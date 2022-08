"Večírkovou" premiérku Finska podpořily stovky žen. Sdílejí divoká videa z párty

"Nedělala jsem nic jiného, než že jsem tančila, zpívala, objímala své přátele a pila alkohol," řekla na svou obranu finská premiérka Sanna Marinová podle britského listu The Guardian. "Doufám, že v roce 2022 je povolené, aby také lídři tancovali, zpívali a chodili na párty," řekla šestatřicetiletá politička poté, co se na veřejnost dostalo video z večírku, na kterém si užívá s přáteli.

V jedné nahrávce Marinová tančí a zpívá se svými přáteli na soukromé párty, druhá nahrávka je z proslulého klubu v Helsinkách. Premiérka čelí kritice od středy, kdy se video objevilo online. Někteří její chování nazývají dětinským, jiní tvrdí, že se nesoustředí na krizi spojenou se zdražováním životních nákladů v zemi.

Marinovou ale veřejné mínění pouze nezatracuje. Na podporu političky zveřejnily stovky finských i dánských žen videa, na nichž stejně jako ona tančí a pijí alkohol. Na sociálních sítích je pak publikují pod hashtagem Solidarity with Sanna (solidarita se Sannou, pozn. red).

"Mám rodinný život, mám pracovní život a mám také volno, které trávím se svými přáteli. Stejně jako spousta lidí mého věku," okomentovala Marinová únik videa pro BBC minulý čtvrtek.

Odmítla také tvrzení politických rivalů, že na večírku brala drogy, a vzápětí podstoupila test: "Neužívala jsem drogy ani nic jiného, jen alkohol. Vše, co jsem dělala, bylo legální," dodala Marinová, kterou minulý týden německý deník Bild označil za "nejvíc cool političku na světě".

Nejde o zábavu, ale selhání úsudku

Finský deník Helsingin Sanomat v reakci na únik videa napsal, že Marinová účastí na večírcích podstupuje bezpečnostní riziko: "Premiérka může v citlivé situaci dát zbraně informační války do rukou těm, kteří chtějí Finsku ublížit. A takových úniků může být víc. Když ne teď, tak z dalšího večírku."

Podle profesorky genderových studií na finské Univerzitě v Turku Anu Koivunenové zábava jako taková velký problém není: "Spíše to, že se neobklopila jen lidmi, kterým může věřit. To, že video uniklo, může být považováno za selhání v tom smyslu, že neodhadla, s jakými lidmi tráví čas," řekla pro The Guardian Koivunenová.

Na obálce s hlubokým výstřihem

Marinová způsobila rozruch a rozdělila finskou společnost už před dvěma lety. Při rozhovoru pro místní módní časopis Trendi se nechala vyfotit v tmavém saku s náhrdelníkem finské značky. Rozruch způsobil její hluboký výstřih i skutečnost, že pod sakem neměla podprsenku. Už tehdy se dočkala protichůdných reakcí, část veřejnosti ji nařkla z neprofesionálního chování, další ji pochválila, protože ukázala svůj půvab, sílu a nezávislost.

Na podporu Marinové se na sociálních sítích začaly okamžitě objevovat fotky s hashtagem #imwithsanna, na kterých se uživatelé fotili s výstřihem a odhaleným hrudníkem. Do iniciativy se vedle žen zapojili také muži.

