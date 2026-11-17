Pátek třináctého bývá spojován se smůlou, pro Pavola Haberu však tentokrát znamenal pravý opak. Čas strávil se svou nejstarší dcerou Zuzanou a její rodinou, což ho přimělo k zamyšlení nad tím, jak moc jsou si podobní.
Přísný porotce SuperStar ukázal svou něžnější tvář. Habera se pochlubil dcerou z prvního manželství
Pavol Habera si své rodinné soukromí většinou nechává pro sebe. Tentokrát však udělal výjimku a pochlubil se společnými chvílemi s nejstarší dcerou Zuzanou, kterou má z prvního manželství. Zpěvák, známý také jako nekompromisní porotce SuperStar, přidal k rodinné fotografii nečekaně osobní vyznání. Jeho dcera mu na oplátku připomněla jeden z nejvýraznějších symbolů jeho někdejší image.
„Byl to pátek 13. Říkají, že to není šťastné datum. Pro mě bylo, protože jsem ho strávil s dcerou Zuzanou a její rodinou. A znovu jsem si uvědomil, jak moc se v ní vidím,“ svěřil se zpěvák na sociálních sítích.
Společný snímek zachycuje otce s dcerou v tenisovém prostředí. Habera drží raketu a míčky, zatímco Zuzanu objímá kolem pasu. Jejich společné chvíle zjevně provázela i obvyklá rodinná legrace. Zuzana totiž na otcovo vyznání reagovala s humorem. „V tenise tě nikdy neporazím… ale hlavně, že mám hezké nohy v šortkách po tobě.“
Narážela tím na zpěvákovy proslulé krátké džínové šortky, které k jeho image neodmyslitelně patřily zejména v době největší slávy skupiny Team. Habera si z nich ostatně dokáže dělat legraci i dnes. Letos v říjnu fanouškům znovu ukázal, že se do svého legendárního kousku oblečení stále vejde, přestože od jeho nejslavnější éry uplynula už dlouhá desetiletí.
První manželství a dcera, která vyrostla mimo svět reflektorů
Zuzana pochází z Haberova prvního manželství s Naděždou, s níž zpěvák strávil přibližně patnáct let. Na rozdíl od svého slavného otce se na veřejnosti objevuje jen příležitostně a větší pozornost médií na sebe v minulosti upoutala především při významných rodinných událostech.
Jednou z nich byla její svatba v září 2015. Po téměř dvouletém vztahu si ve Starém Smokovci vzala plastického chirurga Mariána Koperniecha. Civilní obřad se konal v kruhu rodiny a přátel a podle tehdejších zpráv se ho zúčastnilo přibližně osmdesát hostů. Mezi nimi nechyběl ani Pavol Habera a Zuzanina matka.
Pro Zuzanu šlo o druhé manželství. Poprvé se vdala v roce 2008 za Lukáše Kuzmiaka, s nímž má syna Mathiase. Jejich vztah však po několika letech skončil rozvodem. S Mariánem Koperniechem má dceru Elizabet.
Habera se tak díky své nejstarší dceři stal už dvojnásobným dědečkem. A přestože jeho rodinný život bývá veřejností spojován především s Danielou Peštovou, Zuzana zůstává důležitou součástí jeho života.
S Danielou Peštovou vytvořili početnou rodinu
Když se Pavol Habera na přelomu tisíciletí sblížil s českou topmodelkou Danielou Peštovou, měli už oba zkušenost s manželstvím i rodičovstvím. Zpěvák měl dceru Zuzanu, zatímco Peštová vychovávala syna Yannicka z manželství s italským podnikatelem Tommasem Butim.
Společně pak přivítali na svět další dvě děti. V červenci 2002 se jim v New Yorku narodila dcera Ella a v roce 2009 přibyl syn Paul Henry. Jejich rodina tak zahrnuje čtyři děti z předchozích i současného vztahu.
Přestože Habera a Peštová tvoří pár už více než čtvrt století, ke svatbě se dosud nerozhodli. Zpěvák v minulosti vysvětloval, že jim společný život vyhovuje i bez oficiálního potvrzení vztahu. Manželství přitom nijak nezpochybňoval, jen nepovažoval za nutné měnit něco, co jim funguje.
Z jejich dětí už jsou dnes dospělí nebo téměř dospělí lidé. Nejmladší Paul Henry dokonce svého otce výrazně přerostl. Habera se tím letos na podzim pobavil na sociálních sítích, kde zveřejnil jejich společnou fotografii a naznačil, že mezi nimi začínají drobné otcovsko-synovské souboje.