Jan Koller je hrdým otcem dvou dcer, Hedviky a Kateřiny. I když by se u fotbalové legendy mohl očekávat stesk po synovi, který by kráčel v jeho stopách, on to vidí jinak. „Nemrzelo mě to vůbec, já jsem rád, že mám dvě dcery,“ svěřil se s tím, že si roli „táty holek“ vysloveně užil. Dcery jsou už dnes dospělé a žijí v zahraničí – starší Hedvika strávila čtyři roky v Kanadě a vrací se do Francie, mladší Kateřina se právě chystá na vysokou školu ve Francii.
Jako partner dělám všechno. Jan Koller o tom, co dnes hledá u žen a jak mu partnerka Zuzana změnila život
Legendární útočník Jan Koller, kterého si fanoušci pamatují jako neohroženého střelce, dnes působí jako vyklidněný pohodář. Přestože většinu života strávil v mužském kolektivu, doma byl obklopen výhradně ženami. Prozradil, jak ho vztahy s dcerami a partnerkami formovaly, proč se z introverta stal mediální hvězdou, i to, co dnes očekává od své partnerky.
Jejich vztah se proměnil v kamarádství, kde Jan nefunguje jako přísný mentor, ale spíše jako rádce, který respektuje jejich soukromí i volbu partnerů. Přestože se kvůli vzdálenosti nevidí tak často, jsou v kontaktu přes telefon a plánují společné zážitky. „V létě se chystáme na společnou dovolenou, poletíme do Ameriky, kde zkoukneme fotbal a pak si budeme užívat společného času,“ těší se Koller. A co víc, do budoucna už vyhlíží novou roli: doufá, že mu dcery jednou „půjčí“ vnoučátka, která by mohl vést ke sportu.
Ženské tajemství
Ačkoliv prožil roky v domácnosti se ženou a dvěma dcerami, upřímně přiznává, že ženský svět je pro něj stále fascinujícím tajemstvím. „To je stále záhada,“ odpovídá s úsměvem na otázku, zda už rozumí ženské psychice. Soužití se ženami mu ale podle vlastních slov pomohlo lépe komunikovat a pochopit, že rozdíly mezi muži a ženami mají zkrátka své kouzlo.
Sport ho naučil disciplíně a tvrdé vůli jít si za svým, ale v partnerských vztazích čerpá inspiraci přímo od svých drahých poloviček. Své exmanželce Hedvice vděčí za „perfektní servis“, který mu během vrcholové kariéry poskytovala a umožnil mu soustředit se na výkony. Současná partnerka Zuzana ho zase posunula úplně jiným směrem – dodala mu odvahu pouštět se do nových věcí. „Díky tomu máme roubenku v jižních Čechách. Jsem rád, že se nám to podařilo uskutečnit, a je to místo, kde bych rád dožil svůj život,“ přiznává vděčně.
Vařím, peru, ale nežehlím!
Pokud byste si mysleli, že fotbalový obr, který měl přezdívku Dino, očekává doma plný servis, mýlili byste se. Tři roky života v Belgii ho naučily naprosté samostatnosti. „Já si uvařím, vyperu, uklidím. V tomhle já problém nemám a ani to po ženě nevyžaduji,“ říká Koller s tím, že domácí práce si s partnerkou dělí podle toho, kdo má zrovna čas. Existuje však jedna hranice, kterou nepřekročí: „Nesnáším žehlení, do toho se teda nehrnu,“ směje se.
Od introverta k pohodáři
Jan o sobě říká, že býval spíše introvert a soukromí si velmi hlídal. Zlom nastal během covidu a natáčení filmu o jeho životě, kdy se „vytrénoval“ v mediálním prostoru a zbavil se trémy před veřejnými vystoupeními. Dnes už jde fotbal do ústraní a on se věnuje jiným vášním. Je aktivním sportovcem, propadl padelu, rád jezdí na kole do přírody a relaxuje u rockové muziky.
Když je toho na něj v Praze moc, utíká do klidu jihočeské roubenky v milované Smetanově Lhotě. V aktuálním vztahu už Jan nehledá jen vášeň, ale především porozumění. „V mém věku už chci mít ženu, se kterou si budu rozumět. Budeme mít společné zájmy a pohled na svět. Abychom byli takoví ti kámoši na stáří,“ uzavírá legendární Dino, se kterým se jeho fanoušci mohou osobně potkat 23. 5. ve fotbalové zóně na Spartafestu na pražské Letenské pláni.
Zdroj: Autorský text