Kdysi se ještě jako učitelka v mateřské škole pochlubila Hanka svému budoucímu muži, že ji děti oslovují „Haničko, sluníčko“. Jiří Krampol se s humorem vlastním divil, jestli ji děti viděly po ránu. S hercem se seznámila v divadle Semafor, kam chodívala na jeho představení.
Fence lakovala drápky, kradla a bojovala se závislostmi. Za životním pádem manželky Jiřího Krampola stála tragická ztráta dítěte
Život Hany Krampolové připomínal jízdu na horské dráze. Bývalá učitelka v mateřské škole, která si ke svatbě s hercem Jiřím Krampolem pomohla lstivým plánem, se ze skromného soukromí ocitla ve světě celebrit a bulvárního zájmu. Její osud však postupně poznamenaly bizarní výstřelky – od lakování drápků fenky Žanetky přes ostudné krádeže až po závislost na alkoholu a lécích.
Kdysi se ještě jako učitelka v mateřské škole pochlubila Hanka svému budoucímu muži, že ji děti oslovují „Haničko, sluníčko“. Jiří Krampol se s humorem vlastním divil, jestli ji děti viděly po ránu. S hercem se seznámila v divadle Semafor, kam chodívala na jeho představení.
Když se 19. února 1993 brali, dělil je třiadvacetiletý rozdíl. Hana Krampolová přiznala, že Jiřího ke svatbě přinutila lstí. Důvod byl prostý. Krampol se po třech neúspěšných rozvodech do dalšího manželství s přílišným nadšením nehrnul.
„Domluvila jsem se s panem Šimkem tak trochu za Jiříčkovými zády. Zjistila jsem si, kdy nebudou hrát, a protože mi pan Šimek řekl, že 19. února mají volno, šla jsem za Jirkou a řekla mu, že se 19. února vezmeme. Jirka mi řekl: ‚Já nemůžu, to hraju.‘ A já mu řekla: ‚Nehraješ.‘ Takže byla svatba,“ vzpomínala Krampolová.
Ze svatby si odnesla vzpomínku na sněhobílé šaty s vlečkou, které jí manžel přivezl z Ameriky. Svatební cestu strávili na Kanárských ostrovech. Po svatbě opustila práci ve školce a odešla za manželem do divadla, kde pracovala jako uvaděčka i prodavačka a vedla mu účetnictví.
Režisér Vít Olmer jí dokonce dopřál i filmovou roli. V roce 2002 obsadil Hanku do komedie Waterloo po česku, kde si zahrála po boku Evy Holubové, Emílie Vášáryové či Jany Paulové.
Těhotenství skončilo tragédií
Když se Hana s Jiřím dala dohromady, měla už z prvního manželství syna Petra. Jiří Krampol ho přijal za svého a vytvořili si velmi hezký vztah. Po svatbě však manželé velmi toužili po společném potomkovi. Podařilo se to, až když Haně bylo pětatřicet let.
Slibně se rozvíjející těhotenství ale skončilo obrovskou tragédií. Když byla Hanka v sedmém měsíci těhotenství, lékaři jí prováděli odběr plodové vody, aby zjistili, zda je miminko zdravé. Po zákroku byla propuštěna domů, kde však o několik hodin později zkolabovala. Lékaři se rozhodli přistoupit k vyvolání porodu, na svět však přišla mrtvá holčička.
Ztráta Hanu hluboce zasáhla. „Dlouho se z toho nemohla vzpamatovat, těžce to nesla a trápilo ji to až do smrti. Tím odstartovaly všechny její zdravotní problémy,“ přiznal Jiří Krampol v pořadu 13. komnata.
Život v bavlnce, automaty a růžové drápky
Zatímco Jiří Krampol i ve vyšším věku tvrdě pracoval a přecházel z jednoho natáčení do druhého, Hana zůstávala v domácnosti. Čas trávila návštěvami kosmetických salonů, nakupováním oblečení, i návštěvami kasin a hraním na automatech, kde utrácela značné částky.
Jejím největším rozmarem se stala fenka yorkšírského teriéra Žanetka, kterou Jiří Krampol dostal k 70. narozeninám. Hana péči o pejska doháněla do bizarních extrémů: v salonech jí nechávala lakovat drápky narůžovo, tělíčko barvit na stříbrno a hlavičku na blond. Kupovala luxusní oblečky, kožíšky, a nechala ji dokonce pózovat v župánku jako psí modelku. „Ať si lidi o mně myslí, že jsem šílená, mně se to prostě líbí,“ prohlašovala otevřeně k péči o svého psího miláčka.
Ostudné krádeže a výmluvy na prášky
V květnu 2011 plnily titulky časopisů Hančiny nákupní skandály v centru Prahy. V prodejně v Rytířské ulici byla přistižena při krádeži zboží v hodnotě 499 korun. Kořistí se tehdy staly dvoje sluneční brýle, podtácek a rozprašovač na voňavky. Přivolaná policie Haně udělila pokutu 500 korun. O deset dní později byla zadržena v drogerii, kde se bez zaplacení pokusila odnést kosmetiku za 528 korun.
Jiří Krampol svou ženu veřejně bránil s tím, že šlo o nedorozumění a policejní omyl. Sama Hana však později přiznala výpadky paměti způsobené velmi silnými psychiatrickými léky. „Z prvního incidentu si nic nepamatuju. Jen to, jak stojím za bezpečnostním rámem a ten pípá. Byla jsem u psychiatričky. Říkala, že se mohlo stát, že jsem byla mimo po silných prášcích, které mi předepsala… Kleptomanka nejsem,“ hájila se Krampolová.
Smrt maminky, propad závislostem a Bohnice
Zásadní zlom se udál v roce 2012, kdy Haně zemřela maminka. Žal a úzkosti ze samoty začala řešit kombinací alkoholu a tišících léků. K závislostem se přidala těžká porucha příjmu potravy, kolapsy z podvýživy a extrémní kouření.
Jejímu stavu nepřispělo ani odcizení se synem Petrem, se kterým se nevídala, trpěla také absencí kontaktu s vnoučaty. V opilosti schovávala lahve po celém bytě, sužovaly ji výkyvy nálad a manželovi vyhrožovala skokem z okna.
V roce 2017 skončila v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Lékaři varovali, že další pití jí způsobí smrt. Hana však dál pila a léčebnu odmítala se slovy: „Do blázince se rozhodně vrátit nechci, kradou se tam cigarety.“
Tragický konec v náruči milovaného Jiříčka
V roce 2019 zkolabovala na dovolené v Tunisku a skončila na JIP. V první polovině roku 2020 se její stav na čas zlepšil – začala opět jíst, omezila kouření a s manželem plánovali budoucí cestování.
Dlouholetá devastace organismu kombinací léků, alkoholu, cigaret a zanedbatelného příjmu živin však vedla k celkovému vyčerpání těla. Hana Krampolová náhle zemřela 3. srpna 2020 ve věku 59 let na multifunkční selhání orgánů přímo v náruči svého manžela Jiřího Krampola.