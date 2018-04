BLOG: Ze života ženy: Jak skloubit kariéru s dítětem

Ať už se rozhodnete být na mateřské co nejdéle nebo se po několika měsících vrátit zpět do práce, připravte se na to, že vaše nikdy nebude rozhodnutí dobré pro všechny.

Musíte se obrnit před různými poznámkami o tom, že vám uteče kariéra nebo naopak, že jste krkavčí matka. Pouze vy jste zodpovědná za sebe samu a za štěstí svého dítěte, a tak si do svého rozhodnutí rozhodně nenechte mluvit a už vůbec se neciťte provinile.



Čisté svědomí

Kariéru s dítětem skloubit lze, chce to však dokonalý plán. První podmínkou je čisté svědomí. Pokud máte z pocitu odloučení od vašeho dítěte špatné svědomí a z několikahodinového odluky se vám svírá žaludek, nelamte to přes koleno. Pokud však cítíte, že potřebujete kromě všeho zaměstnat i svou hlavu, domluvte se, zda a za jakých okolností byste mohla nastoupit zpět do zaměstnání, popřípadě se podívejte na nabídky práce z domu.



Jesličky i babičky

Mnohé firmy maminkám vstříc již vychází. Není se čemu divit, když v současné době musí k bezproblémovému chodu domácnosti mnohdy přispět například doprovázením/vyzvedáváním dětí ze školky také muži. Jak v životě jako takovém, tak i v práci je vše o komunikaci. O pomoc poproste babičky a dědečky. Jestliže je stejně jako já nemáte nablízku, podívejte se po soukromých jesličkách, školičkách či dětských skupinách. Pokud to tak cítíte, nebraňte se ani chůvě. Se svým nadřízeným si vyjednejte pracovní dobu, která bude vyhovovat jak vám, tak jemu (potažmo společnosti) a ukažte mu, že je na vás spoleh. Výhodou samozřejmě je, pokud svou práci můžete dělat i z domu. Pokud ne, o to náročnější návrat do zaměstnání a plánování bude.

Nezbytné plánování



Plánování je snad nejnáročnější disciplínou, co se kariéry a výchovy dítěte týče. Mně osobně se velmi osvědčilo být co nejefektivnější v kanceláři a odpoledne se věnovat zas jen dceři. Čím větší dítě, tím méně spí a více pozornosti vyžaduje. Práci z domu spojenou s hlídáním dcery se raději vyhýbám. Mám pak totiž pocit, že nedělámdobře ani jedno. Pocit, že na mě dcera se smutkem v očích visí, protože si chce hrát, zatímco já řeším něco pracovního, mi nedělá dobře. Proto raději chodím do kanceláře brzy ráno, a o to dřív z ní odcházím za dcerou. Pokud je to nutné a potřebuji něco dodělat, vytahuji počítač až poté, co usne.

Čas pro sebe

Svůj čas však nedělím však pouze mezi práci a rodinu, ale věnuji se také sama sobě. V týdnu chodím pravidelně jednou až dvakrát na jógu, o víkendu si jdu zase zaběhat. Jednou za čas si vyšetřím určitou dobu také pouze pro sebe. Zajdu si na kávu, mrknu se po obchodech nebo si čtu v kavárně. Každá maminka, ať už pracuje či je v domácnosti, si někdy potřebuje provětrat hlavu a přijít na jiné myšlenky. Pamatujte: "šťastná matka, šťastné dítě".