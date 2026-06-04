Justýna, kterou má Bernášková ze vztahu s dramatikem Davidem Drábkem, složila zkoušku dospělosti na střední odborné škole. Během studia se věnovala především jazykům, konkrétně angličtině, španělštině a francouzštině. Pro její maminku to byl očividně silný okamžik. Ke společné fotografii s dcerou napsala: „Maturita je doma. Mám komplet dospělé dítě. Jsme na tebe pyšní.“
Dcera Jany Bernáškové ukázala, že talent má v genech. Po maturitě míří za snem, který se rodil roky
Jana Bernášková prožívá krásný rodinný moment. Její devatenáctiletá dcera Justýna Drábková úspěšně zvládla maturitu a uzavřela tak jednu důležitou životní etapu. Herečka a spisovatelka se radostnou novinkou pochlubila na sociálních sítích, kde neskrývala dojetí ani hrdost.
Justýna, kterou má Bernášková ze vztahu s dramatikem Davidem Drábkem, složila zkoušku dospělosti na střední odborné škole. Během studia se věnovala především jazykům, konkrétně angličtině, španělštině a francouzštině. Pro její maminku to byl očividně silný okamžik. Ke společné fotografii s dcerou napsala: „Maturita je doma. Mám komplet dospělé dítě. Jsme na tebe pyšní.“
Zatímco někteří maturanti po zkouškách hlavně odpočívají a přemýšlejí, kam se jejich život vydá dál, Justýna už má o svém směru poměrně jasno. Přestože se věnuje modelingu a odmala ji baví také tanec, zejména hip hop a street dance, čím dál víc ji láká herectví.
S kamerou už má první zkušenosti. Diváci ji mohli zahlédnout například v seriálu ZOO. Už dříve také prozradila, že by po maturitě ráda zkusila přijímací zkoušky na DAMU a vydala se právě cestou herectví. S přípravou na talentové zkoušky jí pomáhal herec Tomáš Petřík.
Umělecké prostředí přitom Justýnu provází od dětství. Maminka je herečka a spisovatelka, otec dramatik, takže není divu, že ji svět divadla a filmu přitahuje. Sama ale přiznává, že cesta k herectví pro ni nebyla úplně přímočará. „Já jsem vždycky milovala vůni divadla, ale vždycky jsem proti tomu nějak byla… a změnilo se to, když mi bylo asi čtrnáct. Když hraju, mám pocit, že to je to, co mám dělat, že je to správný, takže s tím člověk nic neudělá,“ prozradila Justýna zhruba před půl rokem.
Po úspěšné maturitě tak před ní stojí další velká výzva. Pokud se jí podaří uspět i u přijímacích zkoušek, může pokračovat v rodinné umělecké stopě a udělat první větší krok k vlastní herecké kariéře.