Vaše děti a fenomén YouTube: Na co si dát pozor, aby byly v bezpečí

Pokud máte děti ve věku 9-12 let, je YouTube pravděpodobně jejich nejoblíbenějším místem na internetu. Každou minutu je sem nahráno 400 hodin videí. Jsou všechna vhodná pro naše juniory? Rozhodně ne.

V západní Evropě se o tomhle fenoménu už dávno ví a jsou kvůli tomu přijímána patřičná opatření. Mají například různé minimální věkové požadavky pro vytvoření uživatelského účtu na YouTube. Nejstriktnější jsou tato pravidla v Nizozemsku, kde je stanovena věková hranice 16 let. Jižní Korea a Španělsko dovolují dětem být oficiální součástí komunity od 14 let, zbytek zemí včetně Česka to povoluje od 13 let.

Zajímat se je nutnost

Vykládá vám ratolest o svých idolech z YouTube? Říká, že by také chtěl být celebritou na této síti? Nemávejte nad jeho sny rukou a trpělivě si vše vyslechněte a ptejte se. Pokud dceru či syna odbydete, už za vámi nepřijde a nedozvíte se, co na YouTube vlastně dělá. Škemrá potomek, že chce jít na festival Utubering, kde se chce potkat se svými idoly? Zajděte tam s ním, staňte se součástí jeho světa. Kromě aktivit pro mládež vám přijdou vhod přenášky pro rodiče na téma internet a bezpečnost dětí.

Neradit, nementorovat, ale ochránit

Existuje několik kroků, které pro zachování bezpečného sledování YouTube doporučují dělat odborníci. A všechny tkví hlavně v komunikaci s dětmi nebo náctiletými, kteří YouTube kanály sledují. Pravidlem číslo jedna je popovídat si s potomky o zásadách soukrom. Zdůraznit, že je důležité, aby nikde neuváděli soukromé údaje, jako třeba adresu bydliště, kam chodí do školy nebo ve kterém městě žijí. Patří sem také zásada nesdílet hesla s jinými lidmi, ač jsou to třeba spolužáci ze školy nebo kamarádi. Může se také občas stát, že by se někdo cizí vydával za pracovníka YouTube - ani ti, kdo pro největší online video-komunitu pracují, by však nikdy žádného uživatele o sdělení hesla nepožádali. Takže se nenechte vy ani vaše děti oklamat.

Nevhodný obsah nahlásit

Další zásada zní - diskutujte o YouTube. Obzvlášť pokud jsou vaše děti starší 13 let, což znamená, že mohou mít vlastní uživatelský účet a nemusí používat verzi "kids" prostřednictvím účtu vašeho (nebo zkrátka někoho jiného). Vysvětlete jim, aby se nebály vám říct o tom, když najdou na webu něco nevhodného. Nebo abyste jim dodali na pocitu dospělosti, můžete je třeba naučit takový obsah rovnou nahlásit - YouTube má totiž speciální tým, který upozornění na nepatřičná videa řeší.

Sledujte společně

Nejsnazší verzí je dbát na to, aby potomek sledoval videa ve sdíleném prostoru, tedy třeba v kuchyni nebo v obýváku, kde se zároveň pohybujete i vy. A samozřejmě bez sluchátek. Případně mít společný rodinný účet. Pokud už ale patří mezi náctileté a chce mít více soukromí, pravděpodobně ho nedonutíte koukat se na videa za vaší přítomnosti a možná vám nebude ani příjemné hledat v historii jeho prohlížení, která videa vlastně sledoval (což je ale také jedna z možností).

V takovém případě odborníci radí, abyste vzali YouTube do vlastních rukou. Nechte své dospívající dítě vytvořit si seznam oblíbených videí, abyste věděli, co ho zajímá. Čas od času se na některá z videí také podívejte a bavte se o tom, co v nich bylo, proč vaše dítě baví a proč je sleduje. Prozradí to něco o jeho chování v této komunitě. Můžete se taky zaměřit na to, od koho vaše ratolesti videa odebírají a koho sledují - zjistěte si něco o těchto autorech, snažte se je poznat. Lépe tak zhodnotíte, jestli je daný YouTuber třeba adekvátní věku vašeho dítěte. Tím, že se občas podíváte na oblíbené kanály potomků, taky zjistíte, co je baví a jestli je daný obsah v pořádku, jaký je jeho kontent, o co tam jde. Kromě toho, že budete mít lepší přehled a menší starost, s dětmi se takto můžete i lépe sblížit.