Dlouhá léta nikdo v rodině Štanclových (vlastní jméno Michala Davida je Vladimír Štancl) netušil, že kdesi v dalekém Mexiku uctívají jako národní ikonu ženu, která má s českým králem popu společné geny. Vše prasklo, až když se u zpěváka objevil neznámý Mexičan s výsledky testů DNA a matrikami v ruce. „Kontaktoval mě jistý spisovatel z Mexika. Pracuje na biografii Miroslavy Sternové a podle něj je to moje teta!“ prozradil naprosto šokovaný Michal David.
Hitmaker Michal David míří do Mexika. Genetické testy odhalily utajenou rodinu
Byla největší hvězdou zlaté éry latinskoamerického filmu a svět ji znal jako mexickou Marilyn Monroe. Nádherná Miroslava Sternová ale nebyla jen herečkou, která utekla před nacisty, byla především utajenou tetou hitmakera Michala Davida. Její život byl plný závratné slávy, zakázané lásky a osamělého konce v oblaku barbiturátů.
Nechtěné dítě a adopce
Jak se později ukázalo, hereččiným biologickým otcem byl totiž hitmakerův děda, Vladimír Štancl. Příběh začal v meziválečném Československu, kdy měl Štancl vztah s Miroslavou Bečkovou, dcerou tehdejšího ministra financí Bohdana Bečky. Ministrova rodina však neurozeného mladíka nikdy plně nepřijala a vztah skončil skandálem. Miroslava se tak narodila 26. února 1926 v Praze jako nemanželské dítě. Její biologický otec se jí pod tlakem okolností zřekl a malá dívka byla následně adoptována židovským lékařem a majitelem lázní Oskarem Leo Sternem.
Útěk před hákovým křížem a ztráta matky
Poklidné dětství v Praze a Teplicích nad Bečvou, kde byl její adoptivní otec hlavním lékařem v lázních, ukončila nacistická okupace. Jako židovská rodina museli Sternovi v roce 1940 prchat z protektorátu. Cesta za svobodou byla ponižující a krutá – museli se vzdát veškerého majetku ve prospěch nacistických úřadů.
Útočiště našli až v roce 1941 v dalekém Mexiku. Mladá Miroslava, jejíž krása brala dech, se musela v cizí zemi rychle adaptovat. Zatímco studovala v USA architekturu a design, osud jí zasadil první z mnoha ran: její milovaná matka onemocněla rakovinou a v roce 1945 zemřela. Tato událost Miroslavu psychicky velmi poznamenala a začala trpět hlubokými depresemi.
Zrodila se hvězda
Její vstup do světa showbyznysu byl jako z filmu. V roce 1944 byla zvolena královnou plesu v Mexico City, což jí okamžitě otevřelo brány k filmu. Miroslava během pouhých devíti let (1946–1955) natočila neuvěřitelných 30 filmů. Stala se tváří „zlatého věku mexické kinematografie“. Fanoušci ji milovali pro její exotický slovanský vzhled a roztomilý přízvuk.
Ačkoliv byla zpočátku obsazována jako krasavice v hororech sporné kvality, její talent naplno zazářil až v kultovním snímku Zločinný život Archibalda de la Cruz pod taktovkou legendárního Luise Buñuela. Její sláva překročila hranice Mexika až do Hollywoodu, kde si zahrála ve westernu Stranger on Horseback. Ale čím jasněji zářila na plátně, tím hlouběji se propadala v soukromí. Celou kariéru se marně snažila, aby lidé viděli její herecké přednosti, nikoliv jen tvář.
Milostná jatka: Toreador, nebo komik?
Miroslavin milostný život byl sledem zklamání. Její první snoubenec, americký voják, zemřel v roce 1942, což vedlo k jejímu prvnímu pokusu o sebevraždu. Krátké a nešťastné manželství s Jesúsem Jaime Gómezem Obregónem skončilo po pár měsících rozvodem. Existují legendy o jejím vztahu k nejslavnějšímu mexickému komikovi Cantinflasovi.
Novinář Jacobo Zabludovsky po letech tvrdil: „Zamilovala se do Cantinflase a doufala, že opustí svou ženu, ale on jí v dopise napsal, že to nikdy neudělá. Druhý den ji našli mrtvou“. Oficiální verze však mluví o jiném muži – španělském toreadorovi Luisi Miguelu Dominguínovi. Miroslava věřila v jeho sliby věčné lásky. Když se však z tisku dozvěděla, že se toreador v Las Vegas tajně oženil s italskou herečkou Luciou Bosé, její křehká psychika se definitivně zhroutila.
Dopisy na rozloučenou
Dne 9. března 1955 se Miroslava zamkla ve svém pokoji v Mexico City. Spolykala smrtelnou dávku barbiturátů. Její tělo bylo nalezeno až po 30 hodinách. Scéna, kterou uviděli její blízcí, byla mrazivě filmová: v jedné ruce svírala fotografii svého milovaného toreadora a ve druhé tři dopisy na rozloučenou.
Dva z nich byly napsány v češtině a adresovány jejímu adoptivnímu otci a bratrovi – tedy pokrevnímu strýci Michala Davida. Ve třetím listě věcně vypsala své dluhy a prosila, aby byly uhrazeny. Bylo jí pouhých 29 let a byla na absolutním vrcholu slávy.
Rodinné smíření a cesta za oceán
Doma v Československu se o její smrti nikdo nedozvěděl. „Moje máma nic netušila. Teta Nina s babičkou věděly, že nějaká Miroslava existuje, ale její osudy v zahraničí nikdo z rodiny nesledoval,“ přiznává se smutkem Michal David. Dnes je z Miroslavy v Mexiku kult. Rodiče po ní dodnes pojmenovávají své dcery, její hrob je poutním místem a o jejím životě byl v roce 1992 natočen úspěšný film s Arielle Dombasle v hlavní roli.
Michal David se teď chystá rodinné mlčení napravit. „To, že byla překrásná, už vím z fotografií, ale chci vidět její projev na plátně. A také bych rád zaletěl do Mexika na její hrob,“ plánuje hitmaker. Příběh Miroslavy Sternové zůstává smutným mementem, že ani ta největší sláva světa nedokáže vyléčit osamělou duši toužící po lásce.