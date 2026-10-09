Výzkumníci z Norské univerzity vědy a techniky zkoumali, jakou důležitost muži přikládají ženským prsům a hýždím. Do výzkumu se zapojilo 395 mužů, kteří hodnotili obě tělesné partie na pětibodové škále.
Horňáci, nebo dolňáci? Vědci zjistili, co muže přitahuje víc. Výsledek je překvapivě jasný
Co muže přitahuje víc – prsa, nebo zadek? Norská studie přinesla překvapivé zjištění. Hýždě mají v mužském vkusu silnější a samostatnější pozici než prsa. Zatímco muži, kteří výrazně preferují prsa, často stejně silně upřednostňují i hýždě, opačně to neplatí. Výrazná skupina mužů totiž dává přednost hýždím, zatímco prsa pro ni nejsou zdaleka tak důležitá.
Více než polovina mužů preferuje obojí
Největší skupinu tvořilo 53 procent mužů, kteří přikládali vysokou důležitost prsům i hýždím. Dalších 20 procent hodnotilo význam obou partií jako středně důležitý. Výrazná preference hýždí se objevila u 18 procent mužů, zatímco podobná samostatná skupina mužů, která by výrazně upřednostňovala pouze prsa, se ve výzkumu neobjevila.
Zadek má v mužském vkusu zvláštní postavení
Výzkum ukázal zajímavý rozdíl v mužských preferencích. Ti, kteří vysoko hodnotí prsa, často stejně silně preferují i hýždě. U mužů, kteří výrazně upřednostňují hýždě, už ale podobně silná preference prsou automaticky neplatí. „Identifikovali jsme samostatnou skupinu mužů, která vykazovala výraznou preferenci hýždí, ale žádnou odpovídající skupinu, která by výhradně upřednostňovala prsa. Tato zjištění ukazují, že hýždě mohou mít v mužských preferencích centrálnější a stabilnější roli než prsa,“ uvádí autor studie, psycholog Mehmet Mehmetoglu.
Jedno z možných vysvětlení nabízí evoluční psychologie. „Některé tělesné rysy mohou fungovat jako signály vlastností, které mohly být v minulosti důležité při výběru partnera, například věku, zdravotního stavu nebo reprodukčního potenciálu,“ vysvětluje Lucie Slováčková, odbornice na zdravou sexualitu ze společnosti Růžový slon. „Do výsledné podoby vkusu vstupují ale i osobní zkušenosti, kultura, média nebo prostředí, ve kterém člověk vyrůstá,“ dodává odbornice.
Velikost prsou rozděluje, pevnost spojuje
Mezikulturní výzkumy ukazují, že ideál ženské postavy není všude stejný. Například studie porovnávající mužské preference v Brazílii, Kamerunu, České republice a Namibii zjistila výrazné rozdíly v preferované velikosti prsou. Střední velikost byla nejčastější volbou v České republice (70,2 procenta mužů), Brazílii (52,3 procenta) a Namibii (45,7 procenta). V Kamerunu naopak muži nejčastěji volili velká prsa, a to v 41,5 procenta případů.
Ještě zajímavější výsledek přineslo hodnocení jejich pevnosti. Zatímco preference velikosti se mezi jednotlivými zeměmi lišily, ve všech čtyřech sledovaných kulturách vědci zaznamenali převahu preference pevnějších prsou. „Tento výsledek podporuje hypotézu, podle níž může tvar a pevnost prsou souviset s vnímáním tzv. reziduální plodnosti, tedy reprodukčního potenciálu, který může přetrvávat v průběhu života,“ popisuje Lucie Slováčková.
Rozdíly mezi zeměmi byly u pevnosti prsou přitom menší než u jejich velikosti. V České republice byla preference pevnějších prsou mimořádně výrazná – zvolilo je 93,8 procenta mužů. V Kamerunu to bylo 51,0 procenta a v Namibii 67,9 procenta. Studie tak ukázala zajímavý kontrast: zatímco preference velikosti prsou se mezi kulturami výrazně liší, preference jejich pevnějšího tvaru se objevila ve všech čtyřech zemích.