Dětství prožité v Římě bylo pro Petru nejen plné hřejivého slunce, ale také svobody, kamarádů a moře těsně za rohem. Od pěti let studovala hru na klavír a od čtrnácti zpívala v rockových a punkových formacích. Přestože její rodiče byli slavní, jako malá to vůbec nevnímala a brala to jen jako jejich běžnou práci. Později v Itálii vystudovala univerzitu a věnovala se divadlu.
Dcera Hapky promluvila o depresích i tátově umírání. „Hodila jsem mu psa do postele,“ vzpomíná na jeho poslední týdny
Narodila se do rodiny, kde se dědilo nejen slavné jméno, ale i talent. Dcera hudebního skladatele Petra Hapky a uhrančivé herečky Zory Ully Keslerové prožila dětství zalité italským sluncem. Ursula Petra Keslerová Hapková, jak zní její celé jméno, však poznala i odvrácenou stránku života. Naplno pocítila, co znamená těžká deprese, a také to, jaké je vláčet si životem kufr plný traumat.
Dětství prožité v Římě bylo pro Petru nejen plné hřejivého slunce, ale také svobody, kamarádů a moře těsně za rohem. Od pěti let studovala hru na klavír a od čtrnácti zpívala v rockových a punkových formacích. Přestože její rodiče byli slavní, jako malá to vůbec nevnímala a brala to jen jako jejich běžnou práci. Později v Itálii vystudovala univerzitu a věnovala se divadlu.
Zlom přišel s dospíváním. V jejích šestnácti letech onemocněla její první velká láska zákeřnou rakovinou. Petra strávila rok po nemocnicích, kde potlačovala vlastní bolest, aby pro přítele byla oporou. „Já jsem to všechno stáhla na sebe, abych byla furt veselá, abych mu byla oporou. Aby měl co nejvíc normální puberťácký život,“ vzpomíná v podcastu Odvážný pořad.
Později onemocněl rakovinou Petřin slavný otec a vzápětí i babička. Máma se kvůli péči o babičku musela na rok odstěhovat do Verony vzdálené pět hodin a Petra zůstala na všechno úplně sama, rozpolcená mezi školou a nemocnicemi.
„Já mám dojem, že jsem prostě nestihla zpracovat jedno a hned se stalo něco jiného,“ vysvětluje. Když tyto krize pominuly, tělo a mysl vystavily účet. Plíživě nastoupila těžká deprese, která Petru zcela ochromila – nemohla spát, jít ven ani cokoliv dělat. „To je takový pocit, že je vám blbě ve své vlastní kůži a že nejradši byste prostě zmizel,“ popisuje stavy, kdy už odmítala vylézt z postele.
Tehdy naštěstí zasáhl její tehdejší partner, zalarmoval matku a ta okamžitě vyhledala pomoc lékaře. Po letech léčby antidepresivy sice deprese pominula, vystřídaly ji však panické ataky a po čase deprese udeřila znovu, tentokrát ale ještě v drsnější podobě.
Těžké loučení v Bohnicích
Petřin otec, legendární skladatel Petr Hapka, žil daleko, takže se s ním vídala přibližně třikrát do roka, ale společný čas byl vždy krásný. Do života jí nikdy nemluvil, šlo mu hlavně o to, aby byla v životě šťastná. Nejtěžší období však nastalo na sklonku otcova života, kdy onemocněl kortikobazálním syndromem, vzácnou formou Alzheimerovy choroby, která ho společně s „vyhozeným“ krčkem na poslední dva roky zcela upoutala na lůžko.
Docházet za ním do psychiatrické léčebny v Bohnicích bylo pro Petru nesmírně psychicky náročné. „Ta jeho nemoc ze mě vysála veškerou energii a radost ze života,“ přiznává. Jeho pozdější odchod proto vnímala jako vysvobození z nesnesitelného utrpení.
Léčba psem
V nejtěžších chvílích boje s první depresí našla opuštěného a vystrašeného pejska Pippa. „Já jsem si ho vzala, jako že ho zachráním, a vlastně on zachránil mě,“ vypráví. Pippo měl mimořádný radar na její úzkosti a paniku. Jakmile vycítil smutek, přitulil se a Petře stačilo k uklidnění jen to, že vnímá dech živého tvora.
Pippo později doprovázel Petru i do bohnické léčebny za nemocným tátou. „Hodila jsem mu psa do postele, táta drbal a hned bylo veselej,“ vzpomíná s láskou Petra, kterou dnes na každém kroku doprovází terapeutická fenka Matilda, se kterou si často i důvěrně povídá. „Ten pes to nevykecá, ale vám se uleví,“ vysvětluje s tím, že pejskovi můžete bez obav svěřit i věci, za které se před lidmi stydíte.
Odlehčit kufr a promluvit nahlas
Dnes už Petra ví, že nemusí nutně být tou „silnou holkou“, která musí všechno zvládnout sama. Také nedá dopustit na terapii, na kterou dochází i preventivně, v období klidu. „Přijde mi, že jsem celý život s sebou táhla strašně těžký kufr a týden po týdnu se ulehčuje a už je to vlastně taška a za půl roku to bude kabelka a pak budu úplně volná,“ popisuje terapeutický proces.
Díky terapii se také naučila pracovat s dechem. Ví, jak postupovat při náběhu na paniku, a dokáže včas zastavit automatické negativní myšlenky. Hlavní klíč k uzdravení vidí v překonání společenského stigmatu a studu. „Na mě funguje mluvit, mluvit a nestydět se vůbec za nic,“ uzavírá své poselství Petra s tím, že včasné sdílení bolesti je tou nejrychlejší cestou zpátky na pomyslné světlo.