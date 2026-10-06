Narodila se v Německu, kam její rodiče v roce 1987 emigrovali za svobodnější tvorbou. Jejím otcem byl uznávaný režisér Juraj Herz, matkou herečka a dabérka Tereza Pokorná. Herz patřil k výrazným osobnostem československé kinematografie a jeho vlastní životní příběh byl stejně dramatický jako některé jeho filmy.
Dcera slavného režiséra Herze řádí ve Zrádcích. Do postele dostala Mádla, k výhře jí má pomoci tajný notýsek
Dcera slavných rodičů, dětská herečka, podnikatelka, realitní makléřka a teď také Zrádkyně. Annelii Herzovou není snadné zaškatulkovat. Po otci, kultovním režisérovi Juraji Herzovi, zdědila slavné příjmení, po mamince, herečce Tereze Pokorné, zase jemnost. Z dětských rolí se přes podnikání v gastronomii dostala až k realitám. Televizní show jen potvrdila, že Annelie umí pořádně zamíchat kartami.
Narodila se v Německu, kam její rodiče v roce 1987 emigrovali za svobodnější tvorbou. Jejím otcem byl uznávaný režisér Juraj Herz, matkou herečka a dabérka Tereza Pokorná. Herz patřil k výrazným osobnostem československé kinematografie a jeho vlastní životní příběh byl stejně dramatický jako některé jeho filmy.
Jako devítiletý chlapec přežil věznění v koncentračních táborech Ravensbrück a Sachsenhausen. I proto je příběh Annelie od začátku pevně spojený s mimořádným rodinným odkazem.
Když se rozhodovalo o dceřině střední škole, rodina se vrátila do České republiky a usadila se v Praze na Vinohradech. Annelie vzpomíná na otce především jako na skvělého rodiče a kamaráda, který když zrovna nenatáčel, jí věnoval veškerý volný čas. „Tatínek byl úžasný kamarád a moc mi chybí,“ vzpomíná.
Před kamerou se Annelie objevovala už od dětských let – zahrála si v pohádce Císařovy nové šaty, ve snímku Pasáž, v epizodě seriálu Černí andělé či ve filmu Apoštol národní zrady. Ve třinácti letech navíc získala hlavní roli v televizním filmu Experiment po boku Ivany Chýlkové, Jiřího Lábuse a Marka Vašuta. Celkově účinkovala v přibližně osmi až dvanácti snímcích svého otce.
Přestože ji filmové prostředí obklopovalo od narození, jako profesi si ho nezvolila. Herectví brala pragmaticky jen jako způsob, jak si přivydělat ke kapesnému, a sama se svěřila, že filmařina pro ni znamenala především nekonečné čekání a nudu.
Důležitým faktorem byla i obava ze srovnávání se slavným tatínkem – bála se, že při úspěchu by lidé tvrdili, že jí pomohl otec, a při neúspěchu by kritizovali, že nepotvrdila rodinné nadání. Navíc nepodědila ani otcovu zálibu v temných příbězích a hororech, kterých se sama bojí.
Od gastra k ikonické značce
Místo umělecké dráhy vystudovala gastronomický marketing a management a několik let působila dokonce jako šéfkuchařka. V roce 2015 se provdala za kuchaře Jiřího Paura a o dva roky později přivedla na svět syna Leona. Nakonec zakotvila v obchodu s nemovitostmi, kde propojila marketingové znalosti s vystupováním před kamerou.
Na realitním trhu si vybudovala originální osobní značku „Makléřka v posteli“, která přinesla zcela nový koncept videoprohlídek: „Sama sobě říkám Makléřka v posteli. Každou videoprohlídku začínám v posteli té dané nemovitosti. Je tam vždycky stejný záběr od nohou, pak mám spací masku s logem, zvednu ji a říkám: Sníte o něčem lepším? Tak přestaňte snít, dneska pro vás něco mám. A začne prohlídka.“
Na chatě s Jiří Mádlem
Své marketingové mistrovství předvedla Annelie při prodeji rekreační chaty populárního herce a režiséra Jiřího Mádla. S Mádlem se znala už z mládí z filmového festivalu ve Zlíně, kde předsedala mládežnické porotě v době, kdy Mádl moderoval festival po boku Vojtěcha Kotka.
Když na sociálních sítích zahlédla, že se Mádl snaží sám prodat chatu z doby pandemie, okamžitě ho oslovila: „Napsala jsem mu: Hele Jirko, nechceš, abych ti to udělala profesionálně? Reality dělám dlouho.“ Mádl souhlasil, ale Annelie si stanovila jasnou podmínku: „Řekla jsem mu: Ale pod podmínkou, že budeš hrát v mojí videoprohlídce.“
Zapojení známé tváře posunulo její koncept ještě dál: „Řekla jsem si, že by bylo vtipné, kdybych v jedné videoprohlídce nebyla v posteli sama, že by se tam Jirka vedle mě vzbudil. Trošku jsem se bála, aby to nepůsobilo eroticky, aby z toho nebyl průšvih. On má partnerku, já mám partnera. Tak jsem to vymyslela tak, aby to tak nepůsobilo.“
Výsledek předčil všechna očekávání. Během prvního víkendu video nasbíralo přes 50 tisíc zhlédnutí a přilákalo více než 60 vážných zájemců. Chata, kterou Mádl původně inzeroval za 2,1 milionu korun, se nakonec prodala mladému páru za 2,33 milionu korun.
Vlastní strategie a notýsek
Zkušenosti s odhadem lidí, komunikací i kamerou se Annelie rozhodla proměnit ve vlastní zbraň ve 3. řadě populární psychologické reality show Zrádci, natáčené na hradě Křivoklát pod vedením hradního pána Vojty Kotka. Na soutěž se připravovala s téměř analytickou precizností: „Mám nakoukané hodiny a hodiny všech možných Zrádců ze všech zemí. Mám svůj notýsek, kde si vymýšlím strategii jak do oblečení, tak úpravy vlasů nebo slov, která chci a nechci říkat. Je to komplexní příprava, dokonce jsem si nakoupila nový šatník.“
Jako tajně zvolená Zrádkyně vstupuje do hry s image nenápadné a miloučké makléřky. Zda jí její důkladný notýsek, herecká průprava z dětství a schopnost blafovat pomohou přelstít ostatní soutěžící a dojít si pro celkové vítězství, ukáží nadcházející díly.