Diváci si ji zamilovali jako Anče z Krkonošských pohádek, učitelku Miriam Hejlovou z nekonečného seriálu Ulice i představitelku celé řady nezapomenutelných divadelních rolí. Hana Maciuchová působila vždy noblesně, vyrovnaně a s jistou dávkou tajemnosti. O svém soukromí nemluvila příliš často, a když už se k osobním vzpomínkám vracela, jen málokdy v nich chyběl Jiří Adamíra.
Hana Maciuchová milovala ženatého muže, vlastních dětí se nedočkala. Adamírův syn jí rozpad rodiny dlouho nemohl odpustit
Na televizních obrazovkách rozdávala radost, její vlastní život však připomínal příběh plný osudových zvratů, nenaplněných přání a bolestivých loučení. Hana Maciuchová, která by 29. listopadu oslavila 81. narozeniny, našla životní lásku v o devatenáct let starším Jiřím Adamírovi. Přestože spolu strávili více než dvě desetiletí, nikdy se nevzali a společných dětí se nedočkali.
Právě vztah s charismatickým hercem se stal jednou z nejzásadnějších kapitol jejího života. Jejich láska přitom od samého začátku nebyla jednoduchá a měla dopad i na životy dalších lidí.
Zamilovala se do muže, který měl doma rodinu
Poprvé se Hana Maciuchová a Jiří Adamíra výrazněji sblížili v roce 1971 při natáčení televizní inscenace První radosti. Jí bylo pětadvacet let, on už patřil mezi uznávané herce s bohatými životními zkušenostmi. Charismatický muž s nezaměnitelným sametovým hlasem měl za sebou jedno nevydařené manželství a v době jejich seznámení žil s druhou manželkou, herečkou Ljubou Benešovou, s níž vychovával syna Marka.
Ani Maciuchová tehdy nebyla nezadaná. Přesto mezi hereckými kolegy vzniklo pouto, kvůli němuž byli oba ochotni změnit dosavadní život. Adamíra nakonec svou rodinu opustil a s mladší herečkou vytvořil pár, který rozdělila až jeho smrt.
Přestože spolu prožili více než dvacet let, nikdy svůj vztah nestvrdili před oltářem. Manželství pro ně nebylo podmínkou společného života a vzájemnou náklonnost si dávali najevo i prostřednictvím drobných romantických gest. Adamíra své partnerce nechával doma zamilované vzkazy a verše, na které herečka s dojetím vzpomínala ještě dlouho po jeho smrti.
Po operaci přišla zpráva, která jí změnila život
Zatímco na divadelních prknech a před kamerou si Maciuchová mateřství vyzkoušela mnohokrát, ve skutečném životě jí tato zkušenost zůstala odepřena. Nebylo to přitom proto, že by dala přednost kariéře před rodinou. V roce 1980 musela podstoupit závažnou operaci. Když se po zákroku probudila, čekala ji zpráva, se kterou se musela vyrovnat.
„Když jsem se po ní probrala, přišli ke mně lékaři a oznámili mi, že už nikdy nebudu mít děti,“ svěřila se po letech. Přestože se sama matkou nestala, rodinné vazby pro ni měly velký význam.
Syn životní lásky jí dlouho nemohl přijít na jméno
Zatímco Maciuchová a Adamíra budovali společný život, hercův syn Marek se musel vyrovnávat s rozpadem rodiny. Dlouho měl herečce za zlé, že jeho otec kvůli ní odešel od manželky, tedy jeho matky. Marek Adamíra se přitom na rozdíl od svých rodičů nevydal uměleckou cestou. Vystudoval medicínu a stal se uznávaným kardiochirurgem. S otcovou životní partnerkou nakonec dokázal najít společnou řeč.
Výmluvný okamžik nastal v roce 2013, kdy se u příležitosti dvacátého výročí Adamírovy smrti konal křest knihy věnované jeho životu. Dorazila na něj jak Maciuchová, tak hercův syn. Společně se nechali vyfotografovat a herečka před novináři neskrývala, že jí Marek svou podobou připomíná milovaného muže. „Jako by se vrátil čas,“ poznamenala tehdy. Zároveň potvrdila, že se s Markem nadále stýká, a s láskou se zmiňovala také o jeho dvou dětech.
Někdejší rodinné křivdy tak postupně ustoupily vztahu, který jim umožnil společně vzpomínat na člověka, jenž v životě obou sehrál zásadní roli.
Ze smrti milovaného muže vinila lékaře
Nejtěžší životní zkouška přišla v roce 1993. Jiří Adamíra onemocněl rakovinou páteře a Maciuchová doufala, že se jeho zdravotní stav podaří zvrátit. Herec však 14. srpna zemřel ve věku pouhých 67 let. Maciuchová se s jeho odchodem jen těžko smiřovala. O to bolestivější pro ni bylo přesvědčení, že jeho smrt nemusela nastat. S odstupem času se kriticky vyjadřovala k postupu lékařů a okolnostem partnerova úmrtí. „Můj muž zemřel na pooperační komplikace, ne kvůli nemoci samotné,“ uvedla.
O Adamírovi přitom mluvila jako o svém muži, přestože spolu nikdy nebyli oddáni. Podle medializovaných vzpomínek měla z manželství obavy i kvůli jeho předchozím rozvodům. Později však měla svého rozhodnutí nevzít si ho litovat.
Osudového muže přežila o osmadvacet let
Přestože po Adamírově smrti strávila na tomto světě ještě téměř tři desetiletí, vzpomínky na jejich společný život ji neopustily. Nebyl pro ni pouze milovaným partnerem, ale také člověkem, jehož profesního úsudku a životního nadhledu si nesmírně vážila.
V rozhovoru pro Český rozhlas vzpomínala, jak ji obohacovala jeho schopnost rozlišovat mezi podstatnými a nepodstatnými věcmi. Sama do vztahu naopak přinášela energii a nové nápady. Devatenáctiletý věkový rozdíl nikdy nepovažovala za překážku. „Mnoho svých životních situací jsem řešila jeho optikou,“ přiznala.
Pojila je také podobná představa o hereckém řemesle. Adamíra věřil v její schopnosti a Maciuchová oceňovala jeho talent hledat v jednotlivých rolích nečekané souvislosti. Ještě dlouho po jeho smrti zdůrazňovala, že by si zasloužil, aby se o něm mluvilo především kvůli jeho vlastnímu umění, nikoliv pouze v souvislosti s jejich vztahem.
Ani vlastní nemoc ji nepřipravila o chuť žít
V pozdějších letech se Hana Maciuchová sama musela vypořádat s vážným onemocněním. Ani tehdy však neztratila zájem o svět kolem sebe. Milovala cestování, literaturu, přírodu, práci na zahradě a setkávání s blízkými. Velkou radost jí nadále přinášelo také herectví. Nemoc ji podle jejích vlastních slov přiměla více přemýšlet o životě a o tom, jak člověk nakládá s časem, který má k dispozici. Odmítala se pouze pasivně odevzdat osudu a čekat, co jí přinese.
Hana Maciuchová zemřela 26. ledna 2021 ve věku 75 let. Zanechala po sobě desítky nezapomenutelných rolí, ale také životní příběh ženy, která poznala komplikovanou lásku, bolest nenaplněného mateřství i ztrátu nejbližšího člověka, a přesto si dokázala uchovat zájem o život, noblesu a smysl pro humor.