Máma z Brněnska dělá dětem veselé svačinky. Je to jistý tip, že jídlo vždycky snědí

Když dcera produktové manažerky Lenky Matuškové začala chodit minulý rok do první třídy, osmatřicetiletá máma postupně zjišťovala, že jí připravuje stále ty stejné svačiny. Pustila se do hledání inspirace, jak každodenní jídlo ozvláštnit, na nic zajímavého však nenarazila. "Tak jsem se do toho pustila sama. Velmi ráda tvořím, takže jsem začala vytvářet svačiny, které jsou hravé a veselé. Chci, aby bavily mé děti a také mé sledující," říká Lenka Matušková, která své výtvory zveřejňuje na instagramovém účtu Veselé svačinky. Momentálně ji sleduje více než 32 tisíc fanoušků.

Kromě osmileté dcery má také pětiletého syna, který ještě nechodí do školy, a tak mu připravuje kreativní svačiny na talíř. "Děti je milují, a dokonce je chystají se mnou. Už mají představu, jak by měla vypadat. Je pravda, že když pokrm udělám hravě, box se mi vrátí vždy prázdný," říká Matušková.

Její svačiny zaujaly jak dceřiny spolužáky, tak její rodiče. "Dokonce mě zastavilo už pár maminek od spolužáků, že mi tedy pěkně děkují, protože musely koupit nové boxy, ozdoby a děti svačiny reklamují. Samozřejmě to braly s humorem. Ale nejvíce mě potěšilo, když mě jeden dceřin spolužák zastavil ve škole a začal mi vykládat, jak si koupil nový box a jídlo si do něj připravuje sám jen s malou pomocí maminky," popisuje Matušková.

Svačiny pro děti dělá produktová manažerka z brněnského okresu každý pracovní den, ale zároveň dodává, že ne každý den mohou být "vymazlené", protože kromě práce se chce věnovat také rodině a svým koníčkům. "Jídlo mám nachystané do deseti minut, ale na focení a přidávání příspěvků už tolik času nemám. Snažím se ale alespoň dvakrát týdně své výtvory zveřejnit," říká.

Nad svačinami přemýšlí většinou předem, ale říká, že jsou i dny, kdy ještě ráno neví, co do boxu dá. "Pak nezbývá nic jiného než přidat, co dům zrovna dal. Ale když to jde, snažím se plánovat dopředu, abychom měli doma vše potřebné a box byl naplněný vyváženými potravinami."

