Poslední dny života strávil herecký bard v pražském sanatoriu Na Pleši. Tělo, které oslabovala rakovina plic a těžká rozedma, mu působilo stále větší utrpení a i obyčejné dýchání bylo namáhavé. Už o pár měsíců dříve musel odmítat nabízené besedy i nahrávání audioknih se smutným vysvětlením, že by to zkrátka nedokázal udýchat.
Bolek Polívka mu přebral lásku. Josef Somr se nakonec oženil se svou švagrovou
Když jako malý kluk na moravském nádraží sledoval projíždějící vlaky, netušil, že ho totéž prostředí v dospělosti vystřelí až do Ameriky. Role výpravčího Hubičky v oscarových Ostře sledovaných vlacích proslavila Josefa Somra po celém světě a otevřela mu cestu k desítkám ikonických postav. Závěr života slavného herce však poznamenal smutný boj s rakovinou plic, kdy ho vyčerpávalo každičké slovo.
Poslední dny života strávil herecký bard v pražském sanatoriu Na Pleši. Tělo, které oslabovala rakovina plic a těžká rozedma, mu působilo stále větší utrpení a i obyčejné dýchání bylo namáhavé. Už o pár měsíců dříve musel odmítat nabízené besedy i nahrávání audioknih se smutným vysvětlením, že by to zkrátka nedokázal udýchat.
Smutný a bolestivý závěr života ale přijímal s odevzdanou vyrovnaností: „Telefony nezvedám, protože už žádnou práci nechci a žiju často po špitálech. Jsem už schránky zchátralé. Lepší už to nebude,“ přiznal otevřeně v jednom ze svých posledních rozhovorů.
Ač byl ale vážně nemocný a dny trávil mezi nemocničními zdmi, měl to štěstí, že nebyl sám. U jeho lůžka až do posledních chvil stála manželka Jaroslava, která se pro něj stala doslova osudovou záchranou. Byla sestrou jeho předchozí dlouholeté partnerky Zuzany Šavrdové a pracovala jako rekvizitářka v Národním divadle.
Když Zuzana po třicetiletém soužití v pouhých pětašedesáti letech podlehla rakovině, Somra to zdrtilo. Nevěděl, jak se se samotou vyrovnat a právě Jaroslava mu tehdy podala pomocnou ruku. Dva roky před osmdesátkou si ji dokonce vzal. Byla to první cesta před oltář v hercově životě. „Já jsem nesmírně šťastný a vděčný. Bez mé ženy by to už vůbec nebylo k žití,“ říkával.
Sen, který zničili zloději
Ze všeho nejvíce si přitom Josef Somr přál strávit závěr života ve svém rodném Vracově na jižní Moravě. Po rodičích tam zdědil starou chalupu, ke které měl hluboký citový vztah. Plánoval si, že v ní v klidu a v obklopen vzpomínkami na dětství dožije. Jenže osud mu tento skromný sen nedopřál.
Vracovský domek se stal opakovaně terčem bezohledných zlodějů. A herec, už tehdy sužovaný těžkými nemocemi, už neměl síly stavení neustále zabezpečovat a opravovat. S těžkým srdcem tak nakonec učinil těžké rozhodnutí a milovanou chalupu prodal.
Zničující zrada ho málem zničila
Ač byla Jaroslava první manželkou a se Zuzanou prožil téměř celý život, měl za sebou i jiné vztahy. Například románek s herečkou Evelynou Steimarovou, o jedenáct let mladší.
Když na mikulášské besídce v Činoherním klubu přisedla k pultu s klavírem její malá dcerka Vendulka a začala s ním brnkat, Josef s úsměvem prohlásil: „Holky, já vás beru obě.“
Idyla však netrvala dlouho. Steimarová odjela na Slovensko natáčet snímek Balada pro banditu, kde podlehla kouzlu Bolka Polívky a z natáčení se vrátila těhotná. Pro zamilovaného herce to byla obrovská rána. Někteří kolegové z divadla se dokonce s Evelynou kvůli zradě spáchané na milovaném „Pepíčkovi“ přestali bavit.
Zdrchaný Somr, který tehdy neměl ani vlastní byt, se uzavřel sám do sebe a dlouhé měsíce přespával přímo v divadelní šatně, kde svou bolest rozpouštěl v náročných charakterových rolích.
Až po letech našel spřízněnou duši v herečce Zuzaně Šavrdové. Ti dva pro sebe byli stvoření a tvořili spolu neobyčejně harmonický pár po více než třicet let. Ke štěstí nepotřebovali ani svatbu, ani děti, žili skromně na pražských Vinohradech až do Zuzaniny smrti.
Skandál s razítkem
Herecká dráha přitom Josefovi Somrovi zprvu vůbec nebyla souzena. Narodil se jako prostřední ze tří synů železničáře Tomáše a snil o tom, že i on jednou oblékne železničářskou uniformu. Když se ale později rozhodl zkusit štěstí na brněnské JAMU, doma narazil.
Rodiče prý doslova zuřili a dokonce za ním poslali i místního faráře, aby mu herecký sen rozmluvil. Duchovní ale k otcovu překvapení udělal pravý opak a mladého Josefa podpořil.
Další okamžik, který rodiče nadzvedl ze židle, přišel se slavnou scénou ve filmu Ostře sledované vlaky, v níž jako výpravčí Hubička razítkuje pozadí telegrafistky Máši v podání Jitky Zelenohorské. Somrova věřící maminka nesla pobouřené poznámky sousedů tak těžce, že po premiéře prý několik nocí probrečela.
Přestože herec musel čelit mnoha životním fackám, nikdy nezahořkl. „Já jsem byl šťastný i nešťastný celý život. A myslím, že je to tak správně. Každé to období bylo načas přetrženo něčím těžkým… Vždycky jsem se snažil, aby to netrvalo moc dlouho,“ řekl ve svém rozhlasovém rozhovoru.