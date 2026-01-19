V předchozích článcích jsme se s organizací Fandi mámám ve spolupráci s advokátní kanceláří ROWAN LEGAL věnovali tématům, která patří mezi významné záležitosti dítěte – například lékařským zákrokům, změně bydliště či výběru školy. Tentokrát se zaměříme na péči o děti během prázdnin a svátků, která formálně nepatří mezi významné záležitosti, ale v praxi bývá častým zdrojem sporů mezi rodiči.
Péče o děti během prázdnin a proč je vhodné na ně při úpravě péče myslet?
Prázdniny a svátky sice zákon neřadí mezi tzv. významné záležitosti dítěte, v praxi ale patří k nejčastějším zdrojům sporů mezi rodiči. Kdo rozhoduje o tom, kde budou děti trávit jarní prázdniny, Velikonoce, léto nebo Vánoc, kdy má přednost soudní úprava před běžným režimem péče a kdy může pomoci předběžné opatření? Přinášíme přehled pravidel i doporučení z praxe.
Soud může v rozhodnutí o péči kromě běžné péče stanovit i zvláštní režim pro prázdniny. Ten se může týkat všech školních prázdnin, nejčastěji se upravují prázdniny jarní, velikonoční, letní, podzimní a vánoční. Pokud soudní rozhodnutí prázdniny výslovně neupravuje, řídí se rodiče běžnou úpravou péče, která platí po celý rok. Pokud však prázdninová úprava existuje, měla by mít přednost před běžným režimem.
Ideální je, když se na prázdninové péči rodiče dokážou domluvit sami a soud jejich dohodu pouze schválí. Soud však není jejich návrhem vázán a vždy musí posoudit, zda je dohoda v nejlepším zájmu dítěte. Pokud se spolu rodiče dokáží dohodnout bez soudní úpravy, nemusí být prázdninový režim součástí rozhodnutí. Pro větší jistotu je ale vhodné mít v dohodě přesně uvedeno, jak bude péče během konkrétních prázdnin probíhat – včetně místa, času a způsobu předávání dítěte.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Významné záležitosti dítěte: Co znamenají a kdo o nich smí rozhodnout?
Péče o děti během letních prázdnin
Nejčastější spory se objevují kolem letních prázdnin. Rodiče často plánují s dětmi delší dovolenou, kterou jim běžná úprava péče (např. pouze víkendy) neumožňuje. Zákon nestanoví, jak má být prázdninový režim přesně nastaven. Ústavní soud však opakovaně zdůrazňuje, že dítě má mít možnost trávit během letních prázdnin s rodiči delší časové úseky. Pokud rodiče pečují o dítě v obdobném rozsahu, mělo by u každého z rodičů strávit zhruba polovinu prázdnin, nejčastěji ve střídání týdenních či čtrnáctidenních intervalů. Pokud dítě žije převážně u jednoho rodiče, běžný styk se často během prázdnin nahrazuje delším pobytem (například jedním celým týdnem v každém měsíci). Při určování prázdninového režimu je potřeba přihlížet k věku dítěte, jeho přání, zvyklostem (například pokud v létě pravidelné jezdí na dětské tábory) i pracovním možnostem rodičů.
Vánoce a další významné svátky
Speciální prázdninový režim zahrnuje také Vánoce, Velikonoce, podzimní a jarní prázdniny a další významné svátky. Nejvíce konfliktů tradičně vyvolávají Vánoce. Pokud rodiče nemají dohodu, soud obvykle upraví režim tak, aby děti trávily Štědrý den střídavě jeden rok s matkou a druhý s otcem. Dítě by přitom mělo mít možnost oslavit Vánoce s každým z rodičů. Častá úprava bývá například taková, že dítě bude od 23. do 25. prosince u jednoho rodiče a od 26. prosince u druhého. Případně, pokud jeden z rodičů tráví s dětmi Vánoce, druhý má například více dnů z prázdnin nebo Silvestra. U Velikonoc, podzimních a jarních prázdnin se pak obvykle střídají lichá a sudá léta – jeden rodič má děti například v sudém roce na jaře a na podzim, druhý o Velikonocích a Vánocích. Následující rok se režim obrátí.
ČTĚTE TAKÉ: Rozvodová novela má změnit rozhodování o dětech. Zhorší opatrovnické spory?
Předběžné opatření jako rychlá pomoc před prázdninami
Napjaté situace vznikají hlavně tehdy, když se blíží prázdniny a rodiče nemají dohodu ani soudní úpravu, nebo když jeden z rodičů náhle odmítne umožnit dětem odjet s druhým rodičem na dovolenou. V takových případech je vhodné podat návrh soudu na vydání předběžného opatření, kterým soud konkrétní prázdniny dočasně upraví.
V návrhu by měl rodič vysvětlit, že dohoda není možná, prázdniny jsou blízko a bez rozhodnutí by děti přišly o možnost být s druhým rodičem. Může také pomoci prokázat, že rodič je na péči připraven – například doložením čerpání dovolené nebo rezervovaného zájezdu.
Soud o předběžném opatření rozhoduje do 7 dnů a rozhodnutí je vykonatelné okamžikem doručení. I když druhý rodič proti němu podá odvolání, musí se rodiče rozhodnutím řídit. Proto rodiče často podávají návrhy těsně před prázdninami, je však vždy lepší návrh podávat s dostatečným předstihem. Je ale nutné mít na paměti, že jde jen o dočasné řešení pro konkrétní prázdniny. Dlouhodobá úprava musí být vždy stanovena rozsudkem.