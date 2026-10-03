České dějiny filmu, televize, hudby i divadla jsou plné vztahů, o kterých se psalo celé dekády. Některé páry spolu strávily desítky let a patřily k nejznámějším dvojicím své doby. U jiných si ale člověk snadno splete skutečnost s tím, jak jsme si jejich životy postupně poskládali z filmů, časopisů a televizních vzpomínek.
Bohdalovou a Brzobohatého zvládne každý. Ale co ostatní? Spárujte 20 českých hereckých legend
Dvacet dvojic, které spolu hrály před kamerou i žily doma. Některé jsou legendární, jiné už si vybaví málokdo. Dokážete ke každému herci nebo herečce přiřadit správného manžela či manželku?
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V tomto kvízu proto nejde o to, kdo se s kým objevil na večírku nebo koho si lidé dodnes spojují dohromady. Vybíráte ze čtyř možností skutečného partnera či partnerku dané osobnosti. A pozor: některé dvojice jsou tak známé, že vás právě proto mohou zmást. Zvládnete všech 20?
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