu 2005 ve věku pouhých 63 let v pražském hospici. Až do posledních okamžiků u jejího lůžka věrně seděl milovaný syn Svatopluk. Ostatky nezapomenutelné Viktorky odpočívají na Vinohradském hřbitově v Praze.