Dala výpověď a každé dvě hodiny kojí dospělého přítele. Věří v magické pouto mateřského mléka
Jennifer Mulfordová z Atlanty a její partner Brad našli naplnění v neobvyklém životním stylu. Jennifer svého partnera pravidelně kojí. A to s takovou pravidelností a intenzitou, že kvůli tomu dala výpověď v práci. Tento fenomén, známý jako Adult Breastfeeding Relationship (ABR), vnímají jako způsob, jak mezi sebou vytvořit výjimečné, téměř „magické“ pouto, a neváhají tomu podřídit vše ostatní.
Předtím Jennifer pracovala jako barmanka, ale její život nabral zcela jiný směr, když se začala zajímat o vztah založený na kojení dospělých. Myšlenka na toto intimní spojení ji fascinovala už v době, kdy byla nezadaná. „Když jsem si četla o tom poutu, které kojení může mezi dvěma lidmi vytvořit, žárlila jsem,“ přiznává. Věděla, že doteky na prsou jsou pro ni nejerotičtější částí sexuality, a tak byla přesvědčená, že by si takový vztah užívala.
Hledání jehly v kupce sena
Najít partnera, který by sdílel takto specifickou touhu, však nebylo snadné. Jennifer zkoušela vše – od klasických seznamek přes specializovaná fóra o ABR, ale dlouho se jí nedařilo. Zlom nastal až ve chvíli, kdy o svém přání začala mluvit se svým bývalým přítelem ze školních let – Bradem Leesonem. Brad se jí svěřil, že ho vždy přitahovaly ženy s velkým poprsím. Jennifer vycítila šanci a téma kojení nadhodila. „Bylo to, jako by se mu v hlavě rozsvítilo. Z jeho hlasu jsem poznala, že je zvědavý a vzrušený,“ vzpomíná na moment, kdy zjistila, že právě Brad je oním vyvoleným. Od té chvíle věděla, že má partnera pro život, se kterým může dosáhnout onoho „magického pouta“, po kterém oba toužili.
Kojení každé dvě hodiny
Největší překážkou byla fyziologie. Jennifer naposledy kojila svou dceru před déle než dvaceti lety a její tělo přirozeně mléko netvořilo. Aby laktaci znovu vyvolali, museli přejít na režim takzvaného „suchého krmení“. To v praxi znamená, že se Brad musí k prsu přisát každé dvě hodiny, aby oklamal tělo a přiměl ho k produkci mléka. Právě kvůli tomuto náročnému harmonogramu se Jennifer rozhodla opustit své zaměstnání.
„Vzala jsem si v práci pauzu, protože chci věnovat všechno tomu, aby to fungovalo,“ vysvětluje své radikální rozhodnutí. Pokud Brad není nablízku, používá Jennifer odsávačku, aby stimulace byla nepřetržitá. Pár si dokonce nastavuje budík na noc, aby krmení probíhalo i během spánku. Kromě fyzické stimulace Jennifer podporuje tvorbu mléka i pomocí bylinek a stravy. Pije speciální čaj pro kojící ženy, užívá bylinné pilulky a do jídelníčku zařadila ovesné vločky a lněná semínka.
Mezi prsem a činkami
Brad, který je nadšeným návštěvníkem posilovny, vidí v kojení i další benefit. Věří totiž, že mateřské mléko mu pomůže k lepší fyzické kondici a zdraví. Navenek působí jako typický „alfa samec“, ale Jennifer prozrazuje, že v soukromí je to jiný člověk. „Za zavřenými dveřmi mu tento vztah dovoluje odložit masku, být submisivní a nechat se stoprocentně milovat,“ říká. Skloubit něhu s erotikou je však někdy náročné. „Ačkoliv je to tak krásné a klidné, je to také erotické. Bylo těžké projít prvními kojeními bez toho, abychom byli pokoušeni k sexu,“ vysvětluje.
Život v utajení
Přestože je Jennifer na svůj vztah hrdá, uvědomuje si, že společnost by pro jejich zálibu nemusela mít pochopení. Své tajemství tak sdíleli jen s několika blízkými přáteli a částí rodiny. Jennifer se domnívá, že například její matka by tuto myšlenku pravděpodobně nepochopila. Kojení na veřejnosti je pro ni tabu – považuje ho za čistě soukromou záležitost, která patří jen jim dvěma. Pár, který má děti z předchozích vztahů, už další potomky neplánuje a Jennifer se těší, až se jednou stane paní Leesonovou. Pro ni je Bradovo přisátí k prsu formou terapie, která jí přináší okamžitý klid a pocit jednoty. „Je to pouto, mezi které se nikdo nemůže postavit,“ uzavírá Jennifer.