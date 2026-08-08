Sedím v malé pražské kavárně a sleduji své dvě děti, jak si bezstarostně hrají u stolku vedle mě. Pro ostatní jsme jen obyčejná máma s dětmi, které si užívají odpolední džus.
Exotický cizinec Lindu na dovolené uhranul. Marocká pohádka se brzy změnila v noční můru
Na dovolenou do Maroka odjížděla Linda s pocitem, že potřebuje jen na chvíli utéct od prázdného manželství. Netušila, že právě tam potká muže, kvůli kterému změní celý svůj život. Exotická láska začala jako splněný sen, ale brzy se proměnila v noční můru. Z milované ženy se stala vězeňkyně, která musela riskovat všechno, aby získala zpět svou svobodu.
Nikdo z nich neví, že ještě před několika měsíci jsem žila v domě, ze kterého jsem nesměla odejít. Že jsem se každé ráno probouzela s pocitem strachu. Že jsem musela předstírat poslušnost muži, kterého jsem kdysi milovala, jen abych získala jedinou šanci – dostat své děti zpátky domů.
Můj příběh nezačal v exotické zemi. Začal v Praze, v manželství, které zvenčí vypadalo dokonale. S Robertem jsme byli osm let svoji. Měli jsme byt, stabilní život a všechno, co by podle ostatních mělo znamenat štěstí. Jenže uvnitř našeho vztahu bylo prázdno.
Robert mě nebil, nekřičel na mě, neubližoval mi. Přesto jsem se vedle něj cítila neviditelná. Jeho svět tvořila práce, schůzky a čísla. Naše rozhovory se postupně změnily v seznam povinností. Přestali jsme být partneři a stali se z nás jen dva lidé žijící pod jednou střechou.
Když mi jednoho večera oznámil, že kvůli práci nemůže jet na naši dovolenou, jen pokrčil rameny. „Jeď sama, Lindo. Aspoň si ode mě odpočineš.“ Tehdy jsem ještě netušila, že tahle věta změní celý můj život.
Muž, který mě znovu viděl
Do Maroka jsem odletěla sama. Nehledala jsem lásku. Chtěla jsem jen moře, klid a pár dní, během kterých bych si ujasnila, co vlastně od života chci. Marrákeš mě okamžitě pohltila. Bylo tam všechno, co mi doma chybělo – barvy, vůně, hluk, život.
Třetí den dovolené jsem se ztratila v úzkých uličkách. V rukou jsem držela mapu a snažila se najít cestu zpět, když mi náhle vyklouzla kabelka. Věci se rozsypaly po zemi a já se cítila bezradně. Tehdy se objevil on. Júsuf.
Klekl si vedle mě a začal mi pomáhat sbírat věci. Měl vřelý úsměv a způsob, jakým se na mě díval, mě úplně odzbrojil. Poprvé po dlouhé době jsem měla pocit, že mě někdo skutečně vnímá. Pozval mě na mátový čaj a vyprávěl mi o Maroku, o své rodině i o životě, který jsem znala jen z filmů.
Pracoval jako průvodce, mluvil skvěle anglicky a působil sebejistě a laskavě. Byl úplným opakem Roberta. Tam, kde byl můj manžel chladný, byl Júsuf vášnivý. Tam, kde jsem doma mlčela, on se ptal a poslouchal. Během několika dní jsem uvěřila, že jsem potkala muže, který mě zachrání před prázdnotou mého starého života.
Když sen začal mít trhliny
Všechno sebralo nečekaně rychlý spád. Když jsem zjistila, že jsem těhotná, Júsuf plakal štěstím. „Vezmu si tě. Budeme rodina,“ říkal mi. V tu chvíli jsem tomu věřila. Věřila jsem jeho slovům, jeho slibům i tomu, že láska dokáže překonat všechny rozdíly.
Rozvedla jsem se s Robertem, vzdala se části svého majetku a vrátila se do Maroka. Opouštěla jsem starý život s pocitem, že začínám nový. První měsíce byly nádherné. Jenže pak se začaly objevovat drobnosti, které jsem nechtěla vidět.
Júsuf chtěl, abychom se přestěhovali k jeho rodině. Prý to tak je správně. Prý rodina musí držet pohromadě. Najednou jsem nebyla partnerka. Byla jsem žena v domě jeho rodičů. Jeho matka mě nikdy nepřijala. Byla jsem pro ni cizinka, Evropanka, žena, která nerozumí jejich pravidlům.
Když se narodila naše dcera Jasmínka, Júsuf se změnil. Muž, který mi kdysi říkal, že budu vždy svobodná, začal rozhodovat o každém detailu mého života. Vadilo mu moje oblečení. Vadilo mu, když jsem chtěla jít ven sama. Vadilo mu, když jsem s dcerou mluvila česky.
„Moje děti jsou Maročané,“ křičel. „Budou žít podle našich pravidel.“ Začínala jsem chápat, že muž, do kterého jsem se zamilovala, možná nikdy skutečně neexistoval.
Zlatá klec, ze které nebylo úniku
Po narození syna Amína se situace ještě zhoršila. Jednoho dne jsem oznámila, že chci s dětmi odjet na Vánoce do Česka za rodiči. Júsuf se jen usmál. Druhý den jsem zjistila, že zmizely naše pasy.
Júsuf kontroloval můj telefon a postupně mě odstřihl od okolního světa. Musela jsem začít hrát roli. Přestala jsem se hádat. Usmívala jsem se. Naučila jsem se vařit jídla, která chtěla jeho rodina. Začala jsem nosit oblečení, které ode mě očekávali. Júsuf uvěřil, že mě zlomil.
Peníze v plyšákovi
Věděla jsem, že legální cesta nebude jednoduchá. Bez souhlasu otce by bylo téměř nemožné děti vyvézt ze země. Tajně jsem našla způsob, jak kontaktovat české úřady. Každý hovor byl risk. Každá minuta na telefonu mohla znamenat konec.
Začala jsem schovávat peníze. Po malých částkách. Po drobných, které mi zůstaly z nákupů. Později jsem prodala několik šperků, které jsem dostala ke svatbě. Všechny úspory jsem ukryla do plyšového medvídka mého syna Amína. Byl to jediný plán. A zároveň moje jediná naděje.
Noc, kdy jsem utekla
Moje šance přišla jednoho listopadového dne. Júsuf pracovně odjel a jeho matka onemocněla. Věděla jsem, že už další příležitost možná nepřijde. V noci jsem vzbudila děti. „Pojedeme na dobrodružství,“ zašeptala jsem, i když se mi třásl hlas.
Nevěděly, že neutíkáme na výlet. Utíkáme za životem. Vzala jsem jen batoh, trochu jídla, léky a našeho plyšového medvídka. Cesta na sever byla nekonečná. Každý policejní checkpoint mě děsil. Každé zastavení auta mi připadalo jako konec.
V Tangeru na mě čekala pomoc a náhradní dokumenty pro děti. Pak ale přišla zpráva, která mi sevřela žaludek. Júsuf zjistil, že jsme pryč. Začalo pátrání.
Tři minuty, které rozhodly o všem
Na hranici jsem stála s dětmi za ruku a snažila se nevypadat vyděšeně. Úředník si prohlížel naše dokumenty. Pak se podíval na mě. „Kde je otec dětí?“ Věděla jsem, že jediný náznak paniky může všechno zničit.
Nadechla jsem se a s ledovým klidem odpověděla, že za námi dorazí později. Uvnitř mě ale křičela hrůza. Čekala jsem. Jednu minutu. Dvě. Tři. Pak úředník vzal razítko a položil ho na papíry. Byli jsme volní.
Zpátky doma
Když se trajekt odrazil od marockého pobřeží, poprvé po dlouhé době jsem dovolila sama sobě plakat. Dnes už vím, že největší chybou mého života nebylo, že jsem se zamilovala. Ale to, že jsem uvěřila obrazu člověka, kterého jsem si vysnila.
Exotická láska může být nádherná. Ale někdy pod krásným sluncem skrývá i hluboké stíny. A já jsem měla štěstí, že jsem našla sílu z nich vyjít. Protože dnes už vím jednu věc. Domov není místo, kde žijete. Domov je místo, kde můžete být svobodní.
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Zdroj: čtenářka Linda (zpracováno pro redakční použití)