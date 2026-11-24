Když herečka nenatáčí nebo se neprohání na divadelních prknech, vyráží do světa. V luxusních resortech byste ji ale hledali jen marně. Ljuba Krbová je rozená dobrodružka, vyhledávající divočinu a neprozkoumaná místa. Nedávno se například vrátila z alžírské části Sahary v oblasti Tassili.
Hvězda Ulice Ljuba Krbová odhalila rodinné tajemství. První tři roky nevyrůstala s rodiči
Herečku Ljubu Krbovou, kterou diváci znají především jako Aničku z nekonečného seriálu Ulice, asi není třeba dlouze představovat. Zdánlivě křehká umělkyně v sobě skrývá duši dobrodružky, co se nebojí riskovat při cestách pouští, a s vnuky dokáže hodiny dovádět v moři. Při vzpomínce na své dětství prozradila, proč do tří let nebydlela s vlastními rodiči.
Když herečka nenatáčí nebo se neprohání na divadelních prknech, vyráží do světa. V luxusních resortech byste ji ale hledali jen marně. Ljuba Krbová je rozená dobrodružka, vyhledávající divočinu a neprozkoumaná místa. Nedávno se například vrátila z alžírské části Sahary v oblasti Tassili.
„Dnes je to liduprázdná, velmi kamenitá a nádherná oblast s úžasnými přírodními útvary a asi 15 000 prehistorickými malbami na skalách. Je to takové přírodní muzeum bez otvíracích a zavíracích hodin. Jste bez signálu, koupelny, záchodu a vše si nesete na zádech,“ popisuje náročné podmínky expedice, kterou absolvovala se šesti přáteli.
Pouští je provázel místní Tuareg Aguat, kterému bylo těžko uvěřitelných 87 let. „Byl to dlouhý stařec s obrovskou fyzickou výbavou, který se v té oblasti narodil a ještě tam učil svého nejmladšího syna se pohybovat,“ smeká poklonu Ljuba, která je také vášnivou fotografkou, což jí v poušti přineslo i horké chvilky.
Během takzvané zlaté hodinky vyrážela sama fotografovat unikátní scenerie. Aby se v nepřehledném terénu neztratila, jak se o dva týdny dříve stalo jejich kuchaři, vymyslela si záchranný trik. „Když jsem během zlaté hodinky vyrážela fotit, hned první večer jsem zjistila, že orientace je tam opravdu zapeklitá. Tak jsem si dělala značky a vyfotila si cestu na mobil, abych nikoho nestrašila a nemuseli mě hledat,“ směje se herečka, která už má v merku další cestu, tentokrát do nepálského Káthmándú.
A stejně jako si kdysi užívala mateřství se svou dcerou Annou Marií, dnes se se stejnou láskou věnuje svým dvěma vnukům. I když přiznává, že i pro ni jsou výlety nebo dovolené pořádná jízda. „S vnuky se nenudím, jsou velmi akční. U moře musíte být v moři šest hodin denně, skákat do vln, stavět hrady a polévat kameny, aby se leskly. Je to takový aerobní workshop a fůra práce na pláži,“ směje se.
Pro své vnuky by ale udělala cokoliv a roli babičky si plnými doušky užívá. „Jsem nadšeně hlídací! Dcera mi je na můj vkus půjčuje málo, tak se do domácnosti vetřu. Ráda je i ukládám k spánku, i když mi dcera říká, že kluky před spaním moc rozdovádím,“ popisuje nadšeně svou babičkovskou roli.
Rodinné tajemství a odložená miminka
Ljuba Krbová také otevřela téma, o kterém veřejnost příliš neví. Její první roky života totiž vypadaly úplně jinak, než bývá zvykem. Kvůli komplikované situaci rodičů s bydlením vyrůstala až do svých tří let v malebné vilce u babičky a dědečka.
„Bydleli jsme u topolového háječku, s námi bydlely ještě dvě tatínkovy sestry se svými protějšky a dědova sestra,“ vzpomíná s úsměvem herečka. V domě plném dospělých byla jediným dítětem, což mělo jasné následky: „Všichni tito dospěláci měli jediný úkol, neuvěřitelně mě rozmazlovat. Takže jsem měla start do života obklopený péčí a láskou. Rodiče si mě pak v těch třech letech, když jsme se stěhovali do Německa, přebírali v hodně rozmazleném módu,“ směje se.
Právě vědomí, jak důležitou roli hrají v životě člověka vzpomínky a pocit, že někam patří, je jedním z důvodů, proč se Ljuba Krbová rozhodla podpořit Nadační fond Život v kufříku. Ten už od roku 2015 pomáhá uchovávat první vzpomínky dětem, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině.
Do projektu je zapojeno 72 porodnic po celé České republice. Každoročně se totiž u nás stovky dětí ocitnou v situaci, kdy jsou odloženy nebo od matky odebrány a jejich další cesta vede například do náhradní rodinné péče či kojeneckého zařízení. Často přitom nemají jedinou fotografii ani památku na své první chvíle na světě.
Díky projektu si však s sebou do života odnášejí alespoň kufřík vzpomínek, kde najdou třeba svou první fotografii, otisk nožičky nebo první dupačky, aby jednou, až budou v dospělosti hledat, kdo vlastně jsou, měly z čeho čerpat. „Myslím si, že je to strašně užitečný projekt. Mě fascinuje, že se potkali lidé, kteří mají nejen empatii, ale také nadšení a sílu ten projekt dotáhnout k výsledku,“ vyznává se Ljuba Krbová.
Sama přiznává, že u balení kufříků se jí nedaří udržet emoce na uzdě. „Strašně mě to dojímá. U toho balení jsem se asi pětkrát rozplakala,“ přiznává herečka, která má po dceři dodnes schované první zoubky.
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Zdroj: autorský text