Nikola Hezucká prožívá další bolestný den bez svého manžela Patrika Hezuckého. Oblíbený moderátor rádia Evropa 2 zemřel loni v prosinci po těžké nemoci a jeho žena se s jeho odchodem stále vyrovnává jen velmi těžko. Právě dnes by spolu oslavili sedmé výročí svatby. Místo společné večeře, květiny a vzpomínek ve dvou ale zůstala jen prázdnota a stesk.
Patrik Hezucký bojoval s nádorem neznámého původu, který byl odhalen až ve chvíli, kdy už metastázoval do jater. Podstoupil náročnou léčbu a snažil se nemoci vzdorovat do poslední chvíle. Nikola při něm stála až do konce. Po jeho smrti se její život rozdělil na dobu předtím a potom, jak sama popsala ve velmi osobním vyznání na sociálních sítích.
Výročí svatby pro ni letos nese úplně jiný význam. Místo radosti připomíná všechno, co už se nestane. „Dnes bychom oslavili vlněnou svatbu. Říká se, že vlna symbolizuje teplo, bezpečí a jistotu. přesně to, co jsem vedle tebe cítila každý den. Přinesl bys mi nádhernou kytici, tak krásnou, jakou jsi uměl vybrat jen ty. Zašli bychom si na dobrou večeři, smáli se, drželi se za ruce a zase si připomněli, jaké máme štěstí, že se máme. V den naší svatby jsem pod srdcem nosila naše vymodlené děťátko. Pamatuju si ten pocit naprosto dokonalého štěstí. byla jsem tvoje žena, čekali jsme naše miminko a měla jsem pocit, že větší štěstí už na světě ani nemůže existovat,“ napsala Nikola.
V její vzpomínce se mísí láska, vděčnost i bolest, která ani po měsících nepolevuje. Patrik pro ni nebyl jen manžel, ale také nejbližší člověk, opora a domov. Právě proto je pro ni každý den bez něj tak těžký.
„Za týden to bude půl roku, co jsi odešel. Půl roku od chvíle, kdy se zastavil čas a můj život se rozdělil na předtím a potom. půl roku se každé ráno probouzím do světa, ve kterém nejsi. Do světa, který už není domovem, protože domov jsi byl ty. Půl roku se snažím naučit dýchat bez člověka, který byl mým bezpečím, mou jistotou, mou oporou, mým nejbližším přítelem a láskou mého života. Přišla jsem o všechny společné zítřky. o všechna výročí, která jsme měli slavit. O všechny cesty, na které jsme měli jet. o všechna rána, kdy jsem se měla probouzet vedle tebe,“ svěřila se.
Největší oporou je jí dnes jejich syn Oliver. Právě kvůli němu musí Nikola každý den znovu vstávat a hledat sílu pokračovat. Sedmé výročí svatby, které mělo být oslavou společné cesty, se tak pro ni změnilo v bolestnou připomínku lásky, která sice fyzicky skončila, ale v jejím srdci zůstává dál.