Přeskočit na obsah
17. 5. Aneta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Jak se změnila Nicol Lenertová: Po románku s Jágrem a útěku z Novy našla štěstí u o 30 let staršího miliardáře

Nicol Lenertová
Nicol LenertováFoto: GWUZD PAVEL
Nicol Lenertová
Nicol LenertováFoto: GWUZD PAVEL
Petra Holakovská
Petra Holakovská

„Musela jsem si projít strachem, abych dozrála jako žena,“ říká dnes Nicol Lenertová. Někdejší hvězda televizních obrazovek prožila bouřlivé roky plné slávy, vztahů i dramatického odchodu z Novy. Po letech hledání štěstí a života pod drobnohledem veřejnosti nakonec našla klid tam, kde by to čekal málokdo.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Příběh rodačky z Liberce začal nenápadně, ale velmi rychle nabral na obrátkách. Už od dětství Nicol tíhla k umění – zpívala ve sboru, hrála na flétnu, věnovala se baletu a chodila do dramatického kroužku. Vše se ale změnilo v roce 1994, kdy zvítězila v soutěži Miss severní Čechy a probojovala se do finále celorepublikové Miss ČR.

Související

Vstup do showbyznysu byl pro Nicol stylový. Jako finalistka Miss dostala první šanci uvést zprávy ve Snídani s Novou. Skutečný zlom však nastal v roce 1997, kdy zvítězila v konkurzu na moderátorku Sportovních novin. Sport jí byl díky rodinnému zázemí blízký a před kamerou se cítila přirozeně. Od roku 1999 pak s Karlem Voříškem vytvořila jednu z nejoblíbenějších dvojic hlavního zpravodajství v zemi.

Diváci ji milovali, ale dokázali být i krutí. Symbolem její tehdejší slávy se staly neustálé proměny vzhledu. V dobách největší slávy dráždila diváky častými změnami účesu. Lidé na Novu pak posílali rozhořčené dopisy a každý její nový sestřih se stal tématem veřejné diskuse.

Reklama
Nicol Lenertová
Nicol Lenertová v dobách své největší slávy.
Foto: GWUZD PAVEL

Láska s hokejovým králem a zaručené pravdy o protekci

V roce 1999 se Nicolina tvář neobjevovala jen ve zprávách, ale i na titulních stranách bulváru. Důvodem byl její vztah s hokejovou legendou Jaromírem Jágrem. Potkali se v době, kdy se oba vzpamatovávali z bolestných rozchodů, a prožili spolu intenzivní rok.

Nicol Lenertová
Dříve nebyla akce, na které by někdejší televizní moderátorka chyběla.
Foto: GWUZD PAVEL

Sláva však přinesla i nepříjemné stíny. Dlouho musela čelit tlaku, že jí práci za moderátorským pultíkem zařídil právě slavný „Džegr. „Doteď si lidé myslí, že mi Jarda zařídil místo v televizi,“ posteskla si Nicol v jednom z rozhovorů. Realita byla přitom opačná – na Nově už úspěšně moderovala dávno předtím, než se s Jágrem vůbec poznali. Přestože jim vztah nevydržel, rozešli se bez zlé krve. Jágr na své bývalé partnerky, včetně Nicol, dodnes vzpomíná v dobrém a zůstali přáteli.

Související

Šokující „Útěk z Novy a hledání sebe sama

V roce 2002, na absolutním vrcholu popularity, udělala Nicol něco, co nikdo nečekal. Prakticky ze dne na den skončila v Televizních novinách a odletěla do USA a Kanady. Oficiálně šlo o studium angličtiny, ale ve hře byla hluboká potřeba změny. Své pocity a zákulisí tohoto rozhodnutí později popsala v autobiografické knize „Útěk z Novy.

Právě o tomto období dnes mluví jako o zcela stěžejním pro své vlastní dozrání. Za oceánem ji pronásledovali čeští novináři a ona se musela potýkat s hodinami a dny strachu. Později popsala, že se musela potkávat s nepříjemnými situacemi, aby dozrála jako žena, což ji sice bolelo, ale nakonec posílilo.

Nicol Lenertová
Dnes je Nicol s dlouhými blond vlasy téměř k nepoznání.
Foto: GWUZD PAVEL

Pokusy o návrat a mateřství

Po návratu z ciziny se Nicol pokoušela o restart kariéry v jiném světle. Vsázela na hudbu, která ji provázela od dětství. S uskupením NewTrio vydala v roce 2005 album „To se oslaví“ a jejich hit „Lásku nehledej bodoval v hitparádách. Skupina byla dokonce nominována na Českého slavíka jako Objev roku. Diváci ji mohli vidět i v reality show Milionový pár.

Stabilnější zázemí našla po boku sportovního manažera Jaroslava Kaláta, se kterým žila sedmnáct let. Přestože k vysněné svatbě nikdy nedošlo, vztah jí dal to nejcennější – syny Jaroslava a Dominika. „Děti si musíme předcházet, jednou je budeme potřebovat,“ říká Nicol s mateřským nadhledem. Starší syn dnes studuje v zahraničí, čímž následoval její odvahu objevovat svět, zatímco mladší dokončil základní školu. 

Klid v náruči miliardáře a nová profesní dráha

Dnes žije Nicol s o třicet let starším miliardářem a hoteliérem Viliamem Sivekem. Pro zámožného podnikatele, bývalého prezidenta hokejové Sparty, to byla pátá svatba, pro Nicol v roce 2022 ta první a vymodlená.

Když se ohlíží zpět na divoká devadesátá léta a svou éru televizní hvězdy, necítí nostalgii. Po slávě se jí nestýská a žije spokojený život. Jejím největším cílem pro nejbližší roky není další titul nebo ocenění, ale něco mnohem prostšího: „Chtěla bych se naučit mít sebe sama ráda.“

VIDEO: Sex si pleteme s láskou, porno sledují už děti, muži extrémně, monogamie je kulturní dohoda, říká Fifková

Sex ovládá spoustu vztahů. Lidé si často pletou sex a zamilovanost s láskou, lásku by bylo lepší vnímat až jako další cit, když zamilování skončí. | Video: Aktuálně.cz

Zdroje: zenysro.czsuper.czkdojeto.superia.czzivotopis.osobnosti.cz

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama