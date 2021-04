Rodinný areál Lipno, to je 365 dnů zábavy pro všechny členy rodiny

(Ne)únavná zábava pro děti i dospělé

Je tolik zážitků, které na vás na Lipně čekají! Spousta zábavy u vody, ve vrcholcích stromů i v dobrodružném stínu lesa. Mnohá tajemství přírody a jejích obyvatel je možné poodkrýt v Království lesa - velkém lesním hřišti, kde se děti nejen dostatečně vyřádí na obřích trampolínách, prolézačkách Hradní stezky lesních zvířat, ale třeba se i na malou chvíli ztratí v Bludišti loupežníka Godoše. Načerpat síly na další dovádění mohou v Lesních dílnách Modřínek, kde si také na památku vyrobí drobný dárek z čistě přírodních materiálů.

Z Království lesa je na dohled majestátní věž bezbariérové Stezky korunami stromů. Z ní je krásný výhled na jezero, okolní Šumavu, a při dobré viditelnosti až na vrcholky Alp vzdálené 200 kilometrů. Při procházce do korun stromů potkáte adrenalinové zastávky, na kterých vyzkoušíte balanc i odvahu. Po celou cestu vás bude doprovázet zábavná a vzdělávací Ptačí stezka. Cestu zpátky z vrcholků stromů na pevnou zem si můžete zkrátit 52 metrů dlouhým toboganem. Právě tam, kde na něj budete nastupovat, se během léta střídají mnozí více i méně známí hudební interpreti. Úterní večery totiž na Lipně patří romantickým západům slunce a tradičním koncertům na Stezce.

Půjčovny, prodejna pro lehčí kufry

Lipno v létě to jsou desítky kilometrů cyklotras, atraktivní a různě náročné turistické trasy, koupání, plachtění, koloběžky i inline brusle a mnoho zajímavých sportovních, kulturních a zábavních akcí. Aby vaše kufry byly při cestě na Lipno co nejlehčí, můžete si na Lipně veškerou potřebnou výbavu zapůjčit. K dispozici jsou moderně vybavené půjčovny s kvalifikovaným, příjemným a ochotným personálem, který vždy rád odborně poradí. Pro ty, kteří raději, než pohodovou projížďku kolem jezera volí klopené zatáčky, skoky a terénní vlny, jsou připraveny dvě různě obtížné trasy Bikeparku a rodinná cyklostrasa Floutrejl.

Nová a aktuálně největší prodejna značky Intersport na českých horách přijde vhod, když si doma zapomenete tričko nebo kraťasy. Otevřena je celoročně, a tak spolehlivě doplní potřebnou výbavu pro děti i dospěláky. Stejně jako půjčovnu ji najdete hned u centrálního parkoviště, kde zaparkujete zcela zdarma a vydáte se vstříc novým zážitkům.

Hotel, kemp, apartmán. Ubytování podle vašeho vkusu

Strávit noc pod širým nebem nebo v komfortu nového hotelu? Záleží na vašem vkusu či náladě. My můžeme slíbit, že zážitek to bude tak jako tak. Camping Lipno Modřín je kemp s moderním zázemím, vybavený vším, co je třeba. Animační programy s lišákem Foxem baví děti od neděle do pátku, a to hned od rána, kdy se děti protáhnou oblíbenou lišákovou rozcvičkou.

Letošní novinkou lipenského areálu je zcela nový kongresový hotel Element s restaurací Stodola, jejíž kuchyně pod vedením špičkového šéfkuchaře Michala Hrudy nabídne moderní jihočeskou kuchyni. Milovníci dobré kávy a zákusků jistě ocení zbrusu novou cukrárnu s lahůdkami od věhlasného cukráře.