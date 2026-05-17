Příběh rodačky z Liberce začal nenápadně, ale velmi rychle nabral na obrátkách. Už od dětství Nicol tíhla k umění – zpívala ve sboru, hrála na flétnu, věnovala se baletu a chodila do dramatického kroužku. Vše se ale změnilo v roce 1994, kdy zvítězila v soutěži Miss severní Čechy a probojovala se do finále celorepublikové Miss ČR.
Jak se změnila Nicol Lenertová: Po románku s Jágrem a útěku z Novy našla štěstí u o 30 let staršího miliardáře
„Musela jsem si projít strachem, abych dozrála jako žena,“ říká dnes Nicol Lenertová. Někdejší hvězda televizních obrazovek prožila bouřlivé roky plné slávy, vztahů i dramatického odchodu z Novy. Po letech hledání štěstí a života pod drobnohledem veřejnosti nakonec našla klid tam, kde by to čekal málokdo.
Vstup do showbyznysu byl pro Nicol stylový. Jako finalistka Miss dostala první šanci uvést zprávy ve Snídani s Novou. Skutečný zlom však nastal v roce 1997, kdy zvítězila v konkurzu na moderátorku Sportovních novin. Sport jí byl díky rodinnému zázemí blízký a před kamerou se cítila přirozeně. Od roku 1999 pak s Karlem Voříškem vytvořila jednu z nejoblíbenějších dvojic hlavního zpravodajství v zemi.
Diváci ji milovali, ale dokázali být i krutí. Symbolem její tehdejší slávy se staly neustálé proměny vzhledu. V dobách největší slávy dráždila diváky častými změnami účesu. Lidé na Novu pak posílali rozhořčené dopisy a každý její nový sestřih se stal tématem veřejné diskuse.
Láska s hokejovým králem a zaručené pravdy o protekci
V roce 1999 se Nicolina tvář neobjevovala jen ve zprávách, ale i na titulních stranách bulváru. Důvodem byl její vztah s hokejovou legendou Jaromírem Jágrem. Potkali se v době, kdy se oba vzpamatovávali z bolestných rozchodů, a prožili spolu intenzivní rok.
Sláva však přinesla i nepříjemné stíny. Dlouho musela čelit tlaku, že jí práci za moderátorským pultíkem zařídil právě slavný „Džegr“. „Doteď si lidé myslí, že mi Jarda zařídil místo v televizi,“ posteskla si Nicol v jednom z rozhovorů. Realita byla přitom opačná – na Nově už úspěšně moderovala dávno předtím, než se s Jágrem vůbec poznali. Přestože jim vztah nevydržel, rozešli se bez zlé krve. Jágr na své bývalé partnerky, včetně Nicol, dodnes vzpomíná v dobrém a zůstali přáteli.
Šokující „Útěk z Novy“ a hledání sebe sama
V roce 2002, na absolutním vrcholu popularity, udělala Nicol něco, co nikdo nečekal. Prakticky ze dne na den skončila v Televizních novinách a odletěla do USA a Kanady. Oficiálně šlo o studium angličtiny, ale ve hře byla hluboká potřeba změny. Své pocity a zákulisí tohoto rozhodnutí později popsala v autobiografické knize „Útěk z Novy“.
Právě o tomto období dnes mluví jako o zcela stěžejním pro své vlastní dozrání. Za oceánem ji pronásledovali čeští novináři a ona se musela potýkat s hodinami a dny strachu. Později popsala, že se musela potkávat s nepříjemnými situacemi, aby dozrála jako žena, což ji sice bolelo, ale nakonec posílilo.
Pokusy o návrat a mateřství
Po návratu z ciziny se Nicol pokoušela o restart kariéry v jiném světle. Vsázela na hudbu, která ji provázela od dětství. S uskupením NewTrio vydala v roce 2005 album „To se oslaví“ a jejich hit „Lásku nehledej“ bodoval v hitparádách. Skupina byla dokonce nominována na Českého slavíka jako Objev roku. Diváci ji mohli vidět i v reality show Milionový pár.
Stabilnější zázemí našla po boku sportovního manažera Jaroslava Kaláta, se kterým žila sedmnáct let. Přestože k vysněné svatbě nikdy nedošlo, vztah jí dal to nejcennější – syny Jaroslava a Dominika. „Děti si musíme předcházet, jednou je budeme potřebovat,“ říká Nicol s mateřským nadhledem. Starší syn dnes studuje v zahraničí, čímž následoval její odvahu objevovat svět, zatímco mladší dokončil základní školu.
Klid v náruči miliardáře a nová profesní dráha
Dnes žije Nicol s o třicet let starším miliardářem a hoteliérem Viliamem Sivekem. Pro zámožného podnikatele, bývalého prezidenta hokejové Sparty, to byla pátá svatba, pro Nicol v roce 2022 ta první a vymodlená.
Když se ohlíží zpět na divoká devadesátá léta a svou éru televizní hvězdy, necítí nostalgii. Po slávě se jí nestýská a žije spokojený život. Jejím největším cílem pro nejbližší roky není další titul nebo ocenění, ale něco mnohem prostšího: „Chtěla bych se naučit mít sebe sama ráda.“