Zpěvačka, muzikálová herečka a pěvecká pedagožka Linda Finková měla se svými dětmi, dcerou Viktorií a synem Matyášem, vždy velmi blízký a vřelý vztah. Pokud zrovna nepracovala, trávila s nimi veškerý volný čas, a pokud samy chtěly, brala je s sebou i do zaměstnání. „Já jsem normální maminka, která vaří, žehlí a uklízí, a vše jsem zvládala levou zadní,“ popisuje Finková.
„Dva měsíce jsem nespala a trhalo mi to srdce,“ Linda Finková zavzpomínala na dobu, kdy dceru poslala žít k otci
Proplakané noci, esemesky bez odpovědi a hlavně obrovský strach, že vlastní dceru ztratila navždy. Zpěvačka Linda Finková zažila během puberty dcery Viktorie chvíle, které by nepřála žádné mámě. Upřímně popisuje drsnou rodičovskou realitu i moment, kdy dospívající dceru poslala k exmanželovi Richardu Genzerovi a jeho nové partnerce.
Zpěvačka, muzikálová herečka a pěvecká pedagožka Linda Finková měla se svými dětmi, dcerou Viktorií a synem Matyášem, vždy velmi blízký a vřelý vztah. Pokud zrovna nepracovala, trávila s nimi veškerý volný čas, a pokud samy chtěly, brala je s sebou i do zaměstnání. „Já jsem normální maminka, která vaří, žehlí a uklízí, a vše jsem zvládala levou zadní,“ popisuje Finková.
Rodina byla vždy zvyklá držet při sobě a pravidelná setkání jsou pro ně radostí. „Milujeme rodinná setkání, oslavy, společné Vánoce, jsme rádi spolu, pořád se máme rádi a pořád se stýkáme,“ dodává zpěvačka. Ne vždy ale byly rodinné vztahy jako z románu. Největší zatěžkávací zkouška přišla v momentě, kdy děti vstoupily do puberty.
Když se z miláčka stane rebel
A zatímco do patnácti let byla Viktorie naprostým miláčkem, s příchodem dospívání se situace v domácnosti radikálně změnila. Dospívající dcera přestala pomáhat a odmítala plnit i základní povinnosti. „Viktorka byla miláček do patnácti a pak jí najednou bylo všechno ukradený a doma nic nedělala. Když jsem jednou za čas chtěla, aby vyndala nádobí z myčky nebo prádlo z pračky, tak ona na to: ‚A nestačí, že se dobře učím?‘ Přitom už to byla velká kůže a viděla, jak jsem zpocená, unavená a po práci na konzervatoři jdu ještě do divadla a mezitím doma žehlím,“ vzpomíná Finková.
Napětí doma postupně narůstalo, až se Linda rozhodla pro nečekaný krok a poslala dceru žít k jejímu otci Richardu Genzerovi a jeho nové partnerce. „Já jsem ji tam poslala s tím, že když se ke mně chová takhle, je na mě nepříjemná, s ničím nepomůže, na všechno doma kašle a má pocit, že je tady všechno špatně, tak ať střihá k tátovi. Během dvaceti minut byla v čudu. Tatínek jí otevřel náruč, což je v pořádku,“ popisuje okamžik odchodu dcery.
Proplakané noci a chladnokrevná taktika
Pro samotnou Lindu, jakožto milující mámu, znamenalo následujících několik měsíců obrovské psychické vypětí. Trápil ji hlavně strach, zda tímto krokem nezpůsobila nenapravitelnou trhlinu v jejich vztahu. „Pro mě to bylo nejtěžší období. Já měla obavy z toho, že se mi nikdy nevrátí nebo že jsem vše pokazila a nebudeme se bavit. Mně to trhalo srdce, dva měsíce v kuse jsem nemohla spát a říkala jsem si: Vrátí se mi někdy? Bylo to pro mě strašně těžký,“ přiznává otevřeně.
Právě v té době přišla ke slovu chladnokrevná taktika, kterou Lindě doporučil její kamarád psycholog. Poradil jí, aby dceru úplně „odštípla“. Kdykoliv jí Viktorie poslala SMS nebo volala, Linda jí neodpovídala a nezvedala telefon, aby dceři dala jasně najevo, že její chování má vážné následky. Dívka navíc v té době přestala chodit i na kroužky, které do té doby poctivě navštěvovala. Teprve po měsíci bez Lindiny reakce a ignorovaných esemeskách si dcera začala uvědomovat, že se něco děje, a snažila se zjistit, proč s ní máma nekomunikuje.
Pět měsíců u táty
Pobyt u otce nakonec trval necelého půl roku. Ukázalo se totiž, že pasivita a neochota pomáhat v domácnosti brzy narazily na hranice u Genzerovy nové partnerky. „Viktorka nebyla její dcera a bylo mi jasné, že to, že Viktorka doma nic nedělá, bude víc vadit cizí paní než její mamince. Tak se to tam v uvozovkách celé pofackovalo a Viktorka se vrátila domů,“ vysvětluje Linda. Do pěti měsíců tak měla Linda dospívající dceru zpátky doma, kde zjistila, že věci fungují tak, jak mají.
Podobné zkušenosti se zpěvačce nevyhnuly ani u mladšího syna Matyáše, i když u něj už věděla, že příkazy a zakazování nikam nevedou. „V pubertě jsme na sebe i naráželi, já jsem křičela a zakazovala, což bylo marné. Když bych i teď nebo před rokem řekla synovi, že nikam nepůjde, tak půjde. Já nejsem ta, že bych ho za to zmlátila. Můžu mu něco zatrhnout, ale on je takový, že je mu to jedno. Mám pocit, že už je tak velký, že nechce korigovat, spíš mu občas můžu něco připomenout, ale ne zakazovat,“ uzavírá s nadhledem Linda Finková.