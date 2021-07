V 61 letech pózuje v prádle s celulitidou i tukem na břiše. "Děkuju Macronovi," říká

Když se Francouzce Carolině Idě Oursové přibližovala šedesátka, rozhodla se, že se dá na dráhu módní blogerky a modelky. Podle agentury AFP dnes tato žena s viditelnými šedinami předvádí kolekce na módních přehlídkách a pózuje pro kampaně francouzských značek spodního prádla. Chce tak zviditelnit ženy starší 50 let, které nedisponují ideálními mírami.

Jednašedesátiletá Oursová na sebe upozornila například v krátkém filmu pro bienále spodního prádla Promincor-Lingerie française, kde se prochází ve spodním prádle v posilovně. Její fotografie v podprsence pro nejnovější kampaň značky Darjeeling vzbudila velkou odezvu - nadšenou i nenávistnou.

Celulitidu i bochánky na zádech bez servítek ukazuje

"Opravdu nemám postavu, kterou výrobci spodního prádla vyžadují," usmívá se 61letá Oursová, která se na castingy jako "modelka odvedle" vydala před třemi lety. Od té doby slaví čím dál tím větší úspěch.

"Celulitida, tuk na břichu, bochánky na zádech, to všechno bez problému ukazuji, nevyhnutelně na sebe beru rizika. Jsou to obzvlášť ženy, které jsou nepříjemné," říká Oursová, která samu sebe označuje za "sexdesátnici".

Dceři a synovi Oursové, kteří jsou na ni nyní "velmi pyšní", trvalo dlouho, než přijali její módní aktivity a blog, na kterém radí, jak se líčit, oblékat či mít dobře. Starší modelka se neváhá rozepsat i o menopauze nebo románku s o 20 let mladším mužem. Z blogu vzešla i knížka Génération silver: sans tabous ni limites (Stříbrná generace: bez tabu a limitů).

Mladé ženy jí děkují za to, že se díky ní nebojí stárnutí. "Zlé komentáře mi neubližují, rozčilují mě," uvádí modelka, kterou mrzí nedostatečná sounáležitost mezi ženami, "sesterství".

Málem zemřela, to jí změnilo život

Život Oursové, která pracovala v rodinném obchodě se sportovními potřebami, se od základů změnil, když jí bylo 57 let. Prasklo jí tehdy aneuryzma a málem zemřela. "Když jsem se vzbudila z kómatu, řekla jsem si dost, takhle už to dál nejde, musím se sebou něco dělat," vzpomíná Oursová.

Po založení blogu dostala nabídky na nafocení série pro značku spodního prádla Maison Louve, módní přehlídky a podpořila hnutí "Body positivity", které si klade za cíl prosadit, že úctu si zaslouží lidé všech tvarů a velikostí. Oursová se zúčastnila i letošní přehlídky baculatých a dalších atypických modelek na pařížském náměstí Trocadéro, která má už tříletou tradici. Za akcí stojí organizátorka Georgia Steinová, letuška, která má k události i osobní vztah.

"Chtěla jsem skončit po první přehlídce v roce 2018… Ale dnes bojuju nejenom za pozitivní vztah k tělu, ale i za syndrom polycystických vaječníků (kvůli kterému se z velikosti 36 dostala na velikost 44). S tím žiju a nikdy se o tom nemluví," říká Steinová.

K přehlídce se přidávají stále nové značky a ukazují, že rozmanitost je nyní v reklamě důležitá - obzvlášť u spodního prádla.

"Jsou tu stále další a další influenceři, kteří se o tom odváží mluvit, ukázat své nedostatky, bez Photoshopu. Značky na to konečně zareagovaly, samozřejmě se jim to marketingové vyplatí, ale jsem za to vděčná," dodává Steinová.

"Krok za krokem jsem se ptala, kde jsou ženy starší 50 let? Nevidím je. V časopisech zastoupeny nejsme, v kině je pár hereček - vždycky ty stejné," uvádí Oursová. Reklamy cílené na tuto věkovou skupinu se obvykle točí okolo domácnosti a zdravotních potíží, kroutí hlavou šedesátnice. "Řekla jsem si, že se s tím něco musí udělat, ukončit tu neviditelnost. Tak začal můj boj," říká Oursová.

"Společnost nepřijímá stárnutí, ale od (pandemie) covidu o starých lidech mluvíme. Společnost otevřela oči a upřela je na starší generaci," říká Oursová a děkuje francouzskému prezidentovi Emmanuelovi Macronovi za to, "že si vybral ženu, která je o dvacet let starší než on". "Francie je alespoň pro jednou napřed!" dodává.