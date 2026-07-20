Byl to obyčejný večer. Magdalena připravovala doma večeři pro své tři děti, když její manžel nečekaně přijel a řekl, že chce dvěma starším něco ukázat v práci. Odjel s nimi. Nejmladší syn zůstal doma. „Asi za dvě hodiny už mi to bylo podezřelé, blížila se doba, kdy by měly jít do postýlek. Když jsem mu zavolala, řekl mi, že se nevrátí.“
„Fakticky jsem přišla o dvě děti.“ Magdalena se bojí, že synové převezmou vzorce muže, před kterým utekla
Magdalena věřila, že našla lásku na celý život. Z idylického vztahu se ale postupně stala past plná kontroly, psychického nátlaku i fyzického násilí. Když se nakonec rozhodla odejít, začal podle jejích slov ještě těžší boj – o děti, vlastní pověst i možnost znovu normálně žít.
Byl to obyčejný večer. Magdalena připravovala doma večeři pro své tři děti, když její manžel nečekaně přijel a řekl, že chce dvěma starším něco ukázat v práci. Odjel s nimi. Nejmladší syn zůstal doma. „Asi za dvě hodiny už mi to bylo podezřelé, blížila se doba, kdy by měly jít do postýlek. Když jsem mu zavolala, řekl mi, že se nevrátí.“
Pak podle Magdaleny přišla slova, na která dodnes nezapomněla. „Ta písnička byla neustále stejná. Že záleží jenom na mně, jestli je ještě uvidím. A podle toho, jak se budu dál chovat, budou v klidu třeba i moji rodiče, kterým by se taky mohlo něco stát.“ Tehdy se obrátila na policii a začala bojovat o návrat svých dětí. Byl to jeden z nejdramatičtějších okamžiků příběhu, který přitom začal úplně jinak. Jako velká láska.
Myslela si, že potkala svůj protějšek
Magdalena vyrůstala v harmonické rodině. Vystudovala výtvarnou školu a později historii umění. Sama o sobě říká, že byla důvěřivá a možná až příliš přesvědčená, že i její vlastní vztah bude fungovat stejně jako manželství jejích rodičů. „Já jsem měla neskutečně nádherné a pestré dětství. Moji rodiče měli nádherný vztah mezi sebou. Nikdy jsem nezažila, že by se podváděli nebo rozváděli. Tak mi to přišlo přirozené, automatické a vlastně jsem to vždycky čekala i od svých vztahů.“
Budoucího manžela poznala náhodou přes společné známé rodičů. Vztah nabral rychlé tempo. „Vypadalo to opravdu neskutečně ideálně. Jako že jsem skutečně potkala svůj protějšek. Tehdy jsem ještě nevěděla, že jenom zrcadlí to, co říkám já.“
Forenzní psycholožka a soudní znalkyně Ludmila Čírtková upozorňuje, že právě mimořádně intenzivní začátek se může objevovat i u vztahů, které se později změní v násilné. „Úplně na začátku týrání není žádné násilí, ale naopak jen romantický vztah. Pro týrání je typické, že ten vztah na začátku, tedy v době dvoření, v době namlouvání, je akcelerován čili má takzvaně turbo tempo.“
Magdalena s partnerem založila rodinu a děti přišly rychle po sobě. Zlom podle ní nastal ve chvíli, kdy se po narození třetího dítěte začala znovu věnovat také sama sobě.
Problémem se stala i hodina angličtiny
Přihlásila se na kurz angličtiny. Měla to být jedna obyčejná hodina mimo domov. Jenže podle jejích slov začaly telefonáty, výčitky a tlak. „Když jsem třeba šla na tu jednu hodinu pryč, měla jsem od něj tři čtyři telefonáty kvůli hloupostem. Že si neví rady doma nebo že mě chce dítě. Byl to psychický nátlak, vydírání, abych se třeba předčasně vrátila domů.“
Časem se změnil i způsob, jakým s ní manžel mluvil. „Do té doby jsem byla nejlepší manželka, nejlepší maminka. Najednou jsem byla nejhorší matka, nejhorší manželka. Přišel, otevřel špajzku a řekl, že je tam moc mouky. Pak zvedl pokličku a řekl: ‚Tohle mají jíst děti?‘ A dělal to před nimi.“
Magdalena si tehdy stále myslela, že problém je v něm a že právě on potřebuje pomoc. „Já jsem si byla jistá, že mu regulérně přeskočilo. Že se tam něco v té hlavě stalo. Ne že já potřebuju pomoc, on potřebuje pomoc. Já jsem ho chtěla zachraňovat.“
Podle Čírtkové bývají podobné mechanismy zpočátku těžko rozpoznatelné. „Někdy ta kontrola může být zabalena do přelaskavé péče. To znamená, že tyran omezuje oběť zdánlivě z dobrých důvodů. Šikovní tyrani jsou skvělí manipulátoři.“
Pak přišlo fyzické násilí
Situace podle Magdaleny postupně eskalovala. „Volalo mě dítě a on mě k němu nechtěl pustit. Držel mě někde v šachu, v koutě. Když se mě snažil zastavit, strčil do mě takovým způsobem, že jsem vzala hlavou o futra dveří. Potom mě smýkal do pokoje a snažil se mě držet, abych za tím volajícím dítětem nemohla jít.“
Po dalším incidentu skončila podle svých slov s kontuzí hrudníku a poraněnou rukou. Zavolala policii, přesto tehdy ještě nedokázala udělat definitivní krok. „Já jsem na to ještě nebyla připravená. Na to, že otec mých dětí, se kterým ten vztah byl velmi dlouho bez problémů, bude vykázán. Já jsem nechtěla, aby děti přišly o tátu.“
Podle Čírtkové bývá právě odchod jedním z nejrizikovějších období. „Týrání je specifické tím, že fáze odchodu od tyrana je dramatická neboli nebezpečná.“
Když manžel později odjel se dvěma dětmi a oznámil, že je nevrátí, Magdalena už začala jednat. Odešla k rodičům a čekala na další vývoj. „U rodičů nastala obrovská úleva. Už jsem nebyla v tom bytě, kde k tomu násilí docházelo. Byla jsem v prostředí, ve kterém jsem se cítila bezpečně.“
Po čtrnácti dnech se k ní podle jejích slov vrátili i dva synové.
Odchodem ale nic neskončilo
Magdalena popisuje, že po rozchodu začala další vyčerpávající etapa. Tvrdí, že čelila nejrůznějším obviněním a musela znovu a znovu dokazovat, že tvrzení proti ní nejsou pravdivá. „Jste pořád v nějaké obranné pozici. Jste pořád o několik kroků pozadu, protože neustále vyvracíte nějaké lži. A dokazujete, že jste dobrá máma.“ Dlouhodobý stres se podle ní podepsal i na jejím zdraví.
„Neskutečně jsem zhubla. Byl jeden slabý moment, kdy jsem si říkala, že to nezvládnu. Ale zase přesně ty děti jsou ten důvod, proč to zvládnete. Protože to je tak silné.“ Snažila se proto dětem vytvořit co nejnormálnější život.
„Můžete se hroutit, brečet, anebo to vzít: je tady problém a musíme ho nějak překonat. Pak se soustředit na to, abyste s těmi dětmi zažili co nejvíc krásných věcí.“ Jenže konflikt podle ní postupně zasáhl i vztah dětí k ní samotné.
„Fakticky jsem přišla o dvě děti“
Magdalena tvrdí, že ji bývalý partner před syny dlouhodobě očerňoval. „Vím, že jim třeba říkal, že jsem chtěla jít na potrat, že jsem je nechtěla, že on jim zachránil život. A vy ani nevíte, že jim takové věci říká, takže je nemůžete nikdy vyvrátit.“
Jeden ze synů podle ní později po konfliktu u otce dokonce ve dvanácti letech v noci odešel z domu a přišel za ní. „Byl úplně zmrzlý, vyklepaný. Já to řeknu tak, jak mi to řekl syn: ‚Mami, on nechce, abych tam chodil. Protože já mu tam nabourávám všechny ty jeho lži, kterými nás manipuluje proti tobě.‘“
Čírtková upozorňuje, že děti jsou vůči dlouhodobému tlaku mimořádně zranitelné. „U dětí je docela těžké, aby takovému masivnímu tlaku odolaly. Mladší děti nejsou schopny rozpoznat manipulace, protože nejsou tak mentálně vyzrálé, aby je mohly detekovat.“
Magdalena dnes říká, že dva její synové žijí s otcem a kontakt s ní a její částí rodiny prakticky přerušili. „Vlastně fakticky jsem přišla o dvě děti. Ale nemyslím si, že jsem to mohla dělat jinak.“
O svém příběhu dnes mluví, přestože by na něj nejraději zapomněla. „Strašně ráda bych za tím udělala tlustou čáru a už vůbec se tím nezabývala. Ale stejně tak to nechci nechat zapadnout. Aby si společnost uvědomila, že ty věci se tady dějí.“
Podle Ludmily Čírtkové může být právě možnost promluvit jedním z kroků, které pomáhají obětem vyrovnat se s tím, co prožily. „Abych se mohla z traumatu zahojit, potřebuji, aby pravda byla uznána. A pravda, aby byla uznána, znamená, že musím promluvit. Když promluvím, tak se léčím.“