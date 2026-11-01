S Tomášem jsme spolu byli šest let. Bydleli jsme v pronajatém pražském dvoupokojáku, ale jak se blížila třicítka, měnily se i naše priority a městský ruch nás začal vyčerpávat. Když Tomáš poprvé přišel s myšlenkou prodat jeho starší družstevní podíl, vzít si hypotéku a koupit starší dům s velkou zahradou hodinu cesty za Prahou, byla jsem nadšená.
„Beze mě bys byla nula!“ Klára dřela na stavbě společného domu, partner z ní přesto dělal neschopnou chudinku
Klára s Tomášem měli spoustu společných plánů. Těšili se na snídaně na zahradě, víkendové grilování s přáteli, dovolené i útulný domov, kde jim bude dobře. Jenže realita společného života v rekonstruovaném domku měla k idyle daleko. Místo opory a bezpečí Klára zažívala neustálou kritiku, finanční manipulaci a stále hlubší osamělost.
S Tomášem jsme spolu byli šest let. Bydleli jsme v pronajatém pražském dvoupokojáku, ale jak se blížila třicítka, měnily se i naše priority a městský ruch nás začal vyčerpávat. Když Tomáš poprvé přišel s myšlenkou prodat jeho starší družstevní podíl, vzít si hypotéku a koupit starší dům s velkou zahradou hodinu cesty za Prahou, byla jsem nadšená.
Představovala jsem si, jak si zchátralý dům předěláme přesně podle našich představ. Věřila jsem, že společná práce na takovém projektu náš vztah ještě více upevní. Když jsme konečně dostali klíče od našeho vysněného, plakala jsem štěstím. Vůbec mě nenapadlo, že o pár měsíců později budu na stejném místě plakat úplným zoufalstvím.
Špinavá realita a přechod na volnou nohu
Hned na začátku jsme se dohodli na rozdělení rolí. Tomáš pracuje jako seniorní manažer v nadnárodní firmě a jeho plat je nadprůměrný. Aby stíhal náročnou práci a mohl dál generovat hlavní část financí, domluvili jsme se, že já opustím stálé zaměstnání v marketingu a přejdu na částečný úvazek jako textařka na volné noze.
Díky tomu jsem mohla být denně na stavbě, řídit řemeslníky, přebírat materiál, ale i sama přiložit ruku k dílu. Skutečnost mě ale rychle vyléčila z růžových snů. Můj den začínal v šest ráno. Než přijeli zedníci, musela jsem zakrýt nábytek, připravit jim přístup k vodě a elektřině a pak mezi neustálým hlukem a prachem psát články na notebooku, abych odevzdala svou práci.
Odpoledne jsem natírala dřevěné trámy, vozila sutě v kolečku na zahradu nebo sehnutá na kolenou drhla starou dlažbu. Večer jsem se v improvizovaných podmínkách, na jediném fungujícím dvouvařiči v napůl rozbourané kuchyni, snažila uvařit teplou večeři. Přestože jsem padala únavou a měla ruce plné mozolů, Tomáš to viděl úplně jinak. „Ty jsi celý den doma a tady je pořád nepořádek?“
Změna v Tomášově chování nepřišla ze dne na den, ale plíživě. Nejdřív šlo o drobnosti. Když kolem sedmé večer dorazil z kanceláře, projel dům kritickým pohledem. Místo toho, aby mě obejmul nebo poděkoval, že je hotová nová elektřina, zastavil se v předsíni u hromádky nářadí. „To tady ten bordel musí ležet do večera? Ty jsi tady byla celý den a neměla jsi ani deset minut na to, abys to uklidila?“ zeptal se s chladným podtónem.
Snažila jsem se mu vysvětlit, že zedníci odešli před půl hodinou a já jsem zatím stihla jen vytřít prach v ložnici, abychom měli kde spát. Jen mávl rukou a odešel do vedlejší místnosti. Postupně se z toho stal dennodenní rituál. Kdykoliv přišel, našel si cokoliv, co mohl zkritizovat. Pokud jsem uvařila, ohrnul nos: „Na tohle nemám chuť, dělala jsi to narychlo.“
Když jsem kvůli celodennímu jednání s pokrývači uvařit nestihla a udělala jen studenou večeři, vyčetl mi: „Peníze ti nesmrdí, ale teplou večeři mi neuděláš. Na co vlastně na té volné noze jsi?“
Kde jsou tvoje úspory?
Nejhorší ranou pro mě ale bylo, jak začal přistupovat k penězům. Můj příjem po přechodu na volnou nohu klesl zhruba na polovinu mého původního platu, vydělávala jsem kolem třiceti tisíc měsíčně. Tomáš vydělává přes sedmdesát tisíc. Přesto nekompromisně trval na tom, že veškeré provozní náklady, hypotéku i zálohy na energie budeme platit přesně napůl.
Můj skromný rozpočet to drtilo. Abych pokryla svou polovinu, musela jsem sáhnout do svých úspor. Navíc se na stavbě neustále stávalo, že bylo potřeba ihned zaplatit materiál v hotovosti. Řemeslníci chtěli zálohu na dřevo, instalatér potřeboval koupit trubky. Protože byl Tomáš v práci, platila jsem tyto částky ze svého s tím, že mi to pak pošle.
Když jsem po třech měsících spočítala, že jsem ze svých úspor vydala přes osmdesát tisíc korun na okna a stavební materiál, požádala jsem ho, abychom se vyrovnali. Tomáš se na mě podíval s naprostým opovržením. „Ty ses zbláznila? Vždyť ten dům držím finančně já! Ty sem nedáš ani korunu, ten tvůj příspěvek na hypotéku sotva pokryje úroky. Měla bys být ráda, že tě tu nechám žít,“ vyjel na mě. Zůstala jsem stát jako opařená. Moje práce, moje peníze i moje úsilí v jeho očích neměly absolutně žádnou hodnotu.
Před ostatními hrdina, doma chladný cizinec
Co mě deptalo snad nejvíce, byla jeho dvojí tvář. Když o víkendu přijeli na návštěvu naši známí nebo rodina, Tomáš rozkvetl. Vodil je po domě, ukazoval nová okna a vyhřívanou podlahu a s úsměvem vyprávěl, jak je náročné budovat rodinné hnízdo. „Všechno musím mít pod kontrolou, řemeslníky si musíte hlídat sami, jinak vám udělají šmejd,“ tvrdil uznale přikyvujícím kamarádům.
Nikdo z nich netušil, že s těmi řemeslníky jednám výhradně já, zatímco on sedí v klimatizované kanceláři v Praze. Když jsem se před kamarádkou zmínila, jak jsem unavená, hned mě usadila: „Kláro, buď ráda, co máš! Tomáš je úžasný, maká od rána do večera, abyste měli dům. Jiný muž by se na to vykašlal.“
Cítila jsem se strašně osamělá. Měla jsem pocit, že když řeknu pravdu, všichni si budou myslet, že jsem nevděčná. V soukromí se ale Tomáš měnil v chladného soudce. Při poslední hádce, když jsem se ohradila proti jeho neustálým poznámkám, mi řekl větu, která mi zní v hlavě dodnes: „Beze mě bys byla nula. Žila bys v podnájmu a v tomhle domě bys ani nedokázala sama zatopit v kotli. Buď ráda, že s tebou vůbec jsem.“
Rozhodnutí zachránit samu sebe
Ten večer jsem nebrečela. Místo toho ve mně něco definitivně zhaslo. Seděla jsem na rozestavěné terase, koukala do tmy a došlo mi, že tenhle dům nikdy nebude mým domovem. Není to rodinné hnízdo, ale pozlacená klec, ve které pomalu přicházím o vlastní důstojnost, sebedůvěru i radost ze života.
Během následujících dvou týdnů jsem potajmu kontaktovala známou z Prahy, která pronajímá garsonku. Bude to finančně těsné a budu muset brát více zakázek, abych se uživila, ale budu mít klid. Minulý týden, když byl Tomáš na služební cestě, jsem si sbalila své věci, naložila je do auta a nechala na stole klíče od domu společně s dopisem.
Napsala jsem mu v něm jen to, že děkuji za lekci, ale že moje sebeúcta má větší hodnotu než jakýkoliv dům. Dnes jsem týden v malém bytě v Praze. Spím na matracích na zemi, mám v kufru jen pár kousků oblečení, ale poprvé po půl roce volně dýchám. Vím, že mě čeká těžké období a náročné dohadování o finančním vyrovnání, ale zpátky už by mě nedostal ani ten nejkrásnější dům na světě.
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Zdroj: čtenářka Klára (zpracováno pro redakční použití)