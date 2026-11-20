Všechno přitom začalo docela nenápadně. Jana Hlaváčová slábla postupně, s manželem Luďkem Munzarem však byli stále zcela soběstační a případnou péči zastal herec sám. Jenže pak se zdravotní stav zhoršil i jemu a dosavadní fungování rodiny se během krátké doby obrátilo vzhůru nohama. Bára musela řešit nejen každodenní potřeby obou rodičů, ale také náročnou zdravotní péči o tatínka, jemuž selhávaly ledviny.
„Co jsem to za zvěrstvo?“ Barbora Munzarová promluvila o dnu, na které si sáhla při péči o nemocné rodiče
Péče o staré nebo nemohoucí rodiče nepřichází podle plánu. Své o tom ví herečka Barbora Munzarová, která do nekonečného kolotoče péče o milované rodiče spadla ze dne na den. Dlouholetý fyzický i psychický nápor ji nakonec srazil až na samotné dno. Vyčerpáním se plazila po čtyřech v temné prádelně, jen aby ji nezahlédla ošetřovatelka, která čekala, až jí přijde pomoct s přebalováním maminky.
Za pochodu musela odmítat natáčení, rušit divadelní zkoušky a mezi brankou domu v běhu přebírat nutri drinky, aby do rodičů dostala alespoň nějaké živiny. Aby slavný herec mohl zůstat v domácím prostředí a nemusel do špitálu, narychlo organizovala podávání pětihodinových denních kapaček i voperování potřebného portu. Ocitla se v situaci, kdy často nevěděla kudy kam.
Než například vůbec zjistila, že existuje příspěvek na péči nebo jak zkontaktovat terénní sociální služby, trvalo to roky. Procházela obdobím naprostého informačního temna a zoufalství, kdy na úřadech narážela i na mrazivé odpovědi typu: „Počkejte, až nám někdo umře, my vám někoho pošleme.“ Trvalo téměř sedm let, než se v labyrintu sociální pomoci vůbec zorientovala, ale především než sama sobě dovolila, že na všechno nemusí být sama.
Za pochodu musela řešit i velmi citlivé věci, o kterých se příliš nemluví. „Najednou ztrácíte pozici té dcery, kdy se dostáváme opravdu v té péči i do určité intimity, kterou vlastně ti rodiče i odmítají a nechtějí to od svého potomka. Dostáváte se potom časem k nějakým třeba plenkám a tak dále. Je potřeba to pojmenovávat v rámci toho, že chci samozřejmě udržet důstojnost svých rodičů.“
Smích a bezmoc na dlažbě
Ani v těch nejtemnějších obdobích však v herecké rodině nechyběl humor, kterým se snažili ventilovat narůstající napětí. Luděk Munzar celý život nejraději pobýval v kuchyni, kde to vonělo jídlem, z rozhlasu běžely pohádky a odehrával se tam přirozený střed rodinného života. Nejinak tomu bylo, i když onemocněl. Bára dala k dobru vzpomínku, která připomíná grotesku.
„Bylo potřeba vyměnit plenku a tatínek se u toho chichotal a nějak jsme vtipkovali, abychom překryli určitou trapnost té intimní chvíle. A tatínek nám sklouznul z té postele, kterou jsme nastavili hodně nízko. Se sestrou, která pracuje u koní a zvedne šestitunového koně, jsme ho nemohly dostat zpátky. A protože jsou v kuchyni dlaždičky, tak jsme ho pak už i nohama posunovaly… Teď kdyby přišel někdo zvenku, nějaká sociální služba, tak nás zavřou všechny.“ Dnes už se tomu Bára dokáže zasmát. V tu chvíli jí ale do smíchu úplně nebylo.
Přestože se pro rodiče snažila dělat první poslední, narážela na tatínkovu silnou touhu po samostatnosti. Herec byl zvyklý se celý život spoléhat sám na sebe a do posledních chvil si chtěl dokázat, že je stále soběstačným mužem. Nechtěl například čekat na ošetřovatelku, tak se sám vydal k venkovnímu výtahu s chodítkem. Tam ale zakopl a ošklivě upadl, a jeho stav se tedy ještě více zkomplikoval.
Pro Báru, která v té době měla odjet na dlouho plánovaný dvoudenní divadelní zájezd a jela na hranici svých sil, to byla poslední kapka. Tehdy na tatínka poprvé v životě zvýšila hlas. „Já jsem byla už tak zoufalá, že jsem tenkrát těsně před nastoupením do zájezdového vozu vyjela nahoru a ruply mi nervy a na toho svýho tatínka křičela: Dovol přijmout nabízenou péči!“
Záhada se zuby a kolaps
Ani maminka nechtěla nikoho zatěžovat. Byla velmi hrdá a nerada si o cokoliv říkala, a to ani ve chvílích, kdy už pomoc skutečně potřebovala. Její typickou odpovědí bývalo: „Děkuju a zavři.“ Když se Báře ještě dařilo dostat maminku do auta, odvezla ji k zubaři, který nabídl, že jí za jednu jedinou návštěvu zhotoví nové zubní náhrady. Herečka však odmítla a Bára ji nedokázala přesvědčit ani prosbami, ani naléháním. Dodnes tak neví, kam přišly maminčiny vlastní zuby, ani jak se jich zbavila, protože umírala s prázdnou pusou.
Po letech nepřetržité péče a psychického náporu se Bára dostala do situace, že už nemohla dál. Dlouhodobý spánkový dluh, neustálá pohotovost a přesvědčení, že všechno musí zvládnout sama, ji nakonec přivedly k totálnímu psychosomatickému kolapsu.
Když se jednou vpodvečer vrátila domů z celodenní divadelní zkoušky, už na ni čekala pečovatelka, aby společně přebalily ležící maminku. Bára však zjistila, že z ní vysublimoval i ten nejposlednější zbytek energie. „Po čtyřech jsem se plazila v prádelně, aby se nerozsvítilo světlo a pečovatelka ani nikdo další nevěděl, že jsem doma. Obrovský selhání. Ležela jsem na podlaze totálně vyčerpaná psychosomaticky. Co jsem to za zvěrstvo, za nejhoršího člověka, že nejsem schopná na deset minut jít pomoct s úkonem, který jsem dělala půl roku… Nebylo z čeho.“
Tehdy jí došlo, že musí uplatnit pravidlo z letadla, tedy že prvně musí nasadit kyslíkovou masku sobě a až pak pomáhat druhým, protože to není sobectví, ale jediný způsob, jak přežít. Konečně si dovolila přijmout stálé profesionální pečovatelky, zapojit organizace domácí paliativní péče a zbavit se sžírajících pocitů viny.
Když pak odcházel tatínek Luděk Munzar, panovalo v rodině hluboké smíření. „V té kuchyni byl absolutní klid, láska, mír, souznění a napojení rodinných příslušníků… Hrála tam hudba, měli jsme tam krucifix, protože tatínek chodíval do kostela. Na tatínkově tváři byl úsměv,“ vzpomíná Bára s tím, že kdyby se mohla vrátit o deset let zpátky, méně by bojovala a nechala by věcem volnější průběh.