Jak s partnerem přežít první společné Vánoce? Myslete nejprve na sebe, radí terapeut

Baumruk vysvětluje, že důležitost Vánoc pro partnerský vztah spočívá v jejich rituálním charakteru. "Rituály a tradice v životě přirozeně potřebujeme. Vánoce se navíc pojí s koncem roku, kdy máme tendenci rekapitulovat. Vnitřně si uzavíráme uplynulý rok, někdo více, někdo méně. Ladíme se na to, že přichází něco nového. Pro řadu lidí je to důležitý moment stran vnitřního soukromí. Umožňuje nám se alespoň jednou v roce zastavit a věnovat péči nejbližším vztahům," říká terapeut.

S partnerem podle něj můžeme sdílet, co jsme si během roku odžili. "Zároveň se utvrzujeme v tom, že i když jsme si prošli i těžšími obdobími, chceme spolu být dál," pokračuje.

Ať chceme svátky strávit společně, nebo odděleně, je podstatné si své představy vzájemně vyjasnit. Než se pustíme s partnerem či partnerkou do dialogu, Baumruk doporučuje udělat si poměrně přesnou představu o tom, jak bychom chtěli Vánoce strávit my sami. "Není to sobeckost. Komunikace často probíhá tak, že se zaměřujeme na to, co potřebuje náš protějšek. Zapomínáme na sebe a na své potřeby. Trávíme pak svátky způsobem, který nám nedělá dobře. Vyjdeme vstříc partnerovi a celé rodině, ale na úkor sebe sama," upozorňuje, jak snaha o kompromis může dopadnout. "Z jedné věty z desatera se poslední dobou používá jen první část: Miluj bližního svého. Zapomínáme, že to pokračuje: Jako sebe sama. To úplně mění celé sdělení," dodává.

Zmiňuje přitom, že lidé, kteří Vánoce tráví způsobem, který jim nevyhovuje, si to často ani neuvědomí, protože se každý rok bezmyšlenkovitě vrací do zaběhnutých kolejí. Před svátky bychom si proto měli sami se sebou nejprve vyjasnit, jaké tradice chceme dodržovat, jaké nám jsou naopak proti srsti, kolik času bychom chtěli trávit s tou kterou rodinou a kolik o samotě s partnerem. "Ale i kolik času chceme trávit o samotě třeba tím, že se půjdeme projít," doporučuje Baumruk.

Pravda o rodinných vztazích může být nepříjemná

Abychom si vyjasnili, s kým chceme svátky trávit a kolik času jsme ochotni věnovat příbuzným, je dobré si upřímně říct, jaké máme vztahy v rodině. "Což může být nepříjemné. Někdy je vůbec nejtěžší si přiznat, kde se naše vztahy nacházejí na škále od kvalitních po toxické. Ale nemusíme to nikomu říkat, je to pouze informace pro nás," upřesňuje terapeut.

"Je však dobré si říct, jestli si v rámci pohody, kterou chceme během Vánoc zažít, dokážeme představit, že strávíme s tchyní a tchánem půlden, štědrovečerní večeři, nebo dokonce celé svátky," radí.

Jak partnerovi nebo partnerce citlivě sdělit, že pro svou pohodu potřebuji s jeho nebo jejími rodiči strávit méně času než předchozí roky? Podle terapeuta je klíčem ke kvalitní partnerské komunikaci schopnost mluvit o sobě samém, o pocitech a prožívání, které máme spojené s konkrétními lidmi nebo situacemi.

"Mám tvé rodiče rád, ale v určitých chvílích si moc nerozumíme. Nevadilo by ti letošní Vánoce zorganizovat trochu jinak? Napadlo mě, že bychom mohli udělat Štědrý den jen spolu a naše rodiče bychom pozvali až další den na oběd, aby si užili i čas s dětmi," navrhuje Baumruk. Vysvětluje, že pokud si na rovinu řekneme, jaké máme s příbuznými vztahy, dokážeme lépe odhadnout, kolik do nich zvládneme vložit energie.

Vyjasnění představ ušetří stres

Podobně bychom měli přistupovat i k vánočním tradicím - nejprve si vyjasnit sami pro sebe, jaké tradice chceme dodržovat a se kterými máme naopak zásadní problém, a až potom řešit s partnerem případný kompromis. "Je dobré se zamyslet, v čem dokážu partnerovi vyhovět a co zásadně odmítám. Můžeme přemýšlet také o tom, jestli si dovedeme jako pár nebo rodina vytvořit vlastní tradici, která bude jen naše. To může mít své kouzlo a hlubokou rovinu intimity," doporučuje.

Pokud se chystáme trávit Štědrý den sami s partnerem vůbec poprvé, můžeme narazit na nepochopení rodiny, která je zvyklá, že povečeří s dětmi, ačkoliv už jsou dospělé. Podle Baumruka je ale důležité projít v mladé dospělosti vymezením, což musí rodiče zvládnout a přijmout.

"Pokud nedokážeme rodiče odmítnout v tom, že s nimi třeba nebudeme na Štědrý den, ale až na první svátek vánoční, nebo se nám těžko komunikuje, že bychom chtěli svátky prožít jako rodina s partnerem, může to vypovídat o tom, že rodina nerespektuje naše rozhodnutí, že ve vztazích mezi rodiči a dětmi nedošlo k dostatečnému vymezení, které je zároveň příležitostí začít žít svůj vlastní život," vysvětluje.

Je podle něj pravděpodobné, že se tento problém projevuje i jindy než během Vánoc. "Nepřijali, že máme svůj vlastní život a žijeme s někým jiným než s nimi. Jsou to podprahová témata, která vám mnozí shodí ze stolu, když je otevřete na férovku, protože potřebují čas, aby vůbec připustili, že by to tak mohlo být," říká.

"Pokud se nevymezíme, může se stát, že nám budou zasahovat do vztahu i v 45 letech," upozorňuje. Před prvními společnými svátky s partnerem či partnerkou doporučuje vyjasnit si představy o tom, jak by měly vypadat, o to pečlivěji. Ušetří to stres v příštích letech.

Klíčem k tomu je efektivní komunikace. To znamená nesdělovat své pocity pouze povrchně, jako "cítím se špatně". "Je to nic neříkající ochranná věta, protože do ní nedáváme sebe. Protějšek pochopí, že nejsem ve své kůži, ale nedomyslí si kontext. Nebezpečné a neefektivní je také pracovat ve vztazích s domněnkami. Čím jsme jasnější a čitelnější, tím je komunikace efektivnější," říká s tím, že je užitečné své pocity upřesnit a říct například, že se cítím poníženě. "Ukazujeme tím zranitelnost, ale bez toho nebudeme mít pevné vztahy, vždy budou postavené na vodě," uzavírá.

