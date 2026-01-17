Jako vejce vejci: Dcera Mayerové a Boury je celá máma. Směr, kterým se vydala, překvapí

Přeskočit na obsah
Petra Holakovská

V devadesátých letech patřili Markéta Mayerová a Slávek Boura k nejpopulárnějším moderátorským dvojicím v Česku. Byli tvářemi nastupující komerční televize Nova, kde uváděli pořady jako Rande, Snídaně s Novou, Vabank či Áčko. Diváci si je oblíbili natolik, že se jejich profesní spolupráce změnila v lásku a manželství. Z toho se v roce 2000 narodila dcera Agáta. Jakou cestou se vydala?

Agáta se narodila do světa, kde její rodiče trávili čtyřiadvacet hodin denně společně, většinu času navíc pod dohledem kamer a pozorným okem médií. Zatímco navenek působili jako dokonalý pár, jejich manželství čelilo krizím už krátce po jejím narození, což nakonec v roce 2008 vyústilo v mediálně sledovaný rozvod. Přesto Agáta vyrůstala v prostředí plném lásky a respektu. Zůstala sice v péči matky, ale Slávek Boura dělal vše pro to, aby s ní udržoval co nejintenzivnější kontakt, což funguje dodnes. Zajímavostí z jejího dětství je, že se ji matka snažila vést k pokoře prostřednictvím sportu. Markéta Mayerová ji zapsala na sportovní aerobik, aby se její „hýčkané dítě“ naučilo také prohrávat. Osud tomu však chtěl jinak: Agáta hned první rok získala osm zlatých medailí. Už tehdy se projevovala její cílevědomost, kterou později plně uplatnila ve své vlastní umělecké kariéře.

Krása po rodičích, talent po svém

Dnes je z Agáty dospělá žena, která podle mnoha pozorovatelů zdědila to nejlepší z vizáže obou rodičů. Jsem na ni velmi pyšný. Nedělá žádné průšvihy, žije pro umění. Je velmi přemýšlivá a hodná dcera, co více si přát, chválí dceru otec Slávek Boura. Její nevšední půvab by jí pravděpodobně snadno otevřel dveře do světa modelingu nebo před televizní kamery, o což by mnoho dětí slavných rodičů okamžitě usilovalo. Agáta se však rozhodla jít cestou, která je pro ni smysluplnější a která nevyžaduje být na očích veřejnosti. Vydala se na Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde získala diplom a potvrdila, že její zájem o výtvarné umění není jen chvilkový zájem, ale skutečná vášeň.

Agáta je celá máma Markéta.
Designérka s osobitým rukopisem

Agáta se našla v grafickém designu a volném umění. Její tvorba citlivě kombinuje klasické výtvarné techniky s moderním digitálním jazykem. Své práce prezentuje především na sociálních sítích, kde si buduje silnou komunitu fanoušků. Vždy jsem o tom přemýšlel, jak to jednou bude. Ale pak jsem zvolil svobodu jedince, tedy i své dcery. Její život je jen jejím životem a já ho míním respektovat, i kdyby ho měla trávit jakýmkoliv způsobem, který si zvolí. Vždy ji budu milovat, svěřil se Boura. Jedním z jejích velkých úspěchů byla výstava v proslulém Činoherním studiu v Ústí nad Labem – symbolické místo, kde dříve zářily herecké legendy jako Jiří Bartoška nebo Karel Heřmánek. 

Slávek Boura, Markéta Mayerová a dcera
Rodiče jsou na Agátu právem hrdí.
Foto: Profimedia

Světla ramp? Děkuji, nechci

Rozhodnutí Agáty držet se stranou od showbyznysu může být pro mnohé překvapivé, vždyť v tom sama vyrůstala. Anebo právě to byl ten důvod, že se Agáta vydala vlastním směrem a umetenou cestičku s díky odmítla. Sama Markéta Mayerová na adresu své dcery dříve poznamenala, že Agáta má jasnou představu o tom, co od života chce, a úspěšně se vyhýbá nálepkám „protekčního dítěte.

