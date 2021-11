Ministr, který odešel pečovat o děti, sklidil kritiku. Nazvali ho břídilem

Ve Spojených státech se otevřela debata o otcovské dovolené poté, co se ji rozhodl využít tamní ministr dopravy Pete Buttigieg, který za to sklidil posměšky. Výzkumy přitom ukazují, že když se otcové starají o malé děti, může to být prospěšné ve vícero směrech.