"Žádaná jen do určitého věku? Hloupost." Hayeková promluvila o věkové diskriminaci

Salma Hayeková se začala v mexické televizi a filmech objevovat v osmdesátých letech. Lokální sláva jí ale nestačila a v devadesátých letech se odstěhovala do Los Angeles a chtěla se stát hollywoodskou herečkou. Za svým si rozhodla jít i přesto, že jí řekli, že jako Mexičanka neuspěje a její kariéra bude trvat jen do třiceti let. Dnes v 54 letech natáčí nový film a ukazuje na Instagramu odvážné tetování.

"Řekli mi, že má kariéra skončí před mými třicetinami, protože jednoduše žádnou kariéru mít nebudu. Také mi řekli, že neuspěju, protože jsem Mexičanka. V devadesátých letech nebylo v Hollywoodu možné jako Mexičan získat hlavní roli ve filmu," vzpomíná herečka ve videu k propagaci nového sci-fi dramatu Bliss.

Ve filmu Bliss hraje ve svých 54 letech krásnou a nezávislou ženu, která potká životem zmateného Owena Wilsona. Toho se snaží přesvědčit, že nežije reálný život.

V sobotu Hayeková na svém Instagramu pochlubila tetováním, které jí pro tento film vytvořili.

"Několikrát mi řekli, že se nemůže stát, abych uspěla, a já jim téměř uvěřila. Teď to chci vykřičet do světa. Bojovala jsem a vyhrála. A chci, aby si také ostatní ženy uvědomily, že když dosáhnou určitého věku, neznamená to, že je konec," řekla herečka, která se poprvé objevila v hollywoodské roli jako exotická tanečnice v akčním hororu Od soumraku do úsvitu v roce 1996.

V souvislostí s kampaní #MeToo herečka v listu The New York Times v roce 2017 také promluvila o chování hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina, které si vytrpěla během natáčení snímku Frida z roku 2002. "V jeho očích jsem nebyla umělkyně ani člověk, ale pouhé tělo, věc," podotkla herečka, které producent nabízel společné sprchování, orální sex a nutil ji k natáčení lesbických scén. Herečka byla za roli mexické malířky nominována na Oscara.