Manželství Oty a Drahomíry Jirákových patřilo mezi dlouholeté vztahy českého hereckého prostředí. Přestože byl Jirák známou tváří televizních seriálů a jeho hlas provázel celé generace diváků, soukromý život si s manželkou pečlivě chránili. Společně prožili 47 let a podle hercových slov jim ani po desetiletích nechyběl humor, který považoval za jeden ze základů šťastného soužití.
Dojemný příběh lásky Oty Jiráka: Manželka mu zachránila život a neopustila ho ani v nejtěžších chvílích
Oblíbený herec a dabér Ota Jirák (†77), který zemřel v sobotu 17. října, měl po svém boku téměř půl století jedinou ženu. S manželkou Drahomírou, které něžně říkal Drahuška, prožil 47 let. Společně vychovali dceru, vybudovali si vysněný domov a překonali i vážné zdravotní problémy. Právě své ženě herec vděčil za to, že se po prodělané mrtvici dokázal znovu postavit na nohy a mluvit.
Velkou radost jim dělala také dcera Tereza. Ta se sice jako malá pohybovala v divadelním prostředí a otce občas doprovázela na zkoušky či natáčení, nakonec se ale rozhodla pro jinou profesi. Vystudovala žurnalistiku a začala pracovat v reklamní agentuře.
„Měl jsem kliku. Jsou báječné, navíc mají obě smysl pro mužský humor, což nebývá moc obvyklé, aby ženy chápaly mužský humor, ale ony ho mají. Je s nimi legrace, a to je na světě to nejdůležitější. Navíc mám díky dceři i báječného zeťáka,“ pochvaloval si herec v rozhovoru pro CNN Prima NEWS.
Manželka mu pomohla překonat nejtěžší období
Jejich vztah prošel mimořádně náročnou zkouškou v roce 2019. Jirák krátce po sedmdesátých narozeninách prodělal současně infarkt a mozkovou mrtvici. Jeho zdravotní stav byl vážný a následné zotavování vyžadovalo značné úsilí. Potýkal se mimo jiné s problémy s řečí, jejichž překonání přičítal právě Drahomíře.
„Dostal jsem se z toho díky mé ženě Drahomíře. To, že mluvím celkem bez zadrhávání, je hlavně její zásluha. A že neříkám žádné hámotiny. Její rady spočívají hlavně v tom, co dělat nemám, čeho se vyvarovat,“ svěřil se v roce 2020 deníku Blesk.
Zdravotní komplikace výrazně změnily také jeho pracovní život. Nabídek v dabingu ubývalo a herec musel více odpočívat. O to důležitější pro něj bylo rodinné zázemí, ve kterém mohl trávit čas bez pracovního shonu.
Ze staré hospody vytvořili vysněný domov
Manželé společně proměnili zchátralý hostinec ve středočeských Neveklovicích v osobitou chalupu, která se stala jejich útočištěm. Rekonstrukce si vyžádala mnoho práce i peněz, výsledek ale stál za to. Dům zařídili v rustikálním stylu, nechyběly rozsáhlé sbírky knih ani hercův malířský ateliér. Jirák se totiž kromě herectví věnoval také výtvarné tvorbě a jeho obrazy zdobily stěny společného domova.
Drahomíra měla na proměně nemovitosti nemalý podíl. V rozhovoru pro iDNES.cz s nadšením popisovala nejen manželův výtvarný talent, ale také jejich rodinné zázemí. Bývalá hospoda se dokonce stala místem svatebních oslav jejich dcery.
Přestože si oba oblíbili klid na venkově, rádi také cestovali. Zvláštní místo v jejich srdcích měl Řím, kam pravidelně vyráželi před Vánocemi. Měli tam dokonce oblíbenou restauraci, do níž se rádi vraceli. „Tohle město miluju. Máme tam i svoji oblíbenou restauraci. Mají tam vynikající nudle s lanýži. To můžu jíst pořád a nikdy se jich nepřejím,“ vzpomínal Jirák v rozhovoru pro Primu.
Po 47 letech přišlo bolestné loučení
Ota Jirák zemřel v sobotu 17. října 2026 ve věku 77 let po náhlé nemoci. Smutnou zprávu potvrdila právě jeho manželka Drahomíra, která při něm stála až do posledních chvil.
Rodina se s oblíbeným hercem rozloučila také prostřednictvím dojemného oznámení. „Odešel z tohoto světa na nějaké zábavnější místo,“ stálo v něm. Jeho blízcí ho zároveň popsali jako člověka, který byl „Nevelký výškou, ale obrovský díky svému srdci, laskavosti a empatii.“
Poslední rozloučení se podle přání rodiny uskuteční v soukromí.