V domácnosti Lejly Abbasové platí poměrně přísná pravidla týkající se moderních technologií. Děti nemají vlastní mobilní telefony ani neomezený přístup na internet. Moderátorka se je totiž dlouhodobě snaží vést k tomu, aby volný čas trávily také jinak než před obrazovkami.
Lejla Abbasová prožila se synem těžké chvíle. Změnil se k nepoznání, zasáhnout musela psycholožka
Moderátorka Lejla Abbasová se svěřila s náročným obdobím, které prožila se svým nejstarším synem Davidem. Chlapec, jehož otcem je hudebník Michael Kocáb, začal po vážném úrazu trávit dlouhé hodiny u počítačových her. Situace postupně došla tak daleko, že se změnilo jeho chování i vztahy s rodinou. Abbasová proto vyhledala odbornou pomoc a rozhodla se rázně zakročit.
Všechno se však změnilo letos na jaře, kdy si její nejstarší syn David během školního lyžařského kurzu vážně zlomil nohu. Zranění si vyžádalo dlouhou rekonvalescenci a chlapec musel několik týdnů zůstat doma. Kvůli rozsáhlé sádře, která mu sahala až k pasu, měl výrazně omezený pohyb.
Rodina mu proto zajistila možnost pokračovat ve škole prostřednictvím online výuky. Aby se během nuceného pobytu doma nenudil, připravil mu partner moderátorky Volkan také speciální herní koutek s konzolí PlayStation. Nechybělo pohodlné závodní sedadlo, monitor ani sluchátka. Původně dobře míněný způsob, jak nemocnému chlapci zpříjemnit dlouhé týdny, se však podle Abbasové brzy vymkl kontrole.
Po dvou měsících syna téměř nepoznávala
David začal hraním trávit prakticky veškerý volný čas. Když mu lékaři přibližně po dvou měsících odstranili sádru, jeho matka si všimla výrazných změn. Kromě oslabených svalů způsobených dlouhodobým znehybněním ji znepokojoval především jeho psychický stav. Chlapec byl podrážděný, náladový a konflikty se začaly objevovat i ve vztazích s mladšími sourozenci.
„Vypadal jako chodící zombie,“ popsala Abbasová, jak na ni syn po skončení rekonvalescence působil. Moderátorka si uvědomila, že situaci nechce podcenit, a obrátila se na svou psycholožku. Ta jí podle jejích slov doporučila okamžitě omezit Davidův přístup k internetu a elektronické zábavě. Rozhodnutí však přineslo další náročné chvíle.
Zákaz her vyvolal bouřlivou reakci
Když Abbasová synovi přístup k hraní odebrala, následovala podle ní velmi emotivní reakce. David ji opakovaně žádal, aby mu možnost hrát vrátila, a s novými pravidly se jen obtížně smiřoval. Moderátorka přirovnala jeho chování k reakci člověka, kterému někdo náhle odebere návykovou látku. Sama přiznala, že bez pravidelných konzultací s psycholožkou by celou situaci zvládala podstatně hůře. Přesto se rozhodla ve svém postupu vytrvat. A jak dnes říká, zpětně toho nelituje.
Postupem času se totiž Davidovo chování začalo zlepšovat. Významnou změnu podle Abbasové přinesla také společná rodinná dovolená, během níž se chlapec znovu zapojil do běžných aktivit.
David se vrátil ke sportu i sourozencům
Podle moderátorky se synovi podařilo překonat období, kdy jeho životu dominovaly počítačové hry. Znovu začal sportovat, věnovat se svým původním zájmům a trávit více času s rodinou. Abbasovou těší především to, že se z Davida opět stal pozorný starší bratr, který má zájem o své mladší sourozence.