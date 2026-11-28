Karel Šíp dokáže své hosty ve Všechnopárty přimět k tomu, aby se rozpovídali i o velmi osobních záležitostech. Sám si však rodinné soukromí poměrně pečlivě střeží. O svých dětech se v rozhovorech zmiňuje spíše příležitostně, přesto z jeho vyprávění vyplývá, jak rozdílné podoby mělo v jednotlivých etapách jeho života otcovství.
Dva synové, dvě manželství a dva rozdílné osudy. Karel Šíp si podruhé vyzkoušel otcovství až v 58 letech
Přestože Karel Šíp patří k nejpopulárnějším českým moderátorům a už desítky let rozdává divákům smích, jeho vlastní rodinný příběh vždy veselý nebyl. Má dva syny, které od sebe dělí dvaadvacet let a kteří se vydali naprosto odlišnými životními cestami. Zatímco starší Karel těžce nesl rozpad manželství svých slavných rodičů a později se usadil za oceánem, mladší Jan zdědil po otci lásku k hudbě.
Poprvé se stal otcem syna v roce 1981, kdy mu tehdejší manželka, zpěvačka Marcela Holanová, porodila Karla. Podruhé si otcovství vyzkoušel ve věku, kdy se mnozí jeho vrstevníci už těšili z vnoučat. S druhou manželkou Ivou přivítali v roce 2003 na světě syna Jana.
Karel Šíp mladší: Rozpad rodiny pro něj nebyl jednoduchý
Když se Karel Šíp v roce 1978 oženil s Marcelou Holanovou, spojila je nejen láska, ale také společná vášeň pro hudbu. Moderátor pro svou tehdejší manželku napsal řadu písňových textů a společně vychovávali syna Karla. Po více než dvou desetiletích se však jejich životní cesty rozešly.
Šíp se zamiloval do o třicet let mladší Ivy Havránkové a od rodiny odešel. Následoval komplikovaný rozvod, který provázely dlouholeté soudní tahanice o majetek. Zatímco se bývalí manželé nedokázali dohodnout, jejich syn se musel vyrovnat s rozpadem rodinného zázemí, v němž vyrůstal. „Nebylo to pro něj jednoduché, že se rodiče rozcházejí. Bylo mu tenkrát osmnáct let,“ přiznal Šíp s tím, že postupem času se situace uklidnila.
Jedním ze společných zájmů, které otce se synem spojovaly i po rozpadu rodiny, byl fotbal. Společně navštěvovali zápasy pražských Bohemians a o sportu dokázali dlouze diskutovat. V roce 2007 moderátor přiznal, že jsou spolu pravidelně v kontaktu. Do synova milostného života mu však nezasahoval a respektoval jeho soukromí.
Slavné rodiče nezapřel, jejich profesi si ale nevybral
Přestože Karel mladší vyrůstal v prostředí českého showbyznysu, nelákalo ho stát se zpěvákem ani televizním bavičem. Rozhodl se vystudovat práva, později se však profesně vydal jiným směrem. Věnoval se finančnímu poradenství a nakonec zakotvil v oblasti nemovitostí.
Holanová je přitom ráda, že se syn nenechal zlákat světem umělců a vybudoval si vlastní kariéru nezávisle na slavném příjmení. Právnická profese mu nakonec nevyhovovala a našel si obor, v němž se cítil spokojenější. Karel mladší se navíc rozhodl udělat zásadní životní krok a opustit Českou republiku. Svůj nový domov našel na Floridě, konkrétně v Miami.
Otec ho v Americe nikdy nenavštívil
Přestože od někdejšího rodinného dramatu uplynula více než dvě desetiletí, otce a syna dnes oddělují tisíce kilometrů. Karel Šíp navíc překvapil přiznáním, že za svým synem do Ameriky dosud nevyrazil. „Ještě jsem tam nebyl, a nejen proto, že se bojím lítat. Raději si telefonujeme,“ svěřil se moderátor.
Jan Šíp: Otcovství ve věku, kdy jiní vyhlížejí důchod
Zatímco starší Karel už byl dospělý, když se jeho rodiče rozešli, mladší Jan přišel na svět v době, kdy se moderátorův život zásadně měnil. Narodil se v roce 2003, ještě před definitivním rozvodem Šípa s Marcelou Holanovou.
Moderátor se tehdy ocitl v poměrně neobvyklé situaci. Měl dospělého syna a zároveň se znovu učil žít s malým dítětem v domácnosti. Přestože se blížil šedesátce, rozhodnutí založit se svou mladší partnerkou rodinu nelitoval. V pozdějších rozhovorech vysvětloval, že by nepovažoval za spravedlivé připravit o třicet let mladší Ivu o možnost stát se matkou jen kvůli vlastnímu věku a pohodlí.
Pozdní otcovství mu navíc umožnilo prožívat některé okamžiky jinak než v době, kdy byl mladým a pracovně vytíženým mužem. Už totiž netrávil tolik času na zájezdech, syna vídával pravidelně po večerech a společně si užívali víkendy nebo pobyty na chatě. „Prostě nejsem ten otec, kterého by viděl z rychlíku,“ zdůraznil tehdy.
Mladší syn se potatil. Místo moderování ho ale láká hudební pódium
Na rozdíl od svého staršího bratra Jan zdědil po otci umělecké sklony. Už jako dítě se zajímal o hudbu a učil se hrát na kytaru a klavír. Z koníčku se postupně stala vášeň, které dnes podřizuje i své profesní směřování. e členem kapely Night Art Expo, jejíž historie sahá až do školních let. Se spoluhráči se představil mimo jiné na festivalu Rock for People, kam ho přišel podpořit také slavný otec.
Pro Karla Šípa, který svou vlastní kariéru začínal jako baskytarista ve skupině Faraon a později se prosadil jako mimořádně úspěšný písňový textař, tak může mít synova hudební cesta i nostalgický rozměr. Jan se však nesnaží kopírovat jeho kariéru a hledá si vlastní místo na současné hudební scéně.