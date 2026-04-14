Když zpěvačka Lucie Bílá oznámila, že už není svobodná, bylo to velké překvapení. S fitness trenérem a manažerem Radkem Filipim, se kterým už deset let tvoří pár, totiž oba svorně tvrdili, že svatbu k životu nepotřebují. To se změnilo 10. března, kdy se v barokním areálu Svaté Hory v Příbrami odehrál utajený obřad. Lucie si tak ke svým šedesátým narozeninám dala ten nejkrásnější dárek, když změnila status na „šťastně vdaná“ a do dokladů si nechala zapsat jméno Hana Filipi. „Odevzdávám se tobě, Radku, a přijímám tě za manžela. Slibuju, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,“ zněl dojemný slib u oltáře, ke kterému Lucii vedl její milovaný syn Filip Kratochvíl. Obřad byl komorní, pro pouhých šest lidí. Atmosféra byla magická. „Když jsme začali obřad, začal zvonit zvon. Skončili jsme a zvonění ve dvanáct hodin skončilo. Bylo to tak krásné a magické,“ svěřila se zpěvačka později s pohnutím. Pro Radka byl svědkem manželského slibu lékař, který mu jen několik měsíců předtím zachránil život náročnou operací mozku.
Drsná minulost manžela Lucie Bílé: Dluhy u lichvářů a násilnický otec bez domova
Lucie Bílá září štěstím jako vdaná paní. Po boku urostlého Radka našla své nebe a zdá se, že nic a nikdo nemůže tuhle idylu narušit. Jenže každá mince má dvě strany. A nejinak je to i u slavných novomanželů. Zatímco hvězdný pár slavil utajenou svatbu na Svaté Hoře, ženichův otec živoří jako bezdomovec v ostravské garáži. Proč Radek Filipi vlastního tátu definitivně vyškrtl ze života?
Otec živoří v garáži
Každá pohádka má ale i svou stinnou stránku a nejinak je to u té, kterou žije Lucie se svým Radkem. Na opačném konci republiky, v ostravských Mariánských Horách, totiž žije muž, pro kterého je Radek Filipi stále jeho synem, i když ho celé čtvrtstoletí neviděl. Roman Dvorský, dříve Fejerčák, šedesátiletý štíhlý chlapík, už alespoň dvacet let přežívá jako bezdomovec v garáži. Reportéři na něj před lety narazili úplnou náhodou v bezdomovecké kolonii u koksovny. „Jsem táta toho Radka, co žije se zpěvačkou Lucií Bílou. Nelžu vám. S osudem nic neuděláte,“ svěřil se tehdy Roman s hořkostí v hlase. Své dny vyplňuje vybíráním kontejnerů a péčí o psa, který je jeho jediným věrným společníkem. Přestože žije v bídě, na své tři syny je hrdý a tvrdí, že je k úspěchu a sportu dovedl právě on. „Dokud jsem od kluků neodešel, staral jsem se o ně dobře. Vedl jsem je hlavně ke sportu. A Radka přece sport pořád živí,“ prohlašuje muž z garáže, který se o synově svatbě dozvěděl až z médií. Na utajenou veselku pozvánku nedostal. „Syn Radek i jeho Lucka dělají, že neexistuju,“ posteskl si.
Krutá pravda o dětství
Pohled Radka Filipiho na jeho biologického otce je však diametrálně odlišný a až mrazivě upřímný. Pro mistra světa v benchpressu není Roman Dvorský obětí osudu, ale mužem, který zničil jejich rodinu. Radek se ke svému otci vyjádřil věcně a s nekompromisní tvrdostí: „Ptáte se mě na agresivního, zlého, násilnického alkoholika a gamblera, který léta tak ubližoval celé naší rodině, že ho už více než 25 let nepovažujeme za jejího člena.“ Tyto rány jsou tak hluboké, že Radek necítí potřebu se k otci vracet ani ve chvíli, kdy ví, že žije na ulici. „Nepřeji mu nic zlého, ale na ulici se dostal sám,“ uzavírá téma Radek. Pro něj je Roman Dvorský zkrátka minulostí, kterou bylo nutné definitivně odstřihnout, aby mohl on sám začít znovu a lépe. Radkovo vysvětlení je zároveň logickou odpovědí na otázku, proč na svatbě nebyla pro otce ženicha žádná židle.
Jméno jako symbol svobody a konce dluhů
Radkovo odhodlání začít nový život bez otcova stínu zašlo tak daleko, že se rozhodl pro radikální krok – změnu jména. Narodil se jako Radek Fejerčák, ale před lety přijal příjmení Filipi. „Důvodem je to, že se chtěl distancovat od své minulosti, především od příjmení, které nosí jeho biologický otec,“ vysvětlují zdroje blízké dvojici. Cesta k dnešnímu úspěchu a stabilitě po boku Lucie Bílé však nebyla přímočará. Radek si s sebou nesl i stíny vlastní minulosti, neboť v mládí nasekal u různých lichvářů obrovské dluhy. Z finanční propasti ho tehdy musela vytáhnout jeho bývalá přítelkyně, která si vzala bankovní úvěr, aby za něj závazky splatila. Mladická nerozvážnost už je ale ta tam a dnes je z Radka nejen sportovec, ale také úspěšný manažer, který si váží bezpečí a klidu, který našel u Lucie.
Mezi životem a smrtí: Proč muselo zaznít „ano“
Mnoho fanoušků se ptalo, proč Lucie po tolika letech a dvou rozvodech (se Stanislavem Penkem a Václavem Noidem Bártou) změnila názor na instituci manželství. Odpověď je nasnadě. V prosinci 2025 zažívala Lucie jedny z nejhorších chvil svého života. Radek totiž musel podstoupit náročnou a vážnou operaci mozku kvůli aneurysmatu. „Měla jsem tak strašnej strach a do toho Ráďa nastupoval do nemocnice v den Slavíka,“ vzpomínala Lucie na krušné chvíle, kdy na sobě na veřejnosti nesměla nechat nic poznat. A právě tato konfrontace s pomíjivostí života byla posledním impulsem. Uvědomila si, že život je příliš křehký a že láska si zaslouží být potvrzena co nejdříve. Radek operaci zvládl a dnes ho na hlavě zdobí jizva jako památka na vyhraný boj, ve kterém mu byla Lucie největší oporou.
Syn Filip: Strážce rodinného štěstí
Nesmíme ovšem zapomenout ani na Luciina jediného syna Filipa, který v příběhu manželů hraje klíčovou roli. Právě on byl tím, kdo kdysi zachránil vztah své matky a Radka, když Lucie propadla pochybnostem a chtěla se rozejít. „Mami, proč ho od sebe odháníš? Vždyť je to skvělej chlap, co tě miluje,“ domlouval jí tehdy Filip. Lucie ho poslechla a dnes je mu nesmírně vděčná. Filip s Radkem jsou skvělí parťáci nejen v rodinném, ale i v profesním životě v Divadle Lucie Bílé.