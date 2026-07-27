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Filmové polibky, které nám zamotaly hlavu. Na některé se nezapomíná ani po desítkách let

Zápisník jedné lásky
Zápisník jedné láskyFoto: Warner Bros.
Zápisník jedné lásky
Zápisník jedné láskyFoto: Warner Bros.
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Od Rhetta Butlera přes Jacka a Rose až po Ryana Goslinga v dešti: připomeňte si filmové polibky, které se zapsaly do historie a dodnes patří k nejromantičtějším scénám, jaké kdy vznikly.

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Možná je prožíváme raději v reálném životě, ale velmi silně na nás dokážou zapůsobit i na filmovém plátně. Zvlášť, když je předvedou ikonické krásky jako je Julia Roberts nebo fešák Ryan Gosling. Podívejte se na ty nejslavnější filmové polibky, které vyvolávají šimrání v břiše i desítky let poté, co byly natočeny.

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Jih proti Severu

Jih proti Severu
Jih proti SeveruFoto: Warner Bros. Pictures

Mezi legendární „líbací“ filmy patří nepochybně Jih proti Severu z roku 1939, kde se drzý a neskutečně přitažlivý Rhett Butler v podání Clarka Gablea snaží získat mladou, ale také velmi vášnivou Scarlett O´Haru, kterou hrála Vivien Leigh. Jejich komplikovaný vztah patří k nejslavnějším romancím filmové historie, takže není divu, že první polibky vyvolávají (především v divačkách) mrazení po celém těle.

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