Rychlé a ekologické osvěžení na vaší zahradě

Solární sprcha je ideální pro rychlé osvěžení, které zabere minimum místa na vaší zahradě. Jedná se o maximálně efektivní a ekologický způsob osvěžení. Jak taková solární sprcha funguje? Solární sprchy obecně fungují na principu ohřevu teplé vody pomocí slunečních paprsků. Jedná se o zcela ekologický způsob, jak jednoduše získat teplou vodu bez toho, aniž byste museli vynaložit jakékoliv finanční prostředky na její ohřev. Sprchu tak můžete krásně využívat přibližně od jara do podzimu, samozřejmě s ohledem na počasí.

Široký výběr solárních sprch najdete na Hawaj.cz. Solární sprchy patří bezesporu mezi nejprodávanější kousky v rámci letního sortimentu a není se čemu divit, umístit je totiž můžete kamkoliv a snadno si tak dopřát příjemné osvěžení.

Na výběr máte z několika druhů solárních sprch, mezi nejoblíbenější patří solární sprcha Hawaj Fantasy Rain, s obsahem 35 litrů vody. Je vyrobena z velmi odolného plastu a manipulace s ní je velice snadná. Má chromovou hlavici, jejíž úhel lze libovolně nastavovat.

Samonosná konstrukce sprchy slouží jako sběrný zásobník vody, a zároveň, jako solární kolektor, který působením slunečních paprsků vodu ohřívá. Teplotu vody si můžete určit sami pomocí pákového kohoutku. Sprcha disponuje rovněž separátním kohoutkem na oplach nohou.

Samotná montáž sprchy je naprosto snadná. Ukotvíte ji jednoduše do pevného podkladu pomocí 4 šroubů. Vodu do sprchy přivedete pomocí zahradní hadice rychlospojkou. Zahradní hadice by měla být napojena na klasický vodovodní řád a být neustále pod tlakem.

Jak správně udržovat solární sprchu?

Solární sprchu je ideální umístit do takové části zahrady, kam slunce svítí největší část dne a kde bude chráněna před větrem. Na zimu jí jednoduše vypustíte, pomocí výpustného ventilu a zazimujete například do garáže nebo zahradního domku tak, aby byla chráněna před mrazem.

Pokud si po koupání v bazénu chcete dopřát teplou sprchu venku, potřebujete snadné a rychlé osvěžení, anebo potřebujete zdroj teplé vody na vaší zahradě, pak je pro vás solární sprcha ideálním řešením. Nejen tuto solární sprchu, ale i spoustu dalších typů, najdete na Hawaj.cz skladem, ihned k odeslání.