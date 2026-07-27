Možná je prožíváme raději v reálném životě, ale velmi silně na nás dokážou zapůsobit i na filmovém plátně. Zvlášť, když je předvedou ikonické krásky jako je Julia Roberts nebo fešák Ryan Gosling. Podívejte se na ty nejslavnější filmové polibky, které vyvolávají šimrání v břiše i desítky let poté, co byly natočeny.
Filmové polibky, které nám zamotaly hlavu. Na některé se nezapomíná ani po desítkách let
Od Rhetta Butlera přes Jacka a Rose až po Ryana Goslinga v dešti: připomeňte si filmové polibky, které se zapsaly do historie a dodnes patří k nejromantičtějším scénám, jaké kdy vznikly.
Jih proti Severu
Mezi legendární „líbací“ filmy patří nepochybně Jih proti Severu z roku 1939, kde se drzý a neskutečně přitažlivý Rhett Butler v podání Clarka Gablea snaží získat mladou, ale také velmi vášnivou Scarlett O´Haru, kterou hrála Vivien Leigh. Jejich komplikovaný vztah patří k nejslavnějším romancím filmové historie, takže není divu, že první polibky vyvolávají (především v divačkách) mrazení po celém těle.
Jih proti Severu
Mezi legendární „líbací“ filmy patří nepochybně Jih proti Severu z roku 1939, kde se drzý a neskutečně přitažlivý Rhett Butler v podání Clarka Gablea snaží získat mladou, ale také velmi vášnivou Scarlett O´Haru, kterou hrála Vivien Leigh. Jejich komplikovaný vztah patří k nejslavnějším romancím filmové historie, takže není divu, že první polibky vyvolávají (především v divačkách) mrazení po celém těle.
Casablanca
Podobně ikonická je ale i nezapomenutelná Casablanca s Humphreyem Bogartem a Ingrid Bergman. Dojemný příběh lásky, která musí ustoupit vyšším povinnostem, dodnes právem dojímá diváky po celém světě.
Odtud až na věčnost
Působivé líbací scény přinesly i filmy z 50. let. Ve filmu Odtud až na věčnost (From Here to Eternity) z roku 1953 se Burt Lancaster a Deborah Kerr vášnivě políbili v příboji na havajské pláži a scéna se stala jedním z nejslavnějších filmových obrazů všech dob.
Snídaně u Tiffanyho
Audrey Hepburn a George Peppard zase zakončili Snídani u Tiffanyho (1961) romantickým polibkem v dešti, který se později mnoho dalších režisérů snažilo více či méně úspěšně napodobit.
Sladký život
Do filmové historie se zapsali také Anita Ekberg a Marcello Mastroianni ve Sladkém životě. Jejich scéna ve slavné Fontáně di Trevi se stala symbolem italské kinematografie… Dnes by možná na podobnou scénu u ikonické fontány museli nejdřív vystát frontu.
Pretty Woman
Novější éru ovládly romantické hity. Julia Roberts a Richard Gere v Pretty Woman vytvořili jednu z nejslavnějších filmových dvojic 90. let a nad scénou se závěrečným polibkem na požárním schodišti se dodnes tetelí blahem miliony žen po celém světě (možná i proto, že Richard Gere v ní působil vzhledem ke svému strachu z výšek obzvlášť zranitelným dojmem).
Romeo a Julie
Leonardo DiCaprio a Claire Danes zase okouzlili diváky v Romeo a Julii z roku 1996, kde jejich první polibek během maškarního plesu doplnila nezapomenutelná scéna Julie v andělských křídlech.
Titanic
Jen málokterý polibek se ale vyrovná tomu, který předvedl Jack a Rose ve velkofilmu Titanic. Leonardo DiCaprio a Kate Winslet se díky filmu Jamese Camerona stali světovými hvězdami a jejich scéna na přídi lodi je jednoduše nezapomenutelná.
Zápisník jedné lásky
Velkou romantickou ikonou přelomu tisíciletí se stal také Zápisník jedné lásky z roku 2004. Polibek Ryana Goslinga a Rachel McAdams v prudkém dešti získal cenu MTV za nejlepší polibek a jejich filmová chemie se později přenesla i do skutečného života – oba herci několik let tvořili pár.
Pan a paní Smithovi
Něco podobného se ve stejném roce stalo i Bradu Pittovi a Angelině Jolie díky filmu Mr. and Mrs. Smith. Vášeň před kamerou si přenesli i do soukromého života a později se i vzali a založili rodinu. Z toho je patrné, že polibek na plátně, jakkoli hraný, může zanechat hluboké pocity nejen v divákovi, ale rozdmýchat lásku i v reálném životě.