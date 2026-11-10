Rozpor mezi televizní rolí v normalizačním seriálu a jejím skutečným životem snad ani nemohl být propastnější. Jako lidská a obětavá prodavačka a žena z lidu v práci útlocitně řešila nedostatek zboží a starosti obyčejných zákazníků. Sama přitom žila v docela jiných poměrech a po natáčení se vracela do třípodlažní prvorepublikové vily.
Jako Žena za pultem byla vzorem skromnosti. Švorcová přitom vlastnila vilu za 70 milionů, které se zbavila ještě za svého života
Televizní diváci si ji pamatují jako prodavačku Annu Holubovou, která v seriálu Žena za pultem s nemizícím úsměvem vážila vlašský salát. Ve skutečnosti však Jiřina Švorcová obývala třípodlažní prvorepublikovou vilu na Ořechovce, tedy v jedné z nejluxusnějších pražských čtvrt. O tom, komu majetek v astronomické hodnotě připadne, rozhodla ještě za svého života.
Rozpor mezi televizní rolí v normalizačním seriálu a jejím skutečným životem snad ani nemohl být propastnější. Jako lidská a obětavá prodavačka a žena z lidu v práci útlocitně řešila nedostatek zboží a starosti obyčejných zákazníků. Sama přitom žila v docela jiných poměrech a po natáčení se vracela do třípodlažní prvorepublikové vily.
Nemovitost, která měla v době hereččina odchodu odhadovanou hodnotu kolem sedmdesáti milionů korun, nechal těsně před vypuknutím druhé světové války postavit otec jejího manžela Vladimíra Šolty. Vystudovaný inženýr na tehdejší poměry nákladnou stavbu zafinancoval z peněz získaných za svůj patentovaný vynález.
Jiřina Švorcová se za Vladimíra Šoltu provdala v roce 1966 a sňatkem se tak stala právoplatnou spolumajitelkou tohoto rodinného sídla. Jen o jedenáct let později se ale Šolta ve věku pouhých třiapadesáti let v domě údajně nešťastně zřítil ze schodů a pád nepřežil.
Bezdětná Švorcová tedy celou nemovitost zdědila a obývala ji až do konce svých dnů. Svého chotě přežila o plných třiatřicet let. Sama Švorcová si výhodnost svého bydlení moc dobře uvědomovala a otevřeně o ní mluvila.
„Řeknu vám, že je velká výhoda bydlet ve vlastním, a ne někde v podnájmu. Když se podíváte, jaké jsou dnes nájmy, a to obzvláště v Praze, nevím, zda bych to vůbec utáhla. Sama se necítím,“ říkala herečka, které poslední roky, kromě rodiny a několika věrných přátel, dělal společnost hlavně pejsek Filípek.
Facky v divadelní šatně a tajný poměr Ivy Janžurové
Přestože měla Jiřina Švorcová pověst neústupné funkcionářky, v soukromí byla o poznání skromnější. Rok před svou smrtí se rozhodla prolomit letité mlčení a v biografické knize Jiřina Švorcová osobně, kterou připravila s novináři Miroslavem Graclíkem a Václavem Nekvapilem, nemilosrdně odkryla divadelní zákulisí.
Ve svých vzpomínkách bez obalu přiznala třeba to, že její největší životní láskou byl pohledný herecký kolega Jiří Vala. Tento milostný cit však skončil hořkým zklamáním. O Valu ji totiž podle jejích slov zákeřně připravila kolegyně Jiřina Jirásková.
Celý vztahový trojúhelník byl o to pikantnější, že Jirásková byla v té době vdaná za herce Jiřího Pleskota. Kniha odhalila i divokou dohru v zákulisí, kdy si podváděný manžel Pleskot po jednom z představení na Valu počkal a pěkně po chlapsku si to s ním vyřídil.
Švorcová na nenaplněnou lásku až do konce vlastního života vzpomínala s neskrývanou hořkostí: „Tenkrát o jejich vztahu vědělo celé divadlo. Jen já ne. Mně to došlo až poté, co dal Pleskot Jirkovi po představení přes hubu.“
Její upřímnost v pamětech se však netýkala jen Jiráskové. Švorcová bez okolků vytáhla na světlo světa i tajné milostné vzplanutí Ivy Janžurové k ženatému Josefu Bláhovi, což vyvolalo obrovský poprask a mnozí kolegové jí její otevřenost nikdy neodpustili.
Plivanec od Landovského a zastání od Bohdalky
Vedle milostných extempore však osobnost Jiřiny Švorcové zásadně utvářela její bezmezná oddanost komunistické myšlence. V Divadle na Vinohradech strávila plných čtyřicet let, od roku 1976 však jako členka Ústředního výboru KSČ a předsedkyně Svazu českých dramatických umělců fakticky spolurozhodovala o osudech české kultury.
Z pozice své funkce schvalovala cenzurní zásahy a podílela se na profesní likvidaci kolegyň a kolegů, kteří neodpovídali stranické představě. Jedním z nejtemnějších momentů její kariéry se stal leden 1977, kdy v Národním divadle stála v čele shromáždění k tzv. Antichartě a signatáře Charty 77 rozhořčeně nálepkovala jako zrádce.
Dodnes si někteří pamětníci vyprávějí o dramatické reakci Jana Wericha. Legendární herec prý u vchodu pouze podepsal prezenční listinu, ale když z pultu začala Švorcová hřímat o zaprodancích, rozhořčeně ze sálu odešel se slovy, že jde o podraz a svinstvo.
Za svou věrnost režimu sice Švorcová posbírala řadu ocenění od Řádu Vítězného února po titul národní umělkyně, účet za politickou horlivost však přišel po listopadu 1989. Herci na Vinohradech s ní odmítli dál sdílet jeviště a ze scény musela nedobrovolně odejít.
Zatímco ale jiní funkcionáři po sametové revoluci okamžitě převlékli kabát, Švorcová až do konce života hrdě recitovala na mítincích KSČM, což řadu kolegů nikdy nepřestalo dráždit. Například Pavel Landovský, kterému režim zakázal činnost, ji nekompromisně označil za „dobrou herečku, ale špatného a hloupého člověka, který nevědomky podporoval totalitní vládu a její zločiny“.
Naopak Jiřina Bohdalová měla na kolegyni jiný názor. „Nikdy mi neublížila a svým způsobem si jí vážím, že nepřevlékla rychle kabát a nepoplivala si tím tak celý svůj život.“
Majetek rozdala zaživa a odcházela se síťovkou
Jiřina Švorcová se rozhodla pro majetková vypořádání ještě za svého života. Pravděpodobně proto, aby své příbuzné ušetřila zdlouhavého dědického řízení, ale také vysokých majetkových daní, přepsala svůj podíl v hodnotě 70 milionů korun na bratra Václava a synovce Jana. Do smlouvy si nechala zanést jedinou pojistku, a to věcné břemeno doživotního bezplatného užívání.
V květnu 2011 ji však její zdraví definitivně zradilo. Po těžkém zápalu plic a srdečních komplikacích strávila několik týdnů ve vážném stavu v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a následně byla převezena do léčebny dlouhodobě nemocných na Malvazinkách.
Spisovatel Václav Nekvapil vzpomínal na její neuvěřitelnou potřebu rozdávat věci i ze špitální postele. Když jí při jedné z posledních návštěv přinesl čokoládu a tvrdé kubánské pomeranče, byla nešťastná, že se nemá čím odvděčit, načež se síťovkou v ruce pomalu odcházela nemocniční chodbou ke svému pokoji.