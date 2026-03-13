Bolestivé tajemství Michala Davida: Ivan Vyskočil u sebe roky nosil dopis, který mohl vše změnit

Vše začalo v osudovém roce 1968. Pro tehdy osmiletého Vláďu Štancla, jak zní zpěvákovo rodné jméno, to byl rok, kdy se jeho dětství nenávratně změnilo. Rodiče se rozváděli a před dětmi stálo rozhodnutí, které by žádný malý člověk neměl dělat: Ke komu chceš jít? „My jsme si to vlastně tak trochu rozhodli jako děti sami. Já chtěl k mámě, protože tam byla taková větší volnost, zatímco táta byl pedant a k němu chtěla sestra,“ vzpomíná Michal David na moment, který na dlouhou dekádu rozdělil jejich rodinu i osudy. Zatímco Michal zůstal s maminkou, jeho sestra Michaela, které je dnes 67 let, odešla k otci. Krátce po rozvodu však přišel další šok. Otec se sestrou a svou novou rodinou emigroval do Švýcarska. Malý Michal tehdy netušil, že svou milovanou sestru neuvidí dlouhých deset let. „Já si z té doby pamatuji jen takové střípky, protože to byly různé tahanice a pro mě, jako pro dítě, to určitě nebylo šťastné období,“ přiznává dnes otevřeně.
Je to příběh o rozvodu, emigraci, nekonečných letech absolutního ticha a o sestře, jejíž život dnes připomíná pohádku o princezně.
Italská škola života
Zatímco Michaela začínala nový život v zemi helvétského kříže, také Michalův osud nabral mezinárodní směr. S maminkou a rodinou Kludských odcestovali do Itálie, kde působili s jejich slavnou cirkusovou show. Zde se zrodil základ jeho budoucí hudební geniality, i když cesta k ní vedla přes přísnou klášterní výchovu. „První rok jsem se učil řeč a druhý rok jsem začal chodit do klášterní školy a vychovávaly nás jeptišky,“ vypráví hitmaker. Právě v klášteře, pod dohledem matky představené, objevil kouzlo hry na varhany. „Každou neděli večer jsme měli mši a při ní jsem poprvé zahlédl harmonium a tak mi učarovalo, že jsem si pak na něj začal brnkat,“ popisuje své začátky. Talent byl tak zřejmý, že ke konci roku už doprovázel mše on sám místo matky představené. Hudba se stala jeho světem, v němž mohl zapomenout na to, že mu chybí polovina rodiny.
Dopis, který v kapse ležel tři roky
Mezi sourozenci mezitím vyrostla vysoká zeď. Žádné dopisy, žádné telefonáty, žádný kontakt. „Tátu a sestru jsem deset let neviděl – od svých osmi do osmnácti let. Oni v podstatě utekli a nedali o sobě vědět, kde jsou,“ vzpomíná David na bolestné odloučení. Zlom přišel až v roce 1978 a mohl za něj náhodný posel – herec Ivan Vyskočil. Ten byl bratrem druhé manželky Michalova otce. Setkali se náhodou v divadle ABC. „Přišel za mnou a povídá: ‚Prosím tě, ty seš Vláďa Štancl? Mám pro tebe dopis od táty, nosím ho už tři roky.‘ No a tak mi dal dopis, kde mě táta zval do Švýcarska k sobě,“ líčí zpěvák neuvěřitelnou historku, kdy tehdy osmnáctiletý mladík držel v ruce tři roky starý kus papíru, který je jediným mostem k tátovi a sestře, na které se snažil zapomenout. Otec, bývalý jazzový pianista, kterému komunistický režim kvůli buržoaznímu původu nedovolil studovat, chtěl svého syna konečně vidět.
Setkání pod Alpami: Šok z jazzu a rodinné objetí
Díky otcově snaze se podařilo zařídit povolení a Michal mohl na tři dny odjet do Švýcarska. Bylo to setkání plné emocí, ale i překvapení. Když Michal usedl ke klavíru a začal hrát jazz, jeho otec zůstal v šoku. „Strašně ho potěšilo, že jsem profesionální muzikant, protože on chtěl být taky, ale nikdy se mu to nepovedlo,“ svěřil se David. A co sestra Michaela? Ta ve Švýcarsku mezitím dospěla a její životní příběh nabral nečekaně exotický směr. Na škole se seznámila s mužem jménem Gonpo Tsering. A nebyl to jen tak někdo – Michaela se zamilovala do potomka tibetské královské rodiny.
Princezna ze Švýcarska a tibetská krev
Michal David své „královské“ příbuzenstvo dlouho držel v tajnosti. Odhalil ho až nedávno při křtu svého alba Život je náš. „Moje sestra, která žije ve Švýcarsku, si vzala králova potomka,“ prozradil konečně s hrdostí rodinné tajemství. Potomci tibetských králů žili ve Švýcarsku v exilu a právě tam se cesty české dívky a tibetského šlechtice protnuly. Dnes spolu Michaela a její manžel s modrou krví žijí již přes třicet let. Přestože se jejich cesty v dětství tak krutě rozdělily, dnes k sobě mají sourozenci blíž než kdy dřív. Michaela je jeho nejvěrnější fanynkou a nenechá si ujít žádnou velkou příležitost, aby svého bratra podpořila. „Kdykoliv má Michal velký koncert nebo je jiná příležitost, tak za nimi přiletím. Mám to tu moc ráda. I můj muž to tu miluje,“ prozradila Michaela na bratrově oslavě.