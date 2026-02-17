Vše začalo nenápadně, u věštby, které tehdy nikdo nepřisuzoval velkou váhu. Když byly Ornelle tři roky, nechal jí otec udělat celoživotní horoskop u váženého astrologa Pražáka. Ten předpověděl budoucnost, která se tehdy zdála jako sci-fi. „Tam bylo napsané, že jednou potkám muže a bude to velký společenský skandál a že z toho budou děti,“ vzpomíná Ornella na proroctví, které ji mělo spojit s českým showbyznysem.
Fenomén Ornella: Od skandální milenky nevěrného ženáče k hrdé živitelce rodiny
Příběh Ornelly Koktové (rozené Štikové) by bez přehánění mohl sloužit jako scénář hollywoodské love story. Začal jako klasický bulvární skandál o mladičké milence a bohatém podnikateli, jehož manželkou byla známá moderátorka. Až po letech se ukázalo, že realita je mnohem barvitější, drsnější a v mnoha ohledech také inspirativnější, než si kdokoli dokázal představit.
Měla z něj srandu
Ornella, která od čtrnácti let působila v modelingu a studovala balet na konzervatoři, potkala Josefa Koktu na nejméně romantickém místě – na sociální síti. „Seznámili jsme se na Facebooku. Brala jsem ho jako nějakého blázínka na internetu, který mi píše, takže jsem z něho měla několik měsíců srandu,“ přiznává dnes s úsměvem. Kokta byl tehdy vlivným magnátem a manželem moderátorky Gabriely Partyšové. Na první oběd s ním šla tehdy Ornella jen proto, že se „supernudila“, a vůbec netušila, do jakého soukolí vstupuje. „Nevěděla jsem, kdo to je, ani že je ženatý, ani kdo je jeho žena,“ popisuje své tehdejší informační vakuum. Tento oběd však zažehl jiskru, která v roce 2012 vyvolala doslova mediální požár. Když se provalilo, že tehdy devatenáctiletá studentka čeká s Koktou dítě, showbyznysem otřásl skandál, který neměl obdoby. Jejich kauza plnila titulní strany bulvárních plátků a z milenců se stal nejpropíranější pár v zemi. Ornella v té době zažívala obrovský tlak, byla mladá a v komunikaci s médii nezkušená. „Byla jsem naivní a ty lidi to proti mně použili. Pak jsem se musela zpovídat Pepovi, co jsem to vyprávěla,“ vzpomíná dnes na své začátky v záři reflektorů.
Z porodnice v limuzíně a pád na dno
Situace byla o to těžší, že Josef Kokta se nejprve snažil manželství s Partyšovou zachránit, otcovství popíral a na Ornellu naléhal, aby těhotenství ukončila. Ornella se ocitla v zoufalé situaci, kdy uvažovala i o nejradikálnějších řešeních, ale nakonec v sobě našla sílu si dítě nechat. V březnu 2013 se narodil syn Quentin. Odjezd z porodnice byl v tehdejším stylu Štikových – v bílé limuzíně. „Jsem ráda, že má takový stylový odchod, protože je to můj malý princ,“ prohlásila tehdy hrdě čerstvá matka. Zatímco se veřejnost vysmívala, že si „nabrnkla boháče“, realita v soukromí začala nabírat dramatický směr. Josef Kokta přišel o své pohádkové jmění kvůli špatným investicím, krachu akcií a vyrovnání po rozvodu. Místo luxusních večírků přišla tvrdá realita v pronajatém domku u Prahy. Ornella vzpomíná na časy, kdy měla v kapse posledních pár stovek a s napětím čekala, zda dorazí mateřská. „Zažila jsem i chvíli, kdy jsem měla třeba posledních 1000 Kč… čekala jsem, jestli přijde mateřská. Prožila jsem fakt těžký časy,“ svěřuje se otevřeně. Právě v této zkoušce se ale ukázala síla jejich vztahu. Místo rozchodu přišla spolupráce a v roce 2015 i svatba. Navzdory věkovému rozdílu, který činí 36 let, si vytvořili fungující model rodiny. Ornella o Pepovi mluví jako o své osudové lásce: „U nás se to v rodině vůbec neřeší… on má hrozně mladou duši. Můj táta byl v mladém těle stará duše, už v třiceti byl takovej trochu dědek, ale Pepa takovej není,“ vysvětluje, proč jim to klape.
Podnikatelské impérium a mentor Pepa
Ornella se nespokojila s rolí influencerky a s Pepou jako mentorem v zádech vybudovala dvě úspěšné značky. „Už v první třídě jsem říkala, že chci mít firmu,“ vzpomíná na své ambice, které má podle svých slov v krvi po předcích, kteří vlastnili módní salony a obchodní domy. V roce 2017 založila svou první firmu zaměřenou na jezdecké oblečení a potřeby. „Hlásám to, že lidi by měli dělat ve sféře, která je baví,“ říká k projektu, který se zrodil z její celoživotní lásky ke koním a dnes je v česko-slovenském jezdeckém světě velmi uznávaný. Ještě silnější příběh stojí za jejím druhým podnikem, který nabízí pásky pro tvarování dekoltu. Myšlenka vznikla v roce 2021 za dramatických okolností v porodnici u Apolináře po narození dcery Lilianne. Ornella měla vážné zdravotní komplikace, musela podstoupit akutní operaci a strávila 17 dní na JIP pod vlivem silných léků proti bolesti. „Jak jsem byla zfetovaná z toho morfia, tak se mi zdál sen o mém byznysu. Volala jsem úplně mimo Pepovi: Pipo, teď se mi zdál sen o byznysu a ten prostě dotáhneme do konce,“ popisuje zrod firmy přímo z nemocničního lůžka. Jejím byznysovým učitelem byl právě Pepa, který jí vštěpoval tvrdou disciplínu. „Pepa po mně hrozně šlape. Říká mi: Ty prostě chceš bejt dobrá, tak to musí bolet,“ popisuje jeho mentorskou metodu „hlavního článku“, podle které musí být nejdůležitější úkoly hotové hned ráno. Dnes jsou jejich role jasné: Pepa je finanční ředitel, který doma pacifikuje děti, a Ornella je vizionářka, která podle svých slov domů nosí peníze. To ale není všechno, dalším klíčovým pilířem Ornellina současného podnikání a veřejného působení je podcast, který tvoří s influencerkou Agátou Hanychovou. Jejich projekt roce 2025 ovládl dokonce prestižní anketu Podcast roku. „Řekla jsem, že nemůžeme bejt pokrytci, který mluví jen o tom, jak děti měly úžasnou oslavu. Bavíme se reálně o všech těch srágorách, který jsou v životě každýho z nás,“ vysvětluje Ornella hlavní krédo jejich pořadu.
Rodinné války a matčina kletba
Zatímco v podnikání se Ornelle daří, její vztahy s původní rodinou jsou v troskách. S matkou Monikou Binias je Ornella dlouhodobě v neshodě. „Už ani nepoužívám výraz matka, ale říkám Binias. Já už jsem fakt na jiným levelu,“ prohlásila ostře na adresu Moniky, která ji veřejně napadá a označuje za špatnou matku. Velkou bolestí je pro ni osud sestry Charlotte. Ta si prošla vážnými krizemi, včetně drogové závislosti. Ornella veřejně vyjádřila obavy o její zdraví a je přesvědčená o tom, že za vším stojí nefunkční rodina. „Mě to strašně mrzí, že i ta sestra prostě… že na mým neštěstí, který se ani nezakládá na pravdě, si vydělávají. To je šílený,“ komentovala vše samotná Charlotte.
Zkouška na hraně sil
V roce 2024 se Ornella rozhodla pro největší dobrodružství svého života – účast v reality show Survivor. Chtěla dokázat, že jako „obyčejná máma“ zvládne drsné podmínky. I když si nestěžovala na písek ani hlad, její tělo v kombinaci se zdravotními problémy a antibiotiky vypovědělo službu. „Survivor mi hodně dal, ale byla jsem v nemocnici a pořád to není dobré. Přece jen jsem máma od dětí a nemohu jet na hranu, jako kdybych byla sama, i když mě to hrozně mrzí,“ vysvětlila své odstoupení. Po návratu domů ji čekalo vřelé přivítání od Pepy, který se celou dobu sám staral o tři děti a jejich dům. „Dům nelehl popelem a Pepa se postaral dobře, i když mravy byly volnější,“ vtipkovala Ornella. I když ji předčasný konec mrzel, zachovala si chladnou hlavu: „Měla jsem prostě nohy na zemi a věděla jsem, že furt je to jenom televizní pořad, není to boj na život a na smrt,“ dodala k soutěži.
Klid u lesa a velké plány
Dnes Ornella žije s Pepou a jejich třemi společnými dětmi – syny Quentinem, Svenem a dcerou Lilianne – v domku u lesa na Slapech. Ačkoliv si pochvaluje klid přírody, její pracovní tempo nepolevuje. „Sedím doma, mám ten počítač u lesa v prdelovicích světa a vlastně komunikuju s celým světem a do toho mám ten luxus mít ty děti,“ popisuje svou ideální pracovní rutinu. Rodina funguje jako sehraný tým: zatímco Ornella je hnacím motorem, Josef se stáhl do ústraní a jako „muž v domácnosti“ se stará o chod domu a děti. Navzdory věkovému rozdílu tvoří stabilní pár. Josef si navíc v poslední době dopřál vědomou pauzu od sociálních sítí, aby se mohl soustředit na rodinu a své soukromí. Budoucnost rodiny se však už pomalu začíná rýsovat ve zcela nových kulisách. Ornella přiznává, že je z neustálého dojíždění do metropole na hraně svých sil: „Chci blíž k Praze, jsem z toho už strašně vyčerpaná,“ svěřila se nedávno. V podnikání má Ornella jasnou metu – expandovat se svými produkty do velkých mezinárodních drogistických sítí. Svým příběhem chce i nadále inspirovat ostatní matky: „Neznamená to, že když máte děti, že jste uvázané ke kočárku. Plňte si své sny a věřte v ně,“ vzkazuje s odhodláním. Ornella Koktová ušla cestu od naivní devatenáctileté dívky k sebevědomé ženě, která hrdě prohlašuje: „Mně ta hlava jede furt… mě ta práce baví, mám práci jako hobby,“ dokazuje, že i z největšího skandálu a podceňování lze vybudovat pro mnohé život snů.
