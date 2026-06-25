Pravda o nefunkčním vztahu muzikanta a Lucie se provalila náhodnou. Bohuš dorazil na akci Anděl mezi zdravotníky sám jen s pětiletou dcerou a na adresu své ženy utrousil útočnou poznámku: „Nevím, kde teď je… Kdyžtak si najde jiného.“ Jediná věta stačila k tomu, aby se spustila lavina. Na slova svého manžela totiž okamžitě reagovala Lucie a otevřeně potvrdila rozchod, načež zpěvák její výrok následně potvrdil.
Jako osmiletou ji uhranul rozhalenou košilí. „Dalo se čekat, že to takhle dopadne, “ nepřekvapil Matuše konec manželství
Navenek idylka s úsměvy a plány na rozšíření rodiny, která měla umlčet všechny kritiky a dokázat, že třicetiletý věkový rozdíl je nic oproti pravé lásce. Realita byla ale o dost syrovější. Pohádka Bohuše Matuše a jeho mladinké Lucie skončila už před dvěma lety. Pravda vyšla najevo nečekaně. Stačilo, aby zpěvák dorazil na akci sám jen s dcerou a na adresu své ženy utrousil jízlivou poznámku.
Vyhlédla si ho v osmi letech
Jejich příběh je přitom jako z červené knihovny. Lucie si totiž svého budoucího manžela vyhlédla v době, kdy si holčičky běžně hrají s panenkami. „Bylo mi osm let a šli jsme s maminkou a babičkou na Kata Mydláře,“ vzpomínala Lucie na okamžik, kdy poprvé spatřila muže svého života.
Tehdy už byl Bohuš Matuš ostřílená muzikálová hvězda, v očích osmiletého děvčátka pak ztělesněním snu. Fascinovala ji jeho rozepnutá košile a charisma. „Pamatuji si, že se mi to strašně líbilo… ty chlupy… a říkala jsem si, až jednou budu mít manžela, tak prostě chci, aby měl ty chlupy,“ prozradila na adresu svého budoucího muže.
Když se Bohuš a tehdy patnáctiletá Lucie v roce 2018 setkali osobně v Divadle Hybernia, zpěvák nebyl v nejlepší kondici. Ačkoliv ho lidé znali jako bronzového Slavíka s mimořádným hlasem, jeho vnitřní svět byl v troskách. Bojoval s panickými atakami, depresemi a závislostí na marihuaně, která mu ničila kariéru i zdraví.
Když se provalilo, že se dali dohromady, byl to skandál. Pro Bohuše ale záchranný kruh. Zatímco on v ní viděl čistotu a obdiv, který mu v krutém showbyznysu chyběl, ona v něm viděla svůj dětský sen. Paradoxně to nebyl on, kdo v tomto vztahu hrál roli dospělého. Lucie, ač ještě dítětem školou povinným, vnesla do jeho života řád. „Lucinka mě srovnala,“ přiznával Bohuš později s tím, že mu doma zakázala alkohol a nutila ho k zodpovědnosti.
Přísná máma a „nepoužitelný“ táta
V roce 2020 se jim narodila dcera Natálka a o rok později následovala svatba v rodinném parku Krtkův svět. Na fotkách působili jako z reklamy na dokonalou rodinu. Za zavřenými dveřmi však jejich role vypadaly jinak. Přesto, že mu v té době už táhlo na padesát, neváhal o sobě prohlásit, že jako otec je „úplně k ničemu“, protože dceři všechno dovolí a všechno jí koupí. Tou ráznou a přísnou, která drží rodinu pohromadě, se tak stala Lucie.
Možná právě tady se jejich cesty začaly pomalu, ale jistě rozcházet. Zatímco Lucie během několika málo let dospěla, stala se matkou a manželkou se vší tíhou zodpovědnosti. Když se poznali, dělily je nejen tři dekády, ale i úplně jiná životní etapa. Jenže čas běží pro oba. A nabízí se otázka: co se stane, když člověk, kterého jste poznali na začátku dospělosti, mezitím vyroste, změní se a začne chtít od života něco jiného?
Dalo se to čekat
Bohuš se navíc sám dříve svěřil, že se mentálně zasekl v osmnácti letech a že ho vždy přitahovaly velmi mladé dívky. Jenže dívky stárnou a dozrávají, zatímco on zůstává věčným Petrem Panem českého muzikálu. S mrazivou upřímností také přiznal, že tento konec vlastně očekával. „Říkám si, že nikoho tak mladičkého už nikdy nechci. Kamarád režisér mi říkal, že se mu taky líbí mladé holky, ale že je to blbost. Že do toho nikdy nemám jít. A měl pravdu. Dalo se to čekat, že to takhle dopadne,“ uvedl smířeně.
Podle Bohuše se vztah začal bortit přibližně před dvěma lety, kdy se Lucie rozhodla dostudovat konzervatoř a získat maturitu. V té době také začala toužit po studentském životě a svobodě, která se neslučovala s Bohušovou představou o rodinném stereotypu. Zatímco Bohuš si potrpí na svůj klid, Lucii začalo vadit, že by měla sedět doma. „Uvědomila si, jak jsme každý jinde. Je mladá, chce si užívat,“ popsal Matuš důvody, proč se jejich společné cesty rozešly.
Zpěvák nyní přespává v ateliéru a do rodinného bytu dochází už jen za dcerou. Přestože oba tvrdí, že zůstávají přáteli, Bohušovy jízlivé poznámky naznačují, že ke skutečnému přátelství je ještě nějaký ten čas potřeba.