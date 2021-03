Samsung představil zobrazovače pro rok 2021 – každý si mezi nimi najde to svoje

Praha 3. března 2021 - Společnost Samsung Electronics představila na virtuální akci Unbox & Discover svou letošní řadu televizí MICRO LED, Samsung Neo QLED i lifestylových modelů. Kromě nich měly online premiéru také nové monitory a soundbary. V době, kdy lidé tráví nejvíce času doma, Samsung výrazně rozšiřuje možnosti svých televizí - nové modely usnadňují práci, komunikaci i zábavu.

"Jsme rádi, že můžeme zákazníkům neustále nabízet další a další inovace, a tak jim pomáhat k lepšímu životu. Za poslední rok došlo k velké změně - mnohé technologie, které dřív tvořily spíš lákavou alternativu, se staly každodenní nutností, protože se naše domovy proměnily v kanceláře, školy či fitness centra," říká James Fishler, viceprezident divize domácí zábavy Samsung Electronics America. "Díky tomu hrají televize v našich domácnostech podstatně důležitější roli než dříve. Samsung tento trend hodlá podporovat i v roce 2021 a nabízet přístroje, které se přizpůsobí potřebám a zájmům zákazníků."

Dlouhá desetiletí měly televize jednoduchou úlohu - sledovali jsme na nich filmy, sport a další pořady. Dnes ovšem slouží coby konferenční místnosti nebo základ domácí posilovny. Mnohé úkoly plní v historii vůbec poprvé a zákazníci po celém světě objevují, co vše od svých televizí mohou požadovat.

Kromě inovativního přístupu k novým vlastnostem sklízejí televize Samsung dlouhodobé úspěchy díky špičkové kvalitě obrazu - již 15 let jsme díky tomu světovou jedničkou mezi televizními výrobci. V této tradici pokračujeme i v roce 2021 a nabízíme zákazníkům další mimořádné divácké zážitky.

MICRO LED pro běžné domácnosti

Vynikající jas, sytá černá barva a špičková kvalita obrazu - technologie MICRO LED znamená zážitek, jaký jinde nepotkáte. Anorganické LED diody navíc brání vypalování obrazu a ten tak svou kvalitu neztrácí ani po letech používání.

V roce 2018 představil Samsung technologii MICRO LED v konfigurovatelném modulárním systému s názvem The Wall neboli Zeď - pomocí většího množství obrazovek se dala složit televizní stěna s ohromující úhlopříčkou 292 palců neboli 742 cm. Samozřejmě to ovšem vyžadovalo profesionální instalaci a The Wall byla určena spíše do firemního nebo průmyslového prostředí.

V roce 2021 ovšem technologie MICRO LED míří i do tradičních televizí určených pro běžné domácnosti. Zákazníci si budou moci užít obraz jako v dobrém kině na obrazovce zabírající celou plochu televize, profesionální instalace není zapotřebí. Televize MICRO LED budou k dispozici po celém světě od konce března ve verzích s úhlopříčkou 110" a 99" (280 a 251 cm), na podzim se připojí varianta s 88" (224 cm) a později i další s 76" (193 cm).

Televize MICRO LED může fungovat jako čtyři obrazovky v jedné. Díky funkci 4Vue (Quad View) mohou diváci sledovat obraz ze čtyř různých zdrojů v mozaikovém uspořádání současně. Můžete si tak třeba zobrazit přímý přenos z několika sportovních utkání nebo různé scény z videoher. Stačí televizi vybalit a zapnout a odmění vás neuvěřitelnou obrazovou kvalitou na opravdu velké ploše.

Samsung Neo QLED - pro každou domácnost a pro zábavu všeho druhu

Televize se mění z pasivních zařízení pro sledování filmů v interaktivní zábavní centra a nová řada Samsung Neo QLED tomu odpovídá. Základem je výkonný procesor Neo Quantum a LED diody Quantum Mini. Zabírají jen 1/40 plochy klasických diod, což znamená opravdu velký rozdíl v celkové práci se světlem. Zájemci se mohou těšit na sytou černou, zářivé jasy a také vyspělou technologii upscalingu, chytřejší než ve všech dosavadních modelech značky Samsung. Výsledkem je dokonale realistický obraz, ať už sledujete fotbalový zápas nebo hrajete videohru na konzoli.

Hráčům Neo QLED nabízí i něco navíc - Samsung je hrdým oficiálním TV partnerem Xbox Series X ve Spojených státech a Kanadě. Letos obě strany partnerskou smlouvu na několik let prodloužily a nadále budou společně nabízet bezkonkurenční herní zážitky. Televize Samsung Neo QLED a QLED mají spoustu skvělých vlastností, které z nich dělají jedinečná zařízení pro hry nové generace s konzolí Xbox Series X. Kromě toho televize obou řad nabízejí vynikající kresbu detailů v rozlišení 4K, plynulé překreslení pohybu při 120 okénkách za vteřinu a krátkou odezvu 5,8 ms.

Aby se hráčům hrálo na televizích řad Neo QLED a QLED pro rok 2021 ještě lépe, uzavřel Samsung partnerství i s firmou AMD a společně vyvinuli první model televize s podporou služby Freesync Premium Pro pro hraní na PC i herních konzolích. Výsledkem je výjimečný zážitek v HDR kvalitě. Nová lišta Game Bar umožňuje hráčům bleskurychlou kontrolu základních statistik. V režimu Super Ultrawide Gameview je k dispozici mimořádně širokoúhlý formát obrazu, známý většinou jen z herních monitorů.

Pokud dáváte před hraním přednost fitness, nabízí Samsung Neo QLED tréninkové a zdravotní programy, které lze využít v pohodlí domova. Už loni se po zavření fitness center mnohé obýváky změnily v domácí posilovny. Na jaře 2020 jsme proto spustili komplexní platformu Samsung Health zaměřenou na fitness, zdravý životní styl a mindfulness. Na této platformě se postupně představila řada partnerských aplikací pro fitness a zdraví všeho druhu, vše šlo snadno propojit s mobilními zařízeními a nositelnou technikou.

V roce 2021 se na platformu Samsung Health přidává funkce Smart Trainer. Díky kameře (prodávané samostatně) využívá systém umělé inteligence pro analýzu pohybů a držení těla uživatele, v reálném čase poskytuje zpětnou vazbu a nabízí instruktážní videa.

Modelová řada Samsung Neo QLED 8K pro rok 2021 (QN800A a QN900A) bude k dispozici ve velikostech 65", 75" a 85" (165, 190 a 216 cm). Modely s rozlišením 4K (QN95A a QN85A) se budou prodávat i v menších verzích od 50" (127 cm).

Televizní technologie pro interiér i exteriér

Dnešní zákazníci očekávají zážitky na míru, které odpovídají jejich potřebám, vkusu a stylu. A právě tyhle nároky splňují televize řady Lifestyle - Samsung nabízí různé typy pro různé uživatele a prostory, v interiéru i exteriéru.

The Frame z televize udělá umělecké dílo, které lze přizpůsobit estetickému vkusu i vybavení domácnosti. Díky novým partnerským vztahům v uměleckém obchodě Art Store[1] (NAVA Contemporary, Etsy apod.) dokáže The Frame zobrazit stále větší množství nejrůznějších uměleckých děl. K dispozici je i digitální kurátorská služba s umělou inteligencí, která doporučuje díla na základě vaší dřívější volby. Na výběr je více než 1 400 děl od renomovaných světových institucí. Kromě toho s modelem The Frame získáte úložný prostor pro fotografie, jehož kapacita se oproti roku 2020 zvětšila z 500 MB na 6 GB, takže se do něj vejde na 1 200 snímků v UHD kvalitě, od klasických obrazů po moderní fotografie.

Řada pro rok 2021 nabízí i další možnosti personalizace modelu The Frame, od nového systému zavěšení na stěnu (Slim Fit Wall Mount) po pět variant rámečku. Televize je v letošní verzi štíhlejší než předchozí modely, měří jen 24,9 mm, tedy zhruba tolik jako skutečný obrazový rám. Vypadá krásně vypnutá i zapnutá.

K letošnímu modelu The Frame patří i nové příslušenství My Shelf, které se celosvětově představí koncem roku. Jde o personalizovanou polici, která by s televizí a dalším vybavením interiéru měla co nejlépe ladit. Lze ji připevnit k verzi Frame s úhlopříčkou 55", 65" nebo 75" (140, 165 a 190 cm) a bude k dispozici ve čtyřech barevných provedeních - v béžové, bílé, hnědé a černé.

Chybí vám chození do kina? V takovém případě lze doporučit The Premiere, první projektor s trojím laserem a rozlišením 4K v kompaktním provedení na světě. Tradiční projektory jsou často poněkud neohrabané a složitě se nastavují, jejich rozlišení navíc v mnohých případech neodpovídá dnešním požadavkům. Premiere se vyznačuje minimalistickým designem, zaoblenými rohy a textilní povrchovou úpravou, takže působí elegantně v každém interiéru. Aby se projektor Premiere dal použít skutečně všude, nabídneme v dalším průběhu roku speciální rolovací projekční plátna. Stačí projektor umístit zhruba 10-15 cm od plátna či bílé stěny a udělat si popcorn.

V roce 2020 představil Samsung vůbec první outdoorovou televizi The Terrace, která plně zachovávala obrazovou i zvukovou kvalitu a špičkovou funkční výbavu běžných modelů. The Terrace je odolná proti vlivům počasí - certifikace IP55 svědčí o tom, že jí nevadí voda ani "prach. Snadno se instaluje a připojí ke kabelové síti či Wi-Fi. Dodává se ve verzích s 55", 65 a nově i 75" (verze Full Sun, bude k dispozici od léta[2]).

Monitory pro každou příležitost - pro práci i zábavu

V roce 2020 se také změnila role počítačových monitorů - nabyly spoustu nových funkcí. Dříve obyčejné nástroje pro nakupování na internetu nebo surfování po webu se staly životně důležitou součástí domácnosti, na kterých probíhalo učení, práce i zábava.

Tyto nároky bez potíží plní Smart Monitor, první univerzální model značky Samsung spojující to nejlepší z klasických monitorů a televizí. Podporuje bezdrátové technologie Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX i Apple AirPlay 2, takže s ním můžete pracovat kdekoli, fyzické připojení kabelem není zapotřebí. Díky technologii AirPlay 2 lze streamovat multimediální obsah přímo z iPhonu, iPadu nebo počítače Mac. Ve chvílích odpočinku můžete zapnout platformu Smart TV a z monitoru je televize s oblíbenými streamingovými službami. Zkrátka si vybíráte, jestli chcete pracovat, nebo se bavit.

Další v řadě je herní monitor Odyssey G9, jeden z hitů roku 2020. Letošní verze je vybavena panelem Quantum MiniLED se špičkovými herními vlastnostmi. Zakřivení 1000R v kombinaci s technologií Quantum MiniLED přináší skutečně jedinečné herní zážitky. Řada zakřivených i plochých monitorů Samsung Odyssey získala díky G9 další velkou posilu.

Do kategorie monitorů patří i digitální interaktivní tabule Samsung Interactive Display FLIP s úhlopříčkou 75" (190 cm), na kterou se dá kreslit, psát a upravovat jiné práce. Je určena především pro distanční vzdělávání a práci z domova. Má rozlišení 4K, na jednom úkolu může současně pracovat tým až 20 lidí. Tabule tak umožňuje skutečně efektivní spolupráci v reálném čase, ovšem beze strachu z nakažení. Již dříve byly k dispozici modely s úhlopříčkou 55", 65" a 85" (140, 165 a 216 cm), novinka tak dotváří nabídku.

Zvuk stejně dobrý jako obraz

Televize Samsung mají samy o sobě skvělý zvuk i navzdory miniaturním reproduktorům, pokud ho ale chcete ještě vylepšit, je optimálním řešením soundbar téže značky. Řada Q Series pro rok 2021 je vybavena špičkovou technologií Q-Symphony, která produkuje prostorový zvuk ve vysoké kvalitě. Soundbar si dokonce dokáže změřit okolí a přizpůsobit tomu prostorové charakteristiky.

Za pozornost stojí především model Q950A s jedinečným prostorovým zvukovým uspořádáním 11.1.4. Nová funkce Bass Boost posiluje dunivé basy stiskem jediného tlačítka. Pokud si chcete pouštět hudbu z mobilních zařízení, slouží k tomu aplikace Tap Sound. Za zmínku stojí i podpora nejrůznějších hlasových asistentů, k nimž patří třeba Amazon Alexa nebo Bixby - jsou chvíle, kdy je i nejjednodušší tlačítkové ovládání příliš složité.

Záliby, styl, vkus a potřeby

Modelová řada Samsungu pro rok 2021 se zkrátka přizpůsobí vašim zálibám a vkusu a nabízí výkon a vlastnosti, díky nimž si užijete skutečný divácký zážitek. Od luxusních modelů MICRO LED po elegantní pojetí The Frame nabízí Samsung novou představu o tom, jakou roli má televize v domácnosti hrát - to vše v době, kdy na televizích záleží více než kdykoli v minulosti.

[1] Pro kompletní výběr je zapotřebí placené předplatné.

[2] Panel je chráněn proti slunečnímu záření s výkonem 700 W a teplotě 40 stupňů po dobu 6 h; jas se může kvůli ochraně panelu snížit.