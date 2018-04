4 tipy jak ušetřit peníze: Neutrácejte za zbytečnosti a zadejte si trvalý příkaz

Hypotéka, pojištění bytu, povinné ručení, životní pojistka, penzijní spoření atd. Jste si jistí, že vaše finanční portfolio odpovídá aktuálním potřebám?

Produkty se neustále vyvíjejí a pouhá změna parametrů může vydělat spoustu peněz.

Kam zbytečně mizí peníze

Platíte v dnešní době za běžný účet? A proč, když lze jednoduchou změnou ušetřit stokoruny.

Máte několik úvěrů? Dnešní banky se o klienty perou! Tak si řekněte o konsolidaci a peníze navíc použijte na tvorbu rezervy.

Určitě to znáte. Blíží se narozeniny nebo Vánoce, to je čas nakupování. A také zamyšlení. Co jste dětem pořídili minulý rok? Nemají už hraček přespříliš? Samozřejmě sváteční dny o upřímném zájmu a radosti. Nestačí však dětem koupit levnější dárek a část peněz odložit například na školné?

Inspirujte se zlatým pravidlem finanční inteligence: 10-20-30-40

Přibližně 10 % z příjmu půjde do krátkodobé rezervy na spořicí účet.

Dalších 20 % investujte do dlouhodobé rezervy, třeba do fondů.

Okolo 30 % zaplatíte za účty na bydlení včetně hypotéky.

Maximálně 40 % by mělo padnout na spotřebu.

Začněte nejlépe hned

1) Mějte věci pod kontrolou

Sestavte si finanční rozpočet. Opravdu to funguje! Dojít do cíle vám usnadní například chytré telefony a aplikace, které dokážou zaznamenávat každý váš výdaj - od kávy až po letenky. A pak se jen zbavte zbytečných položek.

2) Vybudujte si návyk

Začněte třeba s malými vklady, klidně od pár stovek měsíčně. Vytvořte si návyk a v čase postupně přidávejte. Využijte trpělivost, pravidelnost a dlouhodobost ve svůj prospěch. Nic lepšího ještě vymyšleno nebylo.

3) Použijte efekt trvalého příkazu a prasátka

Trvalý příkaz je pro tvorbu rezerv ideální. Z vašeho účtu peníze odcházejí pravidelně a po 3 měsících ani nevíte, že nějaký příkaz máte. Jak využít prasátko? Každý den do něj vysypte všechny drobné a jednou za půl roku ho vyberte. Obsah pak umístěte na penzi, pro děti atd.

4) Pojmenujte odložené peníze

A co je nejdůležitější? Odložené prostředky jasně pojmenujte. Například: "500 korun na penzi, 1000 na splátku hypotéky apod."