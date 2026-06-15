Jiří Vyorálek patří k hercům, kteří jsou na obrazovce výrazní, ale v soukromí téměř neviditelní. Diváci si ho dobře pamatují jako Jaroslava Valentu ze seriálu První republika, on sám si však svůj osobní život pečlivě hlídá. Dokonce se mu podařilo velmi dlouho utajit i narození druhého dítěte. Doma má přitom krásnou manželku Zuzanu a dvě děti, které před zájmem veřejnosti chrání stejně důsledněji než sebe.
Hvězda První republiky Jiří Vyorálek má krásnou manželku Zuzanu. Erotické scény raději přenechává jiným
Jiří Vyorálek si své soukromí střeží tak pečlivě, že dokázal rok tajit i narození dcery. Oblíbený herec z První republiky chrání před veřejností manželku Zuzanu i dvě děti a kvůli rodině neváhá odmítat ani pracovní nabídky.
V seriálu První republika ztvárnil nejstaršího ze tří synů podnikatelské rodiny Valentových. Jeho Jaroslav byl bývalým vojákem rakousko-uherské armády, který si z války přinesl neklid, napětí a vnitřní zranění. Právě tahle rozervanost se stala jedním z důležitých rysů postavy, díky níž si Vyorálek získal velkou pozornost diváků.
Erotické scény přenechal dublérovi
První republika ale rozhodně není jediným projektem, ve kterém na sebe upozornil. Jiří Vyorálek má za sebou řadu dalších filmových, televizních i divadelních rolí. Objevil se například v seriálech Polda nebo Sedm schodů k moci, kde ztvárnil ministra kultury a později předsedu vlády.
Právě při natáčení Sedmi schodů k moci došlo i na scény, do kterých se herec příliš nehrnul. Erotické záběry s Evou Podzimkovou nakonec netočili přímo oni, ale kaskadéři. Podzimková je odmítla jako první a Vyorálek se k ní přidal. „Já jsem si uvědomil, že s profesionálkou to nedám. Tak jsem si vzal taky kaskadéra. Kdyby to byly honičky v autě nebo rvačka v hospodě, tak to dám v pohodě, ale tohle byly prostě jiné scény, takové… To pr*ání se prostě točilo s kaskadéry,“ prozradil herec v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.
Narození dcery se mu podařilo utajit
To, že si podobné scény raději odpustil, možná souvisí i s tím, jak důležité je pro něj rodinné zázemí. Vyorálek má s manželkou Zuzanou dvě děti, osmiletého syna Vincenta a pětiletou dceru Marušku. Rozhodně ale nepatří k rodičům, kteří by své děti ukazovali na sociálních sítích nebo se s nimi pravidelně objevovali ve společnosti.
Narození dcery Marušky se mu dokonce podařilo udržet v tajnosti celý rok. Veřejnost se o druhém dítěti dozvěděla až ve chvíli, kdy se herec v roce 2020 objevil s kočárkem na zahájení sezony Divadla Na Zábradlí.
Rodina je pro něj natolik důležitá, že kvůli ní odmítá i některé pracovní nabídky. Nechce prý přijít o čas, který může strávit s nejbližšími. „Čas s nimi strávený je pro mě důležitý,“ svěřil se herec.
Staršího syna Vincenta navíc odmala vede k tomu, aby byl své mladší sestře Marušce oporou a ochráncem. Sám totiž podobný vztah zažil v dětství. Vyrůstal se starší sestrou Zuzanou, která měla na jeho cestu k herectví zásadní vliv. „Dělala amatérské divadlo a já ji hrozně záviděl. To předvádění se a volnost srandy. Že si člověk může dovolit věci, které si normálně v životě dovolit nemůže,“ svěřil se rodák z Třebíče.
Největší kritik je doma
Z dětské závisti se nakonec stala profese. Jiří Vyorálek si vybudoval silnou hereckou kariéru a patří k tvářím, které si diváci spojují s výraznými a často komplikovanými postavami. Přesto se podle svých slov neobejde bez zpětné vazby z domova. „Kritického soudu se ujímá manželka. A největším fanouškem je moje maminka. Ale ta je samozřejmě nekritická. Děkuji za to oběma,” říká s úsměvem.
Jeho manželka Zuzana však zůstává pro veřejnost velkou neznámou. Herec ji před médii chrání stejně jako děti a o jejich společném životě mluví jen výjimečně. Je zřejmé, že rodina je pro něj místem, které si nechce nechat narušovat popularitou ani zájmem okolí.