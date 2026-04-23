Gottová je minulostí: Charlotte Gott odhazuje staré jméno, míří do světa a sní o kolekci aut
Na první pohled v ní každý hledá tu něžnou dívenku z dojemného duetu se slavným otcem. Charlotte Ella Gottová už ale dospěla v sebevědomou ženu, která přesně ví, kým je a kam směřuje. Ze svého jména vypustila české „-ová“ a s příchodem svých dvacátých narozenin do světa vyráží jako Charlotte Gott.
Pro českou veřejnost byla Charlotte dlouho symbolem rodinného dědictví. Od chvíle, kdy v roce 2019 nazpívala s Karlem Gottem hit Srdce nehasnou, se očekávalo, že půjde – tak nějak automaticky – v jeho stopách. Ona se však rozhodla pro vlastní cestu. Změna jména na Charlotte Gott tedy není jen mladickým rozmarem, ale strategickým krokem umělkyně, která se cítí být „citizen of the world“ – světoobčankou. „Chtěla bych, aby se moje hudba mohla dostat k co nejvíce lidem. I proto zpívám anglicky,“ vysvětluje své rozhodnutí tvořit pro globální publikum.
Londýnská mise
Zatímco mnozí čekali klasický český popík, Charlotte zamířila do londýnského studia Eastcote. Pod křídla si ji vzal věhlasný producent Sacha Skarbek, muž podepsaný pod hity Miley Cyrus, Adele nebo Jamese Blunta. „Nějak jsem cítila, že přesně takhle se to mělo stát,“ chválí si Charlotte spolupráci se Skarbekovým týmem. Její debutový singl „In Too Deep“, který vychází symbolicky 30. dubna 2026, tedy v den jejích 20. narozenin, definuje současné R&B.
Píseň využívá metafory vody k popisu hlubokého citového rozpoložení mezi dvěma lidmi. Pro Charlotte je důležité, aby její tvorba nebyla jen interpretací cizích nápadů. Aktuálně studuje produkci na prestižní Berklee College of Music, aby si svou hudbu mohla tvořit sama. „Je to tak ještě víc ‚moje‘, než kdyby mi píseň někdo celou složil a pak mi ji jen dal, abych ji zazpívala,“ říká k procesu tvorby.
Mezi stoicismem a digitálním tichem
Život pod drobnohledem médií a slavné příjmení vyžadují pevnou vnitřní disciplínu. Charlotte ji nachází v nečekaných oblastech. Na jejím seznamu doporučené četby figuruje Daily Stoic, seberozvojové knihy jako Bohatý táta, chudý táta nebo spirituální Mnich, který prodal své ferrari.
To jí pomáhá udržet tolik potřebný nadhled v hektickém světě showbyznysu. Je také velkou propagátorkou digitálního detoxu. V době, kdy je její generace neustále online, se Charlotte nebojí odpojit. „Pro mě je to někdy až moc, takže si občas ráda telefon úplně vypnu nebo si na chvíli zablokuju sociální sítě. Vlastně mě to pak nutí být v přítomnosti,“ líčí svůj recept na vnitřní klid a svobodu.
Domov plný vzpomínek
Ačkoliv dcera Karla Gotta míří do světa, její kořeny zůstávají pevně spjaté s rodinným zázemím v Praze. Doma ji obklopuje fascinující archiv – přes tisíc vinylových desek a stovky CD, které se u nich odmala přehrávaly. „V hudbě je ukryta spousta mých vzpomínek. Stačí pár tónů a hned mě to vezme do konkrétního momentu,“ svěřuje se.
Tento bohatý hudební základ se teď propisuje i do jejího připravovaného EP, které vyjde na podzim a nabídne pět skladeb vznikajících v posledních dvou letech. Kromě zmíněného R&B se na něm objeví i vlivy housu, jazzu, nebo dokonce brazilského funku.
Sní o kolekci aut
Charlotte ale neprošla jen změnou příjmení, stejně výrazná je ji její vizuální proměna. Na titulní straně časopisu Elle pózuje v červeném prádle jako naprostá glamour hvězda a všem je jasné, že éra „tatínkovy holčičky“ je definitivně u konce. Slečna Gott se nebojí experimentovat ani v módě, z domu nevychází bez tužky na rty a jejím snem je jednou vlastnit krásnou kolekci aut. Ostatně na to, jak bude brázdit silnice v pořádné káře, se těšila ještě před osmnáctými narozeninami.